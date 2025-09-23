Με προεδρικό διάταγμα Τραμπ, οι Antifa θεωρούνται τρομοκρατική οργάνωση

Στον απόηχο της δολοφονίας του ακροδεξιού influencer, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει βγάλει ήδη συμπεράσματα για τον «αριστερό εχθρό» • Εντείνει τον εσωτερικό πόλεμο στις ΗΠΑ, μία μέρα μετά το σόου μίσους προς τους αντιπάλους του.

Μαύρες σελίδες στις ΗΠΑ, καθώς χθες Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα στο οποίο η Antifa, αντιφασιστικό κίνημα χαρακτηρίζεται ως «τρομοκρατική οργάνωση», μία ημέρα μετά τη νεκρώσιμη τελετή του ακροδεξιού influencer, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος εκμεταλλεύτηκε για να επιδοθεί σε σόου μίσους στους αντιπάλους του και να «φουσκώσει τα μυαλά» του MAGA.

Η απόφαση αυτή προκαλεί ερωτήματα, καθώς οι Antifa δεν είναι οργάνωση, αλλά ένα χαλαρό κίνημα, μια ιδεολογική ομπρέλα χωρίς ηγεσία, ιεραρχική δομή ή λίστα μελών. Επομένως, πώς θα χαρακτηρίσεις «τρομοκρατική οργάνωση» κάτι που δεν είναι καν οργάνωση; Ο ίδιος ο πρώην αρχηγός του FBI Κρίστοφερ Ρέι είχε πει το 2020 ότι οι Antifa «συνιστούν μάλλον ιδεολογία παρά επίσημη οργάνωση».

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του να πατάξει αυτή που χαρακτήρισε «εσωτερική τρομοκρατία» της αριστεράς στον απόηχο της δολοφονίας του Κερκ.

«Το πρόβλημα της βίας προέρχεται από την αριστερά. Για αυτό, ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις χαρακτήρισε την Antifa, ένα δίκτυο τρομοκρατών της ριζοσπαστικής αριστεράς που στοχεύουν στην ανατροπή της κυβέρνησης διά της βίας (…) ως εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση», αναφέρει ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του. Στο εκτελεστικό διάταγμα που δόθηκε στη δημοσιότητα, η Antifa περιγράφεται επίσης ως «αναρχική» οργάνωση.

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, ο ύποπτος που συνελήφθη και κατηγορείται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, παρουσιάζεται από μεγάλο μέρος της αμερικανικής δεξιάς ως δολοφόνος της «άκρας αριστεράς». Ωστόσο, το αφήγημα έχει καταρρεύσει, καθώς, όπως προκύπτει, ο κατηγορούμενος ανήκε στους «groypers», μια νεοναζιστική σέχτα υπέρμαχων της λευκής υπεροχής που συναντήθηκαν μέσα από τα chats βίαιων βιντεοπαιχνιδιών, έχουν για «φίρερ» τον 27χρονο influencer Νικ Φουέντες και μισούσαν θανάσιμα τον Κερκ, γιατί με τα δικά τους μέτρα... δεν ήταν αρκετά ρατσιστής!