«Δεν αναγνωρίζω τη χώρα μου», λέει η Τζολί για τις ΗΠΑ του Τραμπ

Παρέμβαση έκανε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί, λίγες μέρες μετά την αιφνίδια απόλυση του Τζίμι Κίμελ από το ABC και την Disney: μια απόφαση που προκάλεσε σάλο τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο εξωτερικό.

«Δεν αναγνωρίζω τη χώρα μου», υπογράμμισε η Τζολί, τονίζοντας ότι «οτιδήποτε, οπουδήποτε διαχωρίζει ή περιορίζει τις προσωπικές εκφράσεις και ελευθερίες από οποιονδήποτε, νομίζω, είναι πολύ επικίνδυνο».

Οι δηλώσεις της διάσημης ηθοποιού έρχονται τα συνεχή χτυπήματα της κυβέρνησης Τραμπ μέσα σε λίγες ημέρες. Μεταξύ άλλων, δεκάδες εργαζόμενοι απολύθηκαν, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα ή παραπέμφθηκαν σε πειθαρχικές διαδικασίες, μόνο και μόνο επειδή εξέφρασαν τη γνώμη τους για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ενώ το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας απαίτησε από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους, να εγκρίνει το ίδιο τη δημοσίευση οποιασδήποτε πληροφορίας το αφορά, διαβαθμισμένης ή μη.

Η Ατζελίνα Τζολί, λοιπόν, μιλώντας από το φεστιβάλ κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν της Ισπανίας ρωτήθηκε από δημοσιογράφο «Τι φοβάστε ως καλλιτέχνης και Αμερικανίδα;» και απάντησε:

«Είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Αγαπώ τη χώρα μου, αλλά αυτή τη στιγμή, δεν αναγνωρίζω τη χώρα μου... οτιδήποτε, οπουδήποτε διαχωρίζει ή περιορίζει τις προσωπικές εκφράσεις και ελευθερίες από οποιονδήποτε, νομίζω, είναι πολύ επικίνδυνο. Αυτές είναι τόσο σοβαρές στιγμές που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ώστε να μη λέμε πράγματα αδιάφορα. Αυτές είναι πολύ, πολύ δύσκολες στιγμές που ζούμε μαζί».

Αν και φαινόταν να αναφέρεται στην απόλυση του Κίμελ, η Τζολί δεν κατονόμασε τον παρουσιαστή. Ωστόσο, αρκετοί αστέρες και μεγάλες προσωπικότητες του Χόλιγουντ, όπως οι Ολίβια Ροντρίγκο, Πέδρο Πασκάλ και Μαρκ Ράφαλο, έχουν καυτηριάσει την απόλυση Κίμελ και έχουν εκφράσει την αγανάκτηση και την ανησυχία τους για το γεγονός.