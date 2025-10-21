Δημόσιες μεταμοσχεύσεις τέλος

Δεν μπορεί να κρυφτεί η εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εξαιτίας της τραγικής υποστελέχωσης. Ούτε οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης για περαιτέρω εμπορευματοποίηση του ευαίσθητου χώρου της Υγείας. Ο νέος στόχος της Ν.Δ. -που επιτεύχθηκε- αφορά την αφαίρεση των μεταμοσχεύσεων οργάνων από το ΕΣΥ και το... χάρισμά τους σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου- στο Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο.

Ο υπουργός Υγείας Αδωνης Γεωργιάδης, αλλά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στα επίσημα εγκαίνια που θα λάβουν χώρα σήμερα στο υπερπολυτελές νοσοκομείο επί της λεωφόρου Συγγρού, θα φιλοτεχνήσουν, για μια ακόμα φορά, την αγιογραφία των «ευεργετών» επιχειρηματικών ομίλων, ξεπλένοντας την επιχειρηματική δράση και τις ολέθριες επιπτώσεις της.

Το παράδειγμα των μεταμοσχεύσεων όμως είναι κραυγαλέο. Οσο κι αν πασχίζει η κυβέρνηση να παρουσιάζεται ως υποστηρικτής του δημόσιου συστήματος Υγείας, δεν μπορεί να κρυφτεί το γεγονός ότι υποβάθμισε σκοπίμως τα δημόσια διαπιστευμένα εργαστήρια του ΕΣΥ, που εδώ και 40 χρόνια υποστηρίζουν τη μεταμόσχευση οργάνων, ούτε ότι τώρα παίρνει το ανθρώπινο δυναμικό αυτών των εργαστηρίων για να στελεχώσει τις μεταμοσχεύσεις στο ΝΠΙΔ. Αντί να αξιοποιεί τις μεταμοσχεύσεις στο πλαίσιο ενός αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν συστήματος Υγείας, αυτές θα αποτελούν πλέον πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Mερίδιο της... δόξας θέλει και ο ΣΥΡΙΖΑ με τον πρώην υφυπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη να επισημαίνει σε χθεσινή ανακοίνωσή του ότι «μετά από 6 χρόνια ολοκληρώθηκε (με μεγάλη καθυστέρηση) το έργο, το οποίο έχει σαφώς τη “σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ”, κάτι που παραλείπει να αναφέρει το “επιτελικό παρακράτος” και όσοι έχουν μόνιμο μέλημά τους την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας Υγείας».

Προδιαγεγραμμένο

Μετά την ψήφιση του νόμου για τη δημιουργία και λειτουργία ενός και μόνο Εργαστηρίου Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας για την υποστήριξη της μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων και μάλιστα στο ΝΠΙΔ Ωνάσειο (άρθρο 9, νόμος 5161/2024) και την κατάργηση των δύο που λειτουργούν τα τελευταία 40 χρόνια στη χώρα μας στα νοσοκομεία «Ευαγγελισμός» και «Γ. Γεννηματάς», ήρθε το νέο νομοσχέδιο με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας», που συζητείται σήμερα στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και προβλέπει τη μετακίνηση των βιοπαθολόγων από τα δημόσια νοσοκομεία -από τα οποία θα συνεχίσουν να πληρώνονται- στο Ωνάσειο μόνο με απόφαση του υπουργού Υγείας (άρθρο 65, «Απόσπαση Βιολόγων και Ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας στο Ωνάσειο Νοσοκομείο»).

Οι βιοπαθολόγοι είχαν εκφράσει ήδη από πέρυσι την ανησυχία τους και την αρνητική τους θέση απέναντι στο πρώτο νομοθέτημα, που ουσιαστικά, εξηγεί η Αλεξάνδρα Τσιρογιάννη, MD, PhD βιοπαθολόγος, διευθύντρια επιστημονικά και διοικητικά υπεύθυνη στο Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας του «Ευαγγελισμού», αφαιρεί ένα εργασιακό και επιστημονικό πεδίο, ιδιαίτερα κρίσιμο, από τα δύο δημόσια εργαστήρια ανοσολογίας - ιστοσυμβατότητας του ΕΣΥ -των νοσοκομείων «Ευαγγελισμός» «Γ. Γεννηματάς»- διαπιστευμένα για το έργο τους από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ανοσογενετικής (EFΙ), που εδώ και 40 χρόνια υποστηρίζουν τη μεταμόσχευση οργάνων για όλη την Κεντρική και Νότια Ελλάδα!

Στην ίδια κατεύθυνση, μας λέει, κινείται και το πρόσφατο νομοσχέδιο που δίνει τη δυνατότητα μετακίνησης γιατρών και βιολόγων με τέτοια εξειδίκευση από τα εργαστήρια των νοσοκομείων του ΕΣΥ προς το Ωνάσειο, το οποίο θα επιφέρει περαιτέρω υποβάθμιση της λειτουργίας του ΕΣΥ, σε αντίθεση με την αναβάθμιση που ευαγγελίζεται. Κι αυτό, προσθέτει, διότι αφαιρεί έμπειρο προσωπικό από τα ήδη υποστελεχωμένα εργαστήρια, προσωπικό το οποίο συμμετέχει και σε άλλο έργο των εργαστηρίων πέραν της μεταμόσχευσης. Με δυο λόγια, αφαιρούνται και εργαζόμενοι από το ΕΣΥ και μετακινούνται δωρεάν στο ΝΠΙΔ Ωνάσειο!

Πολλά τα ερωτήματα μα περισσότερη η αγωνία και η ευθύνη των βιοπαθολόγων απέναντι στους ασθενείς που περιμένουν μέσα από τη μεταμόσχευση να ξαναγεννηθούν, επισημαίνει η Πανελλήνια Ενωση Ιατρικής Βιοπαθολογίας. «Ας αναλογιστούμε λοιπόν ότι δεν πρέπει να τα παραδώσουμε όλα στον βωμό του κέρδους της ιδιοτέλειας», τονίζει η Αλ. Τσιρογιάννη.

Για όλους;

«Με τη δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση δεν παραδίδεται απλώς ένα υπερσύγχρονο κτίριο, όπου η τεχνολογία τίθεται στην υπηρεσία των ανθρώπων, αλλά ένα σημείο αναφοράς για την πρόοδο της ιατρικής στη χώρα μας. Ενας ενιαίος οργανισμός που ονομάζεται πλέον Ωνάσειο Νοσοκομείο. Ενα νοσοκομείο για όλους», όπως δήλωσε χθες ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Παπαδημητρίου, στην παρουσίαση του «νέου Ωνασείου». Προϋπάρχουσες και νέες υποδομές -πρόσθεσε- συνθέτουν ένα νέο, ενιαίο οικοσύστημα που αναπτύσσεται και λειτουργεί σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο πρακτικά καθιστά το Ωνάσειο το πρώτο πλήρως ψηφιοποιημένο νοσοκομείο στη χώρα.

Οσον αφορά το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο, ο πρόεδρος του Ωνάσειου Νοσοκομείου Ιωάννης Μπολέτης τόνισε χθες ότι «το Ωνάσειο Νοσοκομείο ήρθε να συμπράξει, να συνεργαστεί, να ενισχύσει και να διευκολύνει την προσπάθεια για περισσότερες δωρεές και μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων» και πρόσθεσε ότι «υλοποιείται η εξαγγελία που είχε γίνει από το Ιδρυμα Ωνάση πριν από πέντε χρόνια, στην εκδήλωση θεμελίωσης του νέου νοσοκομείου, ότι θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο πανελλαδικό δίκτυο για τις μεταμοσχεύσεις ώστε η χώρα να μπορεί μελλοντικά να αντιμετωπίζει αυτόνομα τις ανάγκες της».