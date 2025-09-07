Ρωσική επίθεση στο Κίεβο, τρεις νεκροί - Χτυπήθηκε η έδρα της κυβέρνησης

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, ανακοίνωσε σήμερα ότι για πρώτη φορά από την έναρξη του ρωσο-ουκρανικού πολέμου, η έδρα της κυβέρνησης υπέστη ζημιές από ρωσικό πλήγμα. Πυροσβέστες συνεχίζουν τις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο κτίριο, ενώ πυκνός καπνός παραμένει ορατός, σύμφωνα με ανταποκριτές διεθνών μέσων.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η ρωσική πολεμική αεροπορία εξαπέλυσε επίθεση με 805 drones και 13 πυραύλους κατά διαφόρων ουκρανικών περιοχών, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και θύματα.
Τουλάχιστον 4 νεκροί και δεκάδες τραυματίες
Στο Κίεβο, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, σκοτώθηκαν, ενώ 18 τραυματίστηκαν. Η επίθεση ξεκίνησε με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και ακολούθησαν βαλλιστικοί πύραυλοι. Ζημιές καταγράφηκαν σε κυβερνητικά κτίρια και πολυκατοικίες, με φωτιές να ξεσπούν σε πολλές από αυτές.
Ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε πως στις συνοικίες Πετσέρσκι, Νταρνίτσκι και Σβιατοσίνσκι σημειώθηκαν σοβαρές καταστροφές. Συντρίμμια από drones που καταρρίφθηκαν προκάλεσαν πυρκαγιές σε πολυκατοικίες, ενώ τραυματίστηκε και μια έγκυος γυναίκα. Στη συνοικία Νταρνίτσκι, ηλικιωμένη σκοτώθηκε μέσα σε καταφύγιο.
Ο στρατιωτικός διοικητής της πρωτεύουσας, Τιμούρ Τκατσένκο, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι πλήττει «συνειδητά πολιτικούς στόχους».
Επιθέσεις σε άλλες περιοχές
Στην Οδησσό, επλήγησαν πολυκατοικίες και πολιτικές υποδομές, με φωτιές σε αρκετά διαμερίσματα. Στην Κρεμεντσούκ, δεκάδες εκρήξεις οδήγησαν σε διακοπές ρεύματος. Στην Κρεβί Ρι, στόχοι αποτέλεσαν μεταφορικές υποδομές, χωρίς αναφερθέντα θύματα.
Η Πολωνία, λόγω της αυξημένης αεροπορικής δραστηριότητας, απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη για την προστασία του εναέριου χώρου της.
Αντίποινα και επικίνδυνες εξελίξεις στη Ζαπορίζια
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την κατάρριψη 69 ουκρανικών drones. Παράλληλα, επιθέσεις drones κατέγραψαν ζημιές στο διυλιστήριο πετρελαίου Ίλσκι στην περιφέρεια Κρασναντάρ, χωρίς ανθρώπινες απώλειες.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η επίθεση σε εκπαιδευτικό κέντρο εντός του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, σε απόσταση 300 μέτρων από μονάδα αντιδραστήρα. Σύμφωνα με φιλορωσικές αρχές, δεν υπήρξε διαρροή ραδιενέργειας, ενώ το κέντρο περιλαμβάνει τον μοναδικό προσομοιωτή πλήρους μεγέθους αντιδραστήρα της Ουκρανίας.
Η Ουκρανία στοχοποίησε τον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής των ουκρανικών δυνάμεων drones, ο Ρόμπερτ Μπρόβντι.
Ο αξιωματικός έκανε λόγο μέσω Telegram για μεγάλη ζημιά στον αγωγό εξαιτίας της πυρκαγιάς που προκλήθηκε.
Ο αγωγός αυτός μεταφέρει ρωσικό αργό στην Ουγγαρία και στη Σλοβακία.
Και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται συχνά για ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της πυρηνικής εγκατάστασης, η οποία, αν και εκτός λειτουργίας, συνεχίζει να απαιτεί ψύξη των αντιδραστήρων.
