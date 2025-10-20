Ομηρος... των «παιδιών» της Αμύνης και της συγκάλυψης

Κατατίθεται αύριο από την κυβέρνηση η τροπολογία, που αναμένεται να στηρίξει στο Κοινοβούλιο ο ίδιος ο πρωθυπουργός και με την οποία θα περάσει την ευθύνη του μνημείου του Αγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα στο υπουργείο Αμυνας και στον στρατό, με υπόρρητο στόχο την αντιδημοκρατική απαγόρευση των διαδηλώσεων έξω από τη Βουλή.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε συνέντευξή του το Σάββατο (Mega), δεν έκρυψε για ακόμα μια φορά τις προθέσεις της κυβέρνησης, αναφέροντας ότι «στο μνημείο αυτό, όπως συμβαίνει σε πολλά, σε όλα τα πολιτισμένα κράτη, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στις ΗΠΑ, και σε έναν συγκεκριμένο χώρο γύρω από το μνημείο, δεν θα επιτρέπεται καμία διαμαρτυρία, διαδήλωση, πανό, γκράφιτι, οτιδήποτε».

Ετσι και αλλιώς βέβαια καμία διαμαρτυρία δεν έχει γίνει και δεν σχετίζεται με τον χώρο του μνημείου, αλλά με τη Βουλή. Η δήλωση του κυβερνητικού εκπρόσωπου δεν αφήνει κανένα περιθώριο άλλης ερμηνείας από το ότι μετά την ψήφιση της τροπολογίας θα σβηστούν αργά ή γρήγορα και τα ονόματα των νεκρών των Τεμπών, γεγονός που έχει προκαλέσει την οργή των συγγενών και του κινήματος αλληλεγγύης.

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Αντιδράσεις

Η Μαρία Καρυστιανού και ο Πάνος Ρούτσι μέσα στο Σαββατοκύριακο διαμήνυσαν στην κυβέρνηση να μη διανοηθεί να σβήσει τα ονόματα. Το Σάββατο σε μαζική εκδήλωση με τίτλο «Δεν έχω οξυγόνο» στο θέατρο «Αλέκα» στου Ζωγράφου, η Καρυστιανού δήλωσε για την τροπολογία: «Το θεωρούμε απαράδεκτο, αντισυνταγματικό. Ουδέποτε κινδύνεψε το μνημείο. Τόπος διαμαρτυρίας είναι το σημείο και απευθύνεται ουσιαστικά προς τη Βουλή. Αυτό θέλουν να αποφύγουν.

»Δεν θα το αποφύγουν, θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε εκεί, να διαμαρτυρόμαστε κάθε φορά που δεν λειτουργούν σωστά. Το θέμα με τα ονόματα είναι κάτι που μας αφορά και μας αγγίζει. Είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει η Πολιτεία που τα σκότωσε, να επιτρέψει να μείνουν γραμμένα μέχρι το πέρας της δίκης».

Από την πλευρά του, ο Πάνος Ρούτσι συμπλήρωσε: «Ελπίζω έστω την τελευταία στιγμή να μην το κάνουν, γιατί θα μας βρουν απέναντι. Οχι μόνο εμάς, αλλά όλο τον κόσμο. Γιατί είναι μια πράξη ανήθικη, απάνθρωπη. Και για μια ακόμα φορά συγκάλυψη».

ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

Διαδήλωση

Χθες το απόγευμα μερικές δεκάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν νέα διαμαρτυρία στο πάνω μέρος της πλατείας Συντάγματος, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Επιτροπής Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι, λέγοντας ότι «Ο πρωθυπουργός και η “παρέα” του δεν μπορούν να συγχωρέσουν στον Π. Ρούτσι τη νίκη που αυτός πέτυχε, ενάντια στο τείχος που είχαν ορθώσει μαζί με την “ανεξάρτητη” Δικαιοσύνη. Το μίσος της κυβέρνησης είναι ευνόητο. Η νίκη του Ρούτσι είχε πολλά αποτελέσματα (εκτός από το να εκθέτει τον Μητσοτάκη στο εσωτερικό της Ν.Δ. και βέβαια σε όλη την κοινωνία). Δεν άφησε να περάσει η παρωδία μιας στημένης δίκης εξπρές. Ανοιξε έναν νέο δρόμο στις προσπάθειες ενάντια στη συγκάλυψη. Εδειξε ότι μπορούμε να νικήσουμε με ενότητα και αγώνα μέχρι τέλους. Για να μην περάσει ούτε σαν σκέψη αυτό το απαράδεκτο, χουντικού τύπου μέτρο, κατεβαίνουμε στον δρόμο».

Χθες το βράδυ συγγενείς των θυμάτων, όπως ο Πάνος Ρούτσι, και αλληλέγγυοι ξαναπέρασαν με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των νεκρών για να μην ξεθωριάσουν οι μνήμες. Οπως είπε ο Ρούτσι ,«γιατί ο επόμενος Ντένις πρέπει να ζήσει. Κι αν σβήσουν τα ονόματα από την πλατεία, θα τα ξαναγράψουμε. Ξανά και ξανά. Γιατί ό,τι γράφτηκε με αίμα, δεν σβήνεται».

ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

«Ομολογία» Σκέρτσου

Τις προθέσεις της κυβέρνησης, δικαιώνοντας τους διαδηλωτές, αποκάλυψε με τον τρόπο του και ο Ακης Σκέρτσος σε χθεσινό του άρθρο στο «Βήμα», όπου περιγράφει πως οι διαδηλώσεις θα περιορίζονται μόνο στην πλατεία Συντάγματος που... έχει και πενταπλάσια έκταση από το μνημείο! Ο ίδιος αναφέρει πως «δεν παρακωλύεται το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία σε καμία περίπτωση», καθώς «συνυπάρχει με το μνημείο στην –πενταπλάσιας έκτασης από αυτό– πλατεία Συντάγματος».

Προσθέτει πως η ιστορική μνήμη και η αγωνιστική διεκδίκηση, με την οποία είναι συνυφασμένη ιστορικά η πλατεία Συντάγματος, μπορούν να συνυπάρξουν αν... «επιμεριστούν δίκαια σκοποί, δικαιώματα και χρήσεις επί του μνημείου και επί της πλατείας. Χωρίς το ένα να επικυριαρχεί στο άλλο».

Αξίζει να σημειωθεί πως αν η κυβέρνηση νομοθετήσει τελικά μια ζώνη προστασίας του μνημείου (το οποίο δεν έχει άμεση σχέση με τον χώρο όπου γίνονται οι διαδηλώσεις, η απεργία πείνας του Ρούτσι και όπου βρίσκονται τα ονόματα), αυτό εκ των πραγμάτων θα συνεπάγεται πως εξ ορισμού ούτε οι τουρίστες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στον ίδιο χώρο, το οποίο θα συνιστά μια παγκόσμια αρνητική πρωτοτυπία. Επιπλέον, απορίας άξιο είναι πώς ένα μνημείο, το οποίο χρήζει συντήρησης από εξειδικευμένους επιστήμονες, θα περάσει στην αρμοδιότητα του υπουργείου Αμυνας, το οποίο εκ των πραγμάτων είναι παντελώς αναρμόδιο (και ενδεχομένως επικίνδυνο) να αναλάβει ένα τέτοιο έργο. Εκτός αν αναλάβουν οι εύζωνες ή οι φαντάροι την εργασία των συντηρητών.