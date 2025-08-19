Απύθμενο θράσος με το «νέο δυναμικό ΕΣΥ»

Συνθλίβει το ΕΣΥ, κάνει αφαίμαξη στους ασθενείς την ώρα της ανάγκης η κυβέρνηση της Ν.Δ. και ύστερα με θρασύτητα βγαίνει και δηλώνει πως όλα καλώς καμωμένα. «Το ΕΣΥ, λοιπόν, αλλάζει. Βήμα βήμα γίνεται ακόμη πιο ανθρώπινο και αποτελεσματικό», δήλωσε χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης, εξευτελίζοντας ακόμα και το... ψέμα.

Η Νέα Δημοκρατία κάθε ώρα ξεχαρβαλώνει λίγο περισσότερο το δίχτυ ασφαλείας που αποτελεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας για την υγεία του λαού. Με κάθε ευκαιρία σκύβει το κεφάλι στην επιχειρηματική δραστηριότητα στην οποία εκχωρεί κάθε φορά ακόμα ένα κομμάτι του ευαίσθητου χώρου της Υγείας. Κάθε λεπτό ο άρρωστος καλείται να πληρώσει όλο και περισσότερα για να βρει την υγειά του – ιατρικές επισκέψεις, διαγνώσεις, χειρουργεία, νοσηλεία, φάρμακα. Κάθε εφημερία πιέζει ασθενείς και υγειονομικούς να ανακαλύψουν νέα όρια αντοχών.

«Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού για το “νέο, δυναμικό ΕΣΥ” επιχειρεί να παρουσιάσει μια εικόνα ευημερίας και προόδου, η οποία, ωστόσο, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα που ζουν καθημερινά οι ασθενείς και οι υγειονομικοί. Αυτό που προοδεύει είναι η ενίσχυση του δημόσιου νοσοκομείου ως επιχείρησης μέσω και της τελευταίας Κοινής Υπουργικής Απόφασης που βγάζει στο σφυρί υποδομές, εξοπλισμό, μέχρι και το ίδιο το προσωπικό, αλλά και τα κέρδη του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα της Υγείας», τονίζει μιλώντας στην «Εφ.Συν.» ο Γιάννης Γαλανόπουλος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ).

Αδιαφορεί επιδεικτικά για την απόγνωση στην οποία οδηγεί την κοινωνία η Νέα Δημοκρατία. Συνεχίζει το πρόγραμμά της. Αλλά διαφημίζει ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Ο πρωθυπουργός χθες μίλησε για τη δέσμευσή του «από τους πρώτους στόχους μας θα είναι ένα νέο, δυναμικό ΕΣΥ. Και, πράγματι, σήμερα, ανακαινίζονται νοσοκομεία και κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα. Κάθε πολίτης έχει εύκολη πρόσβαση σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Γίνονται προσλήψεις και αναβαθμίζονται οι αμοιβές γιατρών και νοσηλευτών. Ενώ ξεκίνησαν τα απογευματινά χειρουργεία, περιορίζοντας τις λίστες αναμονής».

Γνωρίζει ωστόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι δεν φτάνουν οι αναγκαίες ανακαινίσεις των εξαντλημένων κτιρίων του ΕΣΥ, ούτε το ελάχιστο πετσοκομμένο πακέτο παροχών που προβλέπει η κυβέρνησή του, την ώρα που περισσότεροι από 100.000 περιμένουν για το απαραίτητο για την υγεία τους χειρουργείο. «Είναι πρόκληση να μιλά ο πρωθυπουργός για δωρεάν πρόσβαση σε διαγνωστικές εξετάσεις. Ας το πουν στους καρκινοπαθείς και στους ασθενείς με χρόνια νοσήματα, ας το πουν στους ανθρώπους με αναπηρία και θα τους δώσουν την κατάλληλη απάντηση και αξιολόγηση μαζί», επισημαίνει ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ.

Και ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης, που από το «Χ» ευχαρίστησε «θερμά τον πρωθυπουργό για την συνεχή και ουσιαστική του στήριξη στην προσπάθειά μας για ένα νέο καλύτερο ΕΣΥ», γνωρίζει, παρά τις δηλώσεις για «προσλήψεις», ότι η μεγάλη πληγή του χώρου της Υγείας είναι οι τραγικές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, με τα οργανικά κενά γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία να είναι περισσότερα από 6.500 σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ και των νοσηλευτών περισσότερα από 20.000 σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ.

Στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη νέα αξιολόγηση της εμπειρίας όσων νοσηλεύονται στο ΕΣΥ της κυβέρνησης που χρησιμοποιεί την ψηφιακή μεταρρύθμιση για να εμβαθύνει την εμπορευματοποίηση του ευαίσθητου χώρου της Υγείας. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, «στάλθηκαν 15.586 SMS με ερωτήσεις σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε 92 νοσοκομεία και 447 κλινικές. Το 30%, δηλαδή 4.676 ασθενείς απάντησε. Από αυτούς το 93% βρήκε τους γιατρούς με την ειδικότητα που χρειαζόταν, το 88% δήλωσε ότι συνάντησε ευγένεια και σεβασμό, ενώ το 75% εμφανίζεται συνολικά ικανοποιημένο από την περίθαλψη που έλαβε», σημειώνει ο πρωθυπουργός.

«Οταν ανακοινώνεται ότι το 93% των ασθενών (που χειρουργήθηκαν) βρήκε την ειδικότητα που χρειαζόταν, αποσιωπάται το αυτονόητο: κανείς δεν μπορεί να χειρουργηθεί χωρίς χειρουργό, αναισθησιολόγο, καρδιολόγο ή εργαστηριακό γιατρό», επισημαίνει ο Γιάννης Γαλανόπουλος και καταδεικνύει ότι «το κρίσιμο ερώτημα είναι πόσοι ασθενείς αποκλείστηκαν προτού φτάσουν καν στο χειρουργείο, επειδή δεν υπήρχαν διαθέσιμες ειδικότητες ή επειδή βρέθηκαν αντιμέτωποι με εξαντλητικές λίστες αναμονής. Πόσοι, δηλαδή, “έφαγαν πόρτα” στην προσπάθειά τους να προγραμματίσουν μια επέμβαση; Αυτοί οι πολίτες δεν λαμβάνουν καν το περίφημο SMS αξιολόγησης, γεγονός που αλλοιώνει πλήρως την εικόνα».

ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Γ. Γαλανόπουλος

Ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ κάνει λόγο για «ξεκάθαρη αγωνία του υπουργείου και της κυβέρνησης να αναποδογυρίσουν την πραγματικότητα. Μας μιλούν για ποσοστά, αλλά ας μας πουν: σε τι ποσοστό ασθενών δόθηκε πράγματι το ερωτηματολόγιο; Είναι το δείγμα αντιπροσωπευτικό; Γιατί, ενώ παρουσιάζεται δείγμα 5.000 ασθενών από 93 νοσοκομεία, μόνο στον “Ευαγγελισμό” από 1 έως 15 Αυγούστου έγιναν 1.024 εισαγωγές-νοσηλείες», προσθέτει.

«Η πραγματική εικόνα του ΕΣΥ είναι τέτοια που δημιουργεί πίεση στην κυβέρνηση η οποία αισθάνεται την ανάγκη να αντιστρέψει την εικόνα», επισημαίνει ο Γιάννης Γαλανόπουλος και αναφέρεται ενδεικτικά σε ένα πρόσφατο παράδειγμα από τα Χανιά. Με ανάρτηση του διοικητή και κατόπιν του υπουργού παρουσιάστηκε σαν «κοσμογονία» το γεγονός ότι χειρουργήθηκε σκωληκοειδίτιδα ή ότι αντιμετωπίστηκε ένα επείγον περιστατικό, αποκαλύπτοντας ακριβώς το μέγεθος της κυβερνητικής διαστρέβλωσης.

«Αυτονόητες ιατρικές πράξεις προβάλλονται ως μεγάλες επιτυχίες για να κρυφτεί η γύμνια ενός συστήματος, εξαιτίας της πολιτικής που της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης, της εμπορευματοποίησης και της ιδιωτικοποίησης της υγείας. Ενός συστήματος που κρατιέται όρθιο μόνο χάρη στην αυταπάρνηση των υγειονομικών. Αυτή την αυταπάρνηση και το φιλότιμο των υγειονομικών προσπαθεί να καπηλευτεί η κυβέρνηση ως δήθεν δικό της επίτευγμα», λέει ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ.

Το ΕΣΥ δεν χρειάζεται επικοινωνιακά τεχνάσματα, ξεκαθαρίζει. «Χρειάζεται γενναία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, κατάργηση όλων των πληρωμών από πλευράς ασθενών. Μόνο έτσι εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των αναγκών του λαού μας σε σύγχρονες απολύτως δωρεάν υπηρεσίες υγείας».