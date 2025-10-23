Δεκάδες καθηγητές της Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ στο πλευρό των φοιτητών που συνελήφθησαν

«Αυτό επιβάλλει η συνείδησή μας, η ιδιότητά μας ως δασκάλων και η μακρά δημοκρατική παράδοση της Σχολής μας»

«Εμείς, οι καθηγήτριες και οι καθηγητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου που υπογράφουμε, δηλώνουμε ότι τη Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, θα σταθούμε στο πλευρό των δεκαπέντε φοιτητών και φοιτητριών μας οι οποίοι δικάζονται με βάση τον νέο Νόμο 5224/2025 για τα Α.Ε.Ι. και απειλούνται με διαγραφή από το πανεπιστήμιο. Αυτό επιβάλλει η συνείδησή μας, η ιδιότητά μας ως δασκάλων και η μακρά δημοκρατική παράδοση της Σχολής μας».

Το παραπάνω τονίζουν δεκάδες μέλη ΔΕΠ, αναφερόμενα στην εισβολή ανδρών των ΟΠΚΕ στην κατάληψη της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου, την περασμένη εβδομάδα, κατά την οποία παραβίασαν το άσυλο και προχώρησαν σε 15 συλλήψεις φοιτητών-τριών.

Τη δήλωση υπογράφουν τα κάτωθι μέλη ΔΕΠ:

