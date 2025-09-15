Μέλος νεοναζιστικής σέχτας ο Τάιλερ Ρόμπινσον, καταρρέει το αφήγημα Τραμπ

Για τους groypers, ο δολοφονημένος ήταν ένας αποστάτης της φυλής του, που ξεπούλησε την ιδεολογία που τον ανέδειξε

Σαν πολύ βιάστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ να χρεώσει τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στην antifa(-σιστική) Αριστερά. Οπως προκύπτει, ο κατηγορούμενος Τάιλερ Ρόμπινσον ανήκε στους «groypers», μια νεοναζιστική σέχτα υπέρμαχων της λευκής υπεροχής που συναντήθηκαν μέσα από τα chats βίαιων βιντεοπαιχνιδιών, έχουν για «φίρερ» τον 27χρονο influencer Νικ Φουέντες και μισούσαν θανάσιμα τον Κερκ, γιατί με τα δικά τους μέτρα... δεν ήταν αρκετά ρατσιστής!

Ο 22χρονος Ρόμπινσον μεγάλωσε σε μια υπερσυντηρητική οικογένεια Ρεπουμπλικανών της Γιούτα – ο πατέρας του, που τελικά τον κατέδωσε, είναι συνταξιούχος σερίφης και φανατικός της οπλοκατοχής, εξ ου και η εκπληκτική σκοπευτική δεξιότητα του γιου του. Αλλά σταδιακά ριζοσπαστικοποιήθηκε: για τους groypers, ο δολοφονημένος ήταν ένας αποστάτης της φυλής του, που ξεπούλησε την ιδεολογία που τον ανέδειξε.

Και η θεαματική εκτέλεσή του εντάσσεται σε μια λογική «accelerationism», δηλαδή της προσπάθειάς τους να... επιταχύνουν αυτόν που οι ίδιοι θεωρούν αναπόφευκτο εμφύλιο πόλεμο των λευκών κατά της woke Αριστεράς και των εθνικών-θρησκευτικών μειονοτήτων! Θέλουν να δουν την Αμερική και τον κόσμο να καίγονται – και με αυτόν τον πρόεδρο μπορεί και να τα καταφέρουν.