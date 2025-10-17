Νέος ισχυρός σεισμός στις Φιλιππίνες

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών έσεισε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), μια εβδομάδα έπειτα από τους δυο αλλεπάλληλους, φονικούς ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν το αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές ή θύματα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.
Ο σεισμός έγινε σε βάθος 69 χιλιομέτρων, μόλις 100 μέτρα από τον δήμο Νταπά, στην επαρχία Σουριγκάο δελ Νόρτε (νότια).
«Αισθανθήκαμε ισχυρό σεισμό, αλλά ήταν πολύ σύντομος», είπε διασώστης, ο Ραλφ Καδαλένα, στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Πριν από μια εβδομάδα, δυο ισχυροί σεισμοί – 7,4 και 6,7 βαθμών αντίστοιχα – έπληξαν τη νήσο Μιντανάο. Οι αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον οκτώ νεκρούς.
Άλλος ισχυρός σεισμός, 6,9 βαθμών, έπληξε τη νήσο Τσεμπού στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν έχασαν τη ζωή τους 75 άνθρωποι και καταστράφηκαν κάπου 72.000 κτίρια.
Στις Φιλιππίνες η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης της, πάνω στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού.
