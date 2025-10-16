Στους δρόμους οι φοιτητές ενάντια στις διαγραφές και την καταστολή [εικόνες+βίντεο]

Εκπαιδευτική συγκέντρωση και πορεία πραγματοποιείται το μεσημέρι της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στα Προπύλαια με τη συμμετοχή φοιτητικών συλλόγων και εκπαιδευτικών συλλογικοτήτων.
Η πορεία στην Αθήνα ξεκίνησε στις 12.00, στα Προπύλαια ενάντια στις διαγραφές φοιτητών, τα πειθαρχικά συμβούλια, τα ιδιωτικά ΑΕΙ και γενικότερα τα δρακόντεια μέτρα που υπονομεύουν τη δημόσια και δωρεάν πανεπιστημιακή παιδεία και τα οποία η κυβέρνηση θέσπισε σκιαγραφώντας τους φοιτητές ως εσωτερικούς εχθρούς και κλείνοντας το μάτι στους ακροδεξιούς ψηφοφόρους.
Όσον αφορά το θέμα της αστυνομικής καταστολής κατά των φοιτητών.αντιδρούν μεταξύ άλλων στο ότι πρόσφατα καταγγέλθηκε σοβαρή βία από όργανα της ΕΛΑΣ ενάντια σε φοιτητές και φοιτήτριες της σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, οι οποίοι έπειτα από γενκή συνέλευση της σχολής τους και πλειοψηφική απόφαση, προχώρησαν σε τριήμερη κατάληψη της σχολής τους.
Λόγω της προγραμματισμένης πορείας-συγκέντρωσης πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.
Οι διαδηλωτές στη συνέχεια προχωρούν προς τη Βουλή, ενώ ανάλογες συγκεντρώσεις πραγματοποιούν φοιτητές στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της χώρας
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε συνέχεια των πρόσφατων εξαγγελιών του πρωθυπουργού, ήταν αποκλεισμένοι από τα ΜΑΤ για τους διαδηλωτές φοιτητές η πρόσβαση προς το πεζοδρόμιο μπροστά στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη.
Μετά από την ολοκλήρωση της κινητοποίησης, οι φοιτητές πραγματοποίησαν συντονιστική συνέλευση μέσα στο κτήριο της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τα ονόματα των Τεμπων φυλάσσονται από 2 διμοιριες των ΜΑΤ. Οι φοιτητές ζητούν να αποχωρήσουν #Τεμπη #φοιτητες #ΑγνωστουΣτρατιωτη pic.twitter.com/rbfNGLww15— EFSYN (@EFSYNTAKTON) October 16, 2025
Συγκέντρωση φοιτητών ενάντια σε καταστολή και διαγραφές#ΕΜΠ #φοιτητες pic.twitter.com/bBCk1HOXlX— EFSYN (@EFSYNTAKTON) October 16, 2025
