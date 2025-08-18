Το μαύρο κουστούμι και τα «ευχαριστώ» του Ζελένσκι στον Τραμπ

Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έτυχε μιας.. αξέχαστης υποδοχής από τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. «Ή θα κάνεις συμφωνία ή είσαι εκτός», «παίζεις με έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο», «θα πρέπει να είσαι ευγνώμων», «ήταν πολύ ασεβείς οι δηλώσεις σου», ήταν μερικές από τις φράσεις που χρησιμοποίησαν ο Τραμπ και αντιπρόεδρος Βανς απευθυνόμενοι στον Ζελένσκι, προβαίνοντας σε κυνικό εκβιασμό απέναντι σε έναν «σύμμαχο» των ΗΠΑ.

Τότε, η συνάντηση των δύο ηγετών έληξε καταστροφικά, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιπλήττει τον Ουκρανό ομόλογό του μπροστά στις κάμερες, προτού να εκδιωχθεί από την προεδρική κατοικία.

Αυτή τη φορά, όμως, η συνάντηση, φάνηκε εξαρχής ότι θα ήταν πολύ διαφορετική: ο Τραμπ υποδέχτηκε ο ίδιος τον Ζελένσκι στην είσοδο του Λευκού Οίκου, του έσφιξε το χέρι και εξέφρασε ικανοποίηση για το μαύρο κοστούμι που φορούσε ο Ουκρανός πρόεδρος – που συνήθως εμφανίζεται παντού με χακί, στρατιωτική περιβολή. Όταν ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Τραμπ ποιο είναι το μήνυμά του προς τον ουκρανικό λαό, εκείνος απάντησε, δύο φορές: «Τους αγαπούμε».

Ο Ζελένσκι τον ευχαρίστησε και ο Τραμπ έβαλε το χέρι του στην πλάτη του, οδηγώντας τον στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου.

Ο Ζελένσκι, που είχε επικριθεί την προηγούμενη φορά επειδή, κατά τους υποστηρικτές του Τραμπ, δεν εξέφρασε επαρκώς την ευγνωμοσύνη του, τώρα φρόντισε να ευχαριστήσει αμέσως τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ πολύ για τις προσπάθειές σας, τις προσωπικές προσπάθειές για να βάλετε τέλος στη σφαγή και να σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο», του είπε. Του παρέδωσε επίσης μια επιστολή της συζύγου του που απευθυνόταν προς την πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ, λέγοντάς του: «Δεν είναι για εσάς, αλλά για την πρώτη κυρία». Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ έδωσε στον Πούτιν μια επιστολή της Μελάνια Τραμπ, όταν συναντήθηκαν στην Αλάσκα.