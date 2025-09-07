Δυσαρεστημένες οι ΗΠΑ με την Ρωσία - Στο «τραπέζι» αμερικανικές κυρώσεις

Έτοιμος να επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία δηλώνει ο Τραμπ μετά την τελευταία ρωσική επίθεση στην Ουκρανία• Δεν θέλει διπλωματική διευθέτηση του πολέμου ο Πούτιν, λέει ο Κέλογκ.

Επανήλθαν οι απειλές Τραμπ για επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία μετά την μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα στο Κίεβο, στοχεύοντας μεταξύ άλλων και κυβερνητικό κτίριο.

Όταν ρωτήθηκε στον Λευκό Οίκο από έναν δημοσιογράφο αν είναι έτοιμος να προχωρήσει στην επόμενη φάση των κυρώσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Ναι, είμαι».

Ο Τραμπ έχει απειλήσει κατ’ επανάληψη τη Μόσχα με επιπρόσθετες κυρώσεις, τις οποίες όμως ανέβαλε για να δώσει χρόνο στη διπλωματία. Εμφανίζεται ωστόσο δυσαρεστημένος από την αδυναμία του να βάλει τέλος στον πόλεμο, αφού αρχικά προέβλεπε ότι θα τον σταματούσε πολύ γρήγορα, αφού αναλάμβανε τα καθήκοντά του, τον περασμένο Ιανουάριο.

«Δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος διπλωματικά»

Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ δήλωσε σήμερα ότι το τελευταίο πλήγμα της Ρωσίας στο Κίεβο δεν δείχνει ότι η Μόσχα επιθυμεί να τερματιστεί διπλωματικά ο πόλεμος.

«Η Ρωσία φαίνεται ότι κλιμακώνει, με τη μεγαλύτερη επίθεση του πολέμου, πλήττοντας τα γραφεία του υπουργικού συμβουλίου στο Κίεβο», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Η επίθεση δεν είναι ένδειξη ότι η Ρωσία θέλει να τελειώσει διπλωματικά τον πόλεμο», πρόσθεσε.

Ο νυχτερινός βομβαρδισμός στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές, με εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, θεωρείται η μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση που έχει εξαπολύσει η Ρωσία από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022.