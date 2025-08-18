Χαμόγελα στον Λευκό Οίκο - «Πιστεύω ότι μπορεί να καταλήξουμε κάπου σήμερα»

Εγκάρδια υποδοχή Ζελένσκι από Τραμπ στον Λευκό Οίκο • Στόχος ο τερματισμός του πολέμου, δήλωσαν αμφότεροι • Καμία αναφορά σε εδαφικές διεκδικήσεις • Τι ειπώθηκε για τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Την αισιοδοξία του για την έκβαση των συνομιλιών με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο, όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε δηλώσεις του που έγιναν πριν από τις συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών (οι οποίες είχαν διάρκεια περίπου μίας ώρας), παρουσία του Ζελένσκι, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε αναφορά στην πρόσφατη επαφή του με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας πως «πιστεύω ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση με τον πρόεδρο της Ρωσίας και πιστεύω ότι μπορεί να καταλήξουμε κάπου σήμερα».

Όπως πρόσθεσε ο Τραμπ, «έχουμε μια πιθανότητα να δώσουμε τέλος στον πόλεμο... άνθρωποι σκοτώνονται στον πόλεμο , θέλω να δώσω ένα τέλος σε αυτό». Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε με σαφήνεια ότι «θα συνεργαστούμε με όλους για να διασφαλίσουμε ότι η ειρήνη θα είναι διαρκείας».

Όσον αφορά την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει με σαφήνεια. «Αυτό θα σας το απαντήσω αργότερα», είπε, προσθέτοντας αργότερα πως θα υπάρξει πολλή βοήθεια στο θέμα της ασφάλειας. «Βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της άμυνας, διότι είναι εκεί κάτω, είναι η Ευρώπη, όμως επίσης εμείς θα τους βοηθήσουμε. Θα εμπλακούμε», δήλωσε ενώπιον του Τύπου ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στους Ευρωπαίους ηγέτες που συνοδεύουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον.

Για άλλη μια φορά, εξέφρασε την αισιοδοξία του για επίλυση της σύγκρουσης, τονίζοντας μάλιστα με περηφάνεια πως «έχω δώσει τέλος σε έξι πολέμους...».

Ο Τραμπ είπε πως αργότερα θα ενημερώσει τον Πούτιν για τις συνομιλίες με Ζελένσκι.

Τριμερής και εξοπλισμοί

Ο Τραμπ επανέλαβε πως εάν η συνάντησή του στην Ουάσιγκτον με τον Ουκρανό ομόλογό του πάει καλά, θα οργανώσει μία τριμερή συνάντηση με τον Πούτιν, προκειμένου να τερματιστεί η σύρραξη στην Ουκρανία.«Θα έχουμε μία συνάντηση. Πιστεύω πως εάν όλα πάνε καλά σήμερα, θα έχουμε μία τριμερή συνάντηση και πιστεύω πως θα υπάρξουν καλές πιθανότητες να μπει τέλος στον πόλεμο, όταν την κάνουμε», είπε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους.

Ο Τραμπ έκρινε πάντως πως μια κατάπαυση του πυρός δεν είναι αναγκαία για να μπει τέλος στη σύρραξη. «Δεν πιστεύω πως χρειάζεται μια εκεχειρία», δήλωσε.

Από την πλευρά, ο Ζελένσκι (ο οποίος αυτή τη φορά έτυχε μάλλον εγκάρδιας υποδοχής από τον Τραμπ) ευχαρίστησε τον Αμερικανός πρόεδρο για τις προσπάθειες που κάνει, προκειμένου να δοθεί τέλος στον πόλεμο, όπως και τους Ευρωπαίους ηγέτες που τον στηρίζουν.

Όπως και ο Τραμπ, και ο Ζελένσκι εξέφρασε την επιθυμία του για τερματισμό του πολέμου, ενώ έθεσε το θέμα τριμερούς συνάντησης (με Τραμπ και Πούτιν): «Ακόμα και σήμερα έγιναν επιθέσεις... μικρά παιδιά πέθαναν... θέλουμε να δώσουμε ένα τέλος... για αυτό χρειαζόμαστε τη στήριξη των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων... είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε σε τριμερή συνάντηση».

Όσο για το πότε θα διεξαχθούν εκλογές στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι είπε ότι πρώτα πρέπει να σταματήσουν οι συγκρούσεις: «Πρέπει να διασφαλιστεί η ασφάλεια, χρειαζόμαστε κατάπαυση πυρός, εκεχειρία, για να γίνουν εκλογές». Οι εκλογές στην Ουκρανία έχουν ανασταλεί αυτήν τη στιγμή λόγω του στρατιωτικού νόμου.

Επίσης, ο Ζελένσκι έθεσε ξανά το ζήτημα περαιτέρω εξοπλισμού της Ουκρανίας από τους συμμάχους.

Με τη στήριξη των Ευρωπαίων

Οι συνομιλίες αναμενόταν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς –όπως προκύπτει από τις διαρροές– ο Ζελένσκι πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να αποδεχτεί το νέο ρωσο-αμερικανικό «σχέδιο»-τελεσίγραφο.

Ο Ζελένσκι έχει στο πλευρό του τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι θα συναντηθούν αργότερα με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Οι Ευρωπαίοι «κηδεμόνες» του Ζελένσκι που έχουν μεταβεί στις ΗΠΑ είναι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Φινλανδός πρόεδρος Στουμπ, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.