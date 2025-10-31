Αθήνα, 22°C
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, 2025
Agrotes_1020
EUROKINISSI

Για τρίτη συνεχόμενη μέρα οι αγροτοκτηνοτρόφοι στον ΒΟΑΚ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Θα κλείσουν τον δρόμο από τις 14:30 μέχρι τα μεσάνυχτα.

Συνεχίζουν την κινητοποίησή τους στο Ηράκλειο οι αγροτοκτηνοτρόφοι, οι οποίοι για τρίτο 24ωρο βρίσκονται επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, στο ύψος του Καρτερού.

Από τα μεσάνυχτα χθες άνοιξαν εκ νέου τον δρόμο ο οποίος θα κλείσει και πάλι στις 11:30 και θα ανοίξει στις 13:30. Ο δρόμος θα κλείσει εκ νέου στις 14:30 μέχρι τα μεσάνυχτα.

Επίσης, δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο, εκτός από το ΒΟΑΚ στο ύψος του Καρτερού όπου θα παραμείνουν, να πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας και σε άλλο σημείο του Ηρακλείου, ακόμη και στο κέντρο της πόλης.

Σημειώνεται, ότι οι αγροτοκτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται, μεταξύ άλλων, γιατί δεν έχουν λάβει την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης, τα κόστη παραγωγής είναι υψηλά και οι τιμές των προϊόντων τους είναι χαμηλές.

⇒ Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την στιγμή η Παναθρακική αγροτική κινητοποιήση στην Κομοτηνή.

