Άγνωστος Στρατιώτης - Τα ΜΑΤ εφάρμοσαν τον νόμο Μητσοτάκη πριν… ψηφιστεί [εικόνες]

Σε άλλο επίπεδο πήγαν την πρόκληση οι δυνάμεις καταστολής του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη κατά τη διάρκεια της σημερινής μεγάλης φοιτητικής κινητοποίησης στην Αθήνα.

Τα ΜΑΤ έσπευσαν να θέσουν σε εφαρμογή την πολυδιαφημισμένη ακροδεξιάς κοπής τροπολογία Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη πριν καν αυτή κατατεθεί στη Βουλή και ψηφιστεί.

Παρατάχθηκαν στο πεζοδρόμιο μπροστά από το μνημείο και εκεί που βρίσκονται γραμμένα τα ονόματα των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, προκαλώντας την αντίδραση των διαδηλωτών, με φοιτητές να κάνουν λόγο για χυδαιότητες και να απαιτούν να σταματήσει η απόπειρα συγκάλυψης.

Ούτε σπρέι, ούτε νέες αναγραφές, ούτε εκδηλώσεις

Σήμερα, εξάλλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε ξανά σε ακραία γραμμή, δηλώνοντας στον Real Fm ότι η κυβέρνηση δεν θα κάνει μία κίνηση η οποία θα αποτελέσει «την αφορμή που ψάχνει η αντιπολίτευση και οι γνωστοί άγνωστοι, δήθεν αλληλέγγυοι που εργαλειοποιούν τα πάντα για να πολώσουν την κοινωνία».

Έσπευσε, όμως, να επισημάνει ότι από τη στιγμή της ψήφισης της τροπολογίας και μετά δεν θα επιτρέπεται καμία δραστηριότητα στο σημείο το οποίο θα περιγράφεται στη συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη.

«Από εκείνο το σημείο και μετά ούτε νέα σπρέι, ούτε νέες τέτοιες εκδηλώσεις, ούτε νέες αναγραφές ονομάτων. Δεν θα επιτρέπεται από το σημείο της ψήφισης τροπολογίας και μετά κανένας να αλλοιώνει αυτό το ιερό σημείο, το οποίο δεν ανήκει ούτε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ούτε στην κυβέρνηση. Να το κάνω σαφές. Δεν θα επιτρέπεται από την ψήφιση της τροπολογίας και μετά καμία νέα αναγραφή ονομάτων, κανένα σπρέι, κανένα πανό. Αυτά που υπάρχουν δεν θα πάμε να τα σβήσουμε την επόμενη στιγμή. Θα μείνουν όσο μείνουν με το χρόνο. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάποια "επιθετική" ενέργεια. Εμείς δεν θέλουμε να παίξουμε το παιχνίδι που θέλουν κάποιοι να παίξουν, της πόλωσης και του διχασμού από την αντιπολίτευση. Δεν έχει αυτή τη στιγμή ιδιαίτερη αξία να πάει κάποιος να κάνει μία κίνηση για κάτι το οποίο είναι γραμμένο σε αυτό το σημείο με σπρέι και θα μείνει όσο μείνει», τόνισε.

Σε μια χυδαία προσπάθεια υποβάθμισης του αγώνα για δικαίωση, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε «η δικαιοσύνη στα Τέμπη δεν θα έρθει με κανένα σπρέι. Η δικαιοσύνη στα Τέμπη θα έρθει στο δικαστήριο, με την απόδοση ευθυνών σε όσους έχουν πραγματικά ευθύνη και θα αποδοθεί μόνο από τους δικαστές και όχι από αυτόκλητους δικαστές τους οποίους παριστάνει ένα μέρος του πολιτικού συστήματος. Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δεν έχει καμία σχέση με κανένα άλλο γεγονός, με καμία διαδήλωση, με κανένα τραγικό δυστύχημα, με τίποτα. Είναι ένας ιερός χώρος αφιερωμένος στους ήρωες του έθνους. Άρα δεν θα επιτρέπεται τίποτα, ούτε σπρέι, ούτε ονόματα από εκείνο το σημείο και μετά που θα ψηφιστεί η τροπολογία».