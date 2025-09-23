Αθήνα, 23°C
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2025
Zelensky_Trump_1020
Ap Photo

Θετικός ο Τραμπ για εμπλοκή του ΝΑΤΟ στις καταρρίψεις ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών

ΚΟΣΜΟΣ
efsyn.gr
Σε εξέλιξη προκριματική συνάντηση Ζελένσκι - Τραμπ • Θα προσπαθήσει να «αλιεύσει» τις προθέσεις του Αμερικανού προέδρου ο Ζελένσκι.

Την ώρα που μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, ενώ η Ρωσία «τεστάρει» τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ παραβιάζοντας τους εναέριους χώρους μιας σειράς κρατών, στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Τραμπ με τον Ζελέσνκι πραγματοποιούν προκριματική συνάντηση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος θα επιδιώξει να μάθει από πρώτο χέρι τις προθέσεις του Αμερικανού ομόλογού του σχετικά με το ουκρανικό, καθώς ο Τραμπ το τελευταίο διάστημα προχωρά σε μετριοπαθείς δηλώσεις και εμφανίζεται να κρατά μια αποστασιοποιημένη στάση, χωρίς να δείχνει πρόθεση για ενεργή δράση κάτα του «φίλου» του Πούτιν. 

Στις πρώτες δηλώσεις που έκαναν πριν τη συνάντηση, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι στο επίκεντρο αυτών που θα πει θα βρεθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας, θα ενημερώσει τον Ντόναλντ Τραμπ για τις επιχειρήσεις στο μέτωπο και θα ζητήσει να ασκηθεί ακόμα περισσότερη πίεση στη Ρωσία καθώς και να σταματήσουν οι χώρες να προμηθεύονται πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Στην πρώτη του δήλωση, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο, προχωρώντας για πρώτη φορά μετά από καιρό σε μια ρητορική κλιμάκωση κάτα της Ρωσίας.

Θετικός ο Τραμπ για εμπλοκή του ΝΑΤΟ στις καταρρίψεις ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών

