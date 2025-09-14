Τσάρλι Κερκ: Άγνωστα τα κίνητρα του δράστη αλλά ο Τραμπ βγάζει συμπεράσματα

Αν και ο ύποπτος για τη δολοφονία του ακροδεξιού influencer αποκαλύφθηκε από τις αρχές την Παρασκευή, τα ερωτήματα σχετικά με την ταυτότητα και τα κίνητρά του έχουν προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις • Το Reuters τιτλοφόρησε σχετικό άρθρο: «Αριστερός, δεξιός ή τρελός;» • Ο Τραμπ στοχοποίησε τη «ριζοσπαστική αριστερά».

Η εν ψυχρώ εκτέλεση του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα προκαλεί έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις. Το Reuters μιλά για «δυσοίωνο σημείο καμπής» στην αμερικανική πολιτική σκηνή. Και μπορεί τα κίνητρα του φερόμενου ως δράστη να παραμένουν άγνωστα, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ βιάζεται να βγάλει συμπεράσματα, στοχεύοντας την Αριστερά, πυροδοτώντας έναν εσωτερικό πόλεμο στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, σε συνέντευξη που παραχώρησε το Σάββατο στο NBC News, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι το αμερικανικό έθνος θα ανακάμψει μετά τη δολοφονία του Κερκ, αν και άφησε να εννοηθεί ότι μια ομάδα της «ριζοσπαστικής αριστεράς» στη χώρα αποτελεί εμπόδιο στη συμφιλίωση.

«Θα ήθελα να δω [το έθνος] να επουλώνεται», δήλωσε ο Τραμπ σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη. «Αλλά έχουμε να κάνουμε με μια ριζοσπαστική αριστερή ομάδα τρελών, και δεν παίζουν δίκαια και ποτέ δεν το έκαναν».

Σημειώνεται πως επίσημες κατηγορίες αναμένεται να αντιμετωπίσει την επόμενη εβδομάδα ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον από τη Γιούτα, που κρατείται ως ύποπτος για τη δολοφονία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Πολιτείας Σπένσερ Κοξ.

Ο Ρόμπινσον συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης, μετά από ειδοποίηση συγγενών και οικογενειακού φίλου, όπως ανακοίνωσε ο Κοξ σε συνέντευξη Τύπου.

Το χρονικό της δολοφονίας

Ο ελεύθερος σκοπευτής εκμεταλλεύτηκε την αναταραχή για να διαφύγει. Κοντά στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκε τουφέκι με μπουλόνι, που θεωρείται το όπλο της επίθεσης.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από κάμερες ασφαλείας, στις οποίες φαίνεται «πρόσωπο ενδιαφέροντος» με σκούρα ρούχα και γυαλιά ηλίου. Η δολοφονία προκάλεσε οργή στους υποστηρικτές του Κερκ και καταδικάστηκε από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα.

«Είναι μια επίθεση εναντίον όλων μας», τόνισε ο κυβερνήτης Κοξ, χαρακτηρίζοντας το έγκλημα «ορόσημο στην αμερικανική ιστορία», συγκρίνοντάς το με το κύμα πολιτικών δολοφονιών της δεκαετίας του 1960.

Ο Κοξ αρνήθηκε να μιλήσει για κίνητρα, αποκαλύπτοντας όμως ότι σε πυρομαχικά που περισυνελέγησαν βρέθηκαν χαραγμένα μηνύματα, όπως το προκλητικό: «Εδώ φασίστες! ΠΙΑΣΤΕ!». «Νομίζω ότι αυτό μιλά από μόνο του», δήλωσε.

Σύμφωνα με τα κρατικά αρχεία, ο Ρόμπινσον ήταν εγγεγραμμένος ψηφοφόρος, χωρίς κομματική ταυτότητα. Ωστόσο, το Reuters επικαλείται συγγενή που ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια είχε δείξει αυξημένο πολιτικό ενδιαφέρον και είχε εκφράσει αντιπάθεια για τον Κερκ και τις απόψεις του, όπως καταγράφεται σε ένορκη κατάθεση εντάλματος σύλληψης.

Πολλοί Ρεπουμπλικάνοι, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ, κατηγόρησαν την πολιτική αριστερά ότι υποδαυλίζει αντισυντηρητικό μίσος που ενθαρρύνει τη βία.

Από την άλλη, Δημοκρατικοί που ζητούν αυστηρότερη νομοθεσία για τα όπλα απαντούν ότι ο ίδιος ο Τραμπ χρησιμοποιεί εμπρηστική ρητορική, στοχοποιώντας πολιτικούς αντιπάλους, δικαστές και μέσα ενημέρωσης.

Το «κίνημα Groyper»

Η Ρέιτσελ Κλάινφελντ, ανώτερη συνεργάτιδα του Carnegie Endowment for International Peace, σημείωσε ότι τα σύμβολα στους κάλυκες παραπέμπουν στο λεγόμενο κίνημα Groyper, το οποίο συνδέεται με τον ακροδεξιό σχολιαστή Νικ Φουέντες.

«Είναι ένα εκλεκτικό ιδεολογικό ρεύμα που χαρακτηρίζεται από memes βιντεοπαιχνιδιών, αντι-ομοφυλοφιλική ρητορική και λευκή υπεροχή», είπε.

Τόνισε όμως ότι οι περισσότεροι δράστες πολιτικής βίας συνήθως δεν εντάσσονται σε συγκεκριμένο ιδεολογικό στρατόπεδο, αλλά καθοδηγούνται από συνονθύλευμα θεωριών συνωμοσίας και ψυχικών διαταραχών.

«Δεν θα ήταν παράξενο αν αυτό το άτομο ήταν ακροδεξιό, αλλά και αν είχε ποικιλία απόψεων και παρέμενε αταξινόμητο», πρόσθεσε. Το Reuters μάλιστα τιτλοφόρησε σχετικό άρθρο: «Αριστερός, δεξιός ή τρελός;».