Άγνωστος Στρατιώτης – Χαϊδεύουν την Ακροδεξιά, στοχεύουν στην κοινωνική διαμαρτυρία

Ο τριπλός στόχος Μαξίμου και Ν.Δ.: Αλλαγή ατζέντας, στροφή προς τα άκρα και μέτωπο με την κοινωνική διαμαρτυρία.

Σε πλήρη εξέλιξη η κυβερνητική προσπάθεια να βγάλει με όρους ρεβανσισμού το θέμα της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι από το επίκεντρο του ενδιαφέροντος και, παράλληλα, να κερδίσει πόντους εθνικοφροσύνης στο ακροδεξιό κοινό, μέσω εργαλειοποίησης του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Την έναρξη έκανε, αυτή τη φορά, ο ίδιος ο πρωθυπουργός με το τραμπικής έμπνευσης κυριακάτικο μήνυμά του, το οποίο έφερε και ορυμαγδό αντιδράσεων.

Ακολούθησαν δηλώσεις «προθύμων» στελεχών (ακόμη και του αντιπροέδρου Κ. Χατζηδάκη) άλλοι σε πιο ακροδεξιά γραμμή, άλλοι, όπως ο κ. Σκέρτσος σε στυλ πιο… συγκαταβατικό περί ανάδειξης του μνημείου και αποσαφήνισης του πλαισίου αρμοδιοτήτων.

Η κυβερνητική προσπάθεια, όμως, δεν σταμάτησε εκεί, αλλά, πλέον έχει εξελιχθεί σε οργανωμένο σχέδιο αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης από το έγκλημα των Τεμπών, αλλά και ακόμη μια προσπάθεια περιορισμού της κοινωνικής διαμαρτυρίας μπροστά από τη Βουλή. Γιατί όλες οι διαμαρτυρίες που διεξάγονται ιστορικά στο σημείο, δεν σχετίζονται με το μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, αλλά με το ελληνικό κοινοβούλιο που βρίσκεται ακριβώς εκεί.

Οι διαρροές, τα ονόματα και ο Μαρινάκης

Την «πρωτοκαθεδρία» στο νέο αφήγημα που κλείνει το μάτι στην Ακροδεξιά έχει πάρει και λόγο της θέσης του ο Παύλος Μαρινάκης, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να προχωρά σε νέες δηλώσεις σήμερα από την τηλεόραση του ΑΝΤ1.

Η παρέμβαση του κ. Μαρινάκη έρχεται μετά από διαρροές στις οποίες αναφερόταν πως θα σβηστούν τα ονόματα από το σημείο, ενώ άλλες ανέφεραν πώς θα… σβηστούν από μόνα τους με τον καιρό.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν θα σβήσει τα ονόματα, τονίζοντας ότι δεν θα προχωρήσει σε κάποια επιθετική κίνηση «για να έρθουν οι γνωστοί - άγνωστοι προβοκάτορες ‘αλληλέγγυοι' οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών και να δημιουργηθεί μία ακόμα ένταση».

Αφού επανέλαβε το γνωστό τροπάριο πως η κυβέρνηση δεν αντιπαρατίθεται με «πονεμένους ανθρώπους», πέρασε στο παρασύνθημα βγάζοντας το έωλο συμπέρασμα πως σε αυτό που αποφάσισε η κυβέρνηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη βρίσκει σύμφωνη τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών.

Έκανε λόγο για «αυτονόητα αιτήματα της κοινωνίας». Το Μαξίμου, δηλαδή, ισχυρίζεται πως η κοινωνία «καίγεται» περισσότερο για να είναι καθαρός ο Άγνωστος Στρατιώτης και όχι για να μάθει τι συνέβη, τελικά, και πως βρήκαν φρικτό θάνατο 57 άνθρωποι.

Και ξεκαθάρισε για τους σκοπούς πίσω από την τροπολογία «θα έρθει, λοιπόν, μια τροπολογία η οποία θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, για να γνωρίζει και ο κόσμος το ακριβές χρονοδιάγραμμα, η οποία θα λέει το εξής πάρα πολύ απλό: Τη συντήρηση, τη φύλαξη και την ανάδειξη του Μνημείου θα την έχει το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας, όμως, όπως σε όλη την ελληνική επικράτεια, την επιβολή της τάξης, αν δηλαδή γίνει κάτι, το οτιδήποτε, θα έχει η Ελληνική Αστυνομία, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Με λίγα λόγια, για να μην κουράζουμε τον κόσμο, μετά την ψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογίας το Μνημείο του 'Αγνωστου Στρατιώτη θα είναι μόνο για την τιμή των νεκρών. Για τίποτε άλλο. Καμία εκδήλωση διαμαρτυρίας, καμία πορεία, τίποτα».

Κούνησε και το δάχτυλο

Αίσθηση, πάντως, προκάλεσε και το γεγονός πως ενώ ο κ. Μαρινάκης εμφανίζεται διχαστικός, ενώ σχεδόν ολόκληρη η κυβέρνηση έσπευσε να χωρίσει στα δύο την κοινή γνώμη για το θέμα του Πάνου Ρούτσι, σπεύδει να κατηγορήσει την αντιπολίτευση ακριβώς για αυτό.

Υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση ακολουθεί στρατηγική «τεχνητών διλημμάτων που οξύνουν τα πνεύματα και δημιουργούν πόλωση στην κοινωνία», ενώ για να επιβεβαιώσει ακριβώς το διχαστικό της δικής του τοποθέτησης επισήμανε «εγώ δεν θεωρώ ότι μπορεί να μπει στο ζύγι ο αυτονόητος σεβασμός και η τιμή στους ήρωές μας με τον αυτονόητο σεβασμό και το πένθος στους νεκρούς ενός τραγικού δυστυχήματος, είτε μιλάμε για τα Τέμπη, είτε μιλάμε για οποιαδήποτε άλλη εθνική τραγωδία, όπως είναι το Μάτι, η Μάνδρα, το Σάμινα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπαίνουν αυτά στο ζύγι. Και τα δύο είναι αυτονόητα. Και δεν πρόκειται η κυβέρνηση να κάνει τη χάρη σε όλους αυτούς τους επισπεύδοντες αυτής της έντασης από το πολιτικό σύστημα, να τα βάλει στο ζύγι».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέθεσε μάλιστα στοιχεία για μία σειρά μνημείων στο εξωτερικό μεταξύ αυτών της Αψίδας του Θριάμβου στο Παρίσι, του Μνημείου του 'Αγνωστου Στρατιώτη στη Ρώμη, του κενοταφίου Γουάιτχολ στο Λονδίνο αλλά και του μνημείου στο Εθνικό Κοιμητήριο 'Αρλινγκτον στην Ουάσιγκτον όπου αντιστοίχως απαγορεύεται οποιαδήποτε πολιτική ή άλλη εκδήλωση διαμαρτυρίας.

Μάλιστα, ο Παύλος Μαρινάκης, επέμεινε να κουνάει το δάχτυλο και σε απάντησή του προς τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος τόνισε ότι «τα εθνιθκά μνημεία είναι για να ενώνουν και όχι να διχάζουν. Τι θέλει να πετύχει με την υπαγωγή στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας; Τι θέλει να μας πει; Ότι αν ήταν το Υπουργείο Άμυνας θα είχε συλλάβει τον κ. Ρούτσι; Ότι ο κ. Ρούτσι προσέβαλε τα μνημεία;».

Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν ότι αδυνατεί να καταλάβει γιατί το ΠΑΣΟΚ συμπεραίνει πως η κυβέρνηση προσπαθεί να διχάσει τον λαό και πως «το Μνημείο ενώνει τους Έλληνες και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για ευτελή παιχνίδια από την αντιπολίτευση».

Ενωτικές και οι «κραυγές» Καιρίδη;

Πάντως, η σημερινή παρέμβαση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας στον Αθήνα 9,84 μάλλον απέχει παρασάγγας από το κυβερνητικό αφήγημα περί ενότητας που επιχείρησε να πλασάρει ο κ. Μαρινάκης

Ο Δημήτρης Καιρίδης ρωτήθηκε για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και ήταν σαφής, καθώς έκανε λόγο για «τσαντίρι , κουρελαρία και σκουπιδαριό που αμαυρώνει τον ιερό χώρο του μνημείου και προσβάλει τους Έλληνες», ενώ έσπευσε και αυτός να επικαλεστεί δημοσκοπήσεις και μηνύματα που φτάνουν σε πολιτικά γραφεία στελεχών του κυβερνόντος κόμματος ότι «η ελληνική κοινωνία, με πλειοψηφίες που αγκαλιάζουν και την Κεντροαριστερά και ξεφεύγουν από τα όρια της ΝΔ, δεν θέλουν αυτό το χάλι. Προφανώς έχουμε ένα μνημείο για τα Τέμπη, που έκανε ο Δήμος της Αθήνας .. ».