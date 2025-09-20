Οι Antifa στο στόχαστρο των Τραμπ και Ορμπαν

Δεν προλαβαίνει να χασμουρηθεί ο Τραμπ και αμέσως βρίσκει μιμητές. «Εχω τη χαρά να ενημερώσω τους πολλούς Πατριώτες μας στις ΗΠΑ ότι χαρακτηρίζω τους Antifa ως ΜΙΑ ΑΡΡΩΣΤΗ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ, ΑΚΡΟΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΜΦΟΡΑ, ΩΣ ΜΕΙΖΟΝΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ», έγραψε με μεγάλο στόμφο την Πέμπτη στο Truth Social. Χθες, ένας από τους μεγαλύτερους θαυμαστές του στην Ευρώπη, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπαν, δήλωσε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ότι σκοπεύει να κάνει το ίδιο.

«Οι Antifa είναι όντως τρομοκρατική οργάνωση», είπε. «Εχει έρθει η ώρα να κατατάξουμε και στην Ουγγαρία οργανώσεις όπως οι Antifa στις τρομοκρατικές οργανώσεις, ακολουθώντας το παράδειγμα των ΗΠΑ». Η ανακοίνωσή του οφείλεται μάλλον σε μιμητισμό. Στην Ουγγαρία, οι αντιφασιστικές ομάδες έχουν ελάχιστη δημόσια παρουσία. Η πιο πρόσφατη περίπτωση, στην οποία αναφέρθηκε και ο Ορμπαν, ανάγεται στο 2023, όταν μέλη αντιφασιστικών ομάδων πραγματοποίησαν αντιδιαδήλωση σε μια ετήσια εκδήλωση ακροδεξιών. Τότε είχε συλληφθεί η Ιταλίδα ακτιβίστρια Ιλάρια Σάλις, η οποία έμεινε πάνω από έναν χρόνο σε ουγγρική φυλακή, έως ότου εκλέχθηκε στην Ευρωβουλή.

Βέβαια, τόσο ο Τραμπ όσο και ο Ορμπαν αναμένεται να αντιμετωπίσουν ένα πρακτικό πρόβλημα: οι Antifa δεν είναι οργάνωση, αλλά ένα χαλαρό κίνημα, μια ιδεολογική ομπρέλα χωρίς ηγεσία, ιεραρχική δομή ή λίστα μελών. Επομένως, τίθεται το ερώτημα: Πώς θα χαρακτηρίσεις «τρομοκρατική οργάνωση» κάτι που δεν είναι καν οργάνωση; Ο ίδιος ο πρώην αρχηγός του FBI Κρίστοφερ Ρέι είχε πει το 2020 ότι οι Antifa «συνιστούν μάλλον ιδεολογία παρά επίσημη οργάνωση».

Από τον Μεσοπόλεμο

Ο όρος «αντίφα» είναι συντόμευση της γερμανικής λέξης «antifaschistisch» (αντιφασίστας) και έχει τις ρίζες του στις πρώτες αντιφασιστικές ομάδες που έκαναν την εμφάνισή τους στη Γερμανία τη δεκαετία του ’30. Στις ΗΠΑ, οι αντίφα άρχισαν να κάνουν πιο έντονη την παρουσία τους από το 2016, μετά την πρώτη εκλογή του Τραμπ. Το πιο σημαντικό περιστατικό στο οποίο έχουν εμπλακεί ήταν η αντιδιαδήλωση στη μεγάλη ακροδεξιά σύναξη στο Σάρλοτσβιλ της Βιρτζίνια. Τότε είχε σκοτωθεί μια νεαρή γυναίκα, η Χέδερ Χάιερ, όταν ένας φασίστας την πάτησε επίτηδες με το αυτοκίνητό του.

Για τον Τραμπ όμως υπάρχει κι άλλο ένα πρακτικό πρόβλημα. Ο ομοσπονδιακός νόμος δεν επιτρέπει τον χαρακτηρισμό εγχώριων ομάδων ως τρομοκρατικών. Αυτό ισχύει μόνο για «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις». Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα, εξηγούν οι New York Times, είναι ότι «ο Τραμπ και η κυβέρνησή του χρησιμοποιούν τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ -και την κριτική που ασκείται στον Κερκ από ορισμένους φιλελεύθερους- προκειμένου να απειλήσουν να χρησιμοποιήσουν ομοσπονδιακή εξουσία για να τιμωρήσουν αυτό που ισχυρίζονται χωρίς αποδείξεις ότι είναι ένα τεράστιο αριστερό δίκτυο που χρηματοδοτεί και υποκινεί τη βία».

«Πρόκειται απλά για μια ανακοίνωση στο Truth Social η οποία δεν σημαίνει τίποτα και αν το Κογκρέσο δεν θελήσει να προβεί σε συγκεκριμένα βήματα, δεν βλέπω να υλοποιείται η απειλή», λέει στο BBC ο Λουκ Μπαουμγκάρτνερ, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσινγκτον.