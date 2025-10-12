Ανοιχτή πόλη κατά Μητσοτάκη: Βαθιά ανησυχητική εξαγγελία

«Ο Πρωθυπουργός δεν είχε μια κουβέντα να πει για την επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας από τους ναζί, βρήκε όμως χώρο για να εργαλειοποιήσει με απρέπεια ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της».

Αντιδράσεων συνέχεια στις προκλητικές εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη με την Ανοιχτή πόλη να υπογραμμίζει ότι το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη «είναι ένα τοπόσημο με βαθιά λαϊκό χαρακτήρα, στενά δεμένο με τους αγώνες του λαού μας για αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη και δημοκρατία».

Η παράταξη του Δήμου Αθηναίων καταγγέλλει τον πρωθυπουργό για δημοκρατική αναισθησία και χαρακτηρίζει βαθιά ανησυχητική την εξαγγελία του για μεταφορά της ευθύνης στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η ανακοίνωση:

Το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον λαό

Η πρωθυπουργική εξαγγελία, για μεταφορά της ευθύνης του Άγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, είναι βαθιά ανησυχητική. Η εξαγγελία του Πρωθυπουργού απαντά υποτίθεται στο «πρόβλημα» της σύνδεσης του μνημείου με κοινωνικές διεκδικήσεις, όπως συνέβη πρόσφατα με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και την παρουσία πολιτών στο πλευρό του. Ο αγώνας του πατέρα δεν συνάδει, κατά τον Πρωθυπουργό, προς το μνημείο…

Η εξαγγελία του Πρωθυπουργού προσβάλλει τον συγκλονιστικό αγώνα που έδωσε ο Πάνος Ρούτσι για δικαιοσύνη, έναν αγώνα που δικαιώθηκε με αδικαιολόγητη καθυστέρηση από την πλευρά της Πολιτείας. Ο Πρωθυπουργός προσβάλλει όμως γενικότερα την πόλη μας και το δημοκρατικό φρόνημα των πολιτών της. Το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι ένα τοπόσημο με βαθιά λαϊκό χαρακτήρα, στενά δεμένο με τους αγώνες του λαού μας για αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη και δημοκρατία. Η επιθυμία του Πρωθυπουργού να το αποκόψει από το πεδίο των κοινωνικών διεκδικήσεων είναι τουλάχιστον δείγμα δημοκρατικής αναισθησίας.

Η ταυτότητα της πόλης μας είναι συνυφασμένη με την ιστορία, αλλά και με το μέλλον των δημοκρατικών αγώνων των ανθρώπων της. Στη σημερινή του ανακοίνωση, ο Πρωθυπουργός δεν είχε μια κουβέντα να πει για την επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας από τους ναζί, βρήκε όμως χώρο για να εργαλειοποιήσει με απρέπεια ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της.