Επιστρέφει η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ μετά την κατακραυγή

Πριν από λίγες ημέρες, ο αμερικανικός τηλεοπτικός σταθμός ABC ιδιοκτησίας της εταιρίας Disney, αποφάσισε να διακόψει την εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!» έπειτα από αντιδράσεις συντηρητικών για σχόλια που έκανε ο παρουσιαστής της Τζίμι Κίμελ σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Μεταξύ άλλων ο παρουσιαστής ανέφερε ότι η ακροδεξιά επιχειρεί να εργαλειοποιήσει τη δολοφονία του Κερκ.

Ακολούθησαν έντονες αντιδράσεις για το αιφνίδιο «ψαλίδι» της εκπομπής, ακόμα και από το εξωτερικό.

Τελικά, η Disney, η ιδιοκτήτρια του ABC, ανακοίνωσε ότι η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ θα επιστρέψει στη μικρή οθόνη. Όπως ανέφερε, έπειτα από «εκ βαθέων» συζητήσεις με τον Τζίμι Κίμελ, έλαβε την απόφαση να τον βγάλει ξανά στον αέρα από την Τρίτη.