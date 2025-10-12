Στο νοσοκομείο μετά από αδιαθεσία ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» μεταφέρθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος έπειτα από έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε.

Ο προκαθήμενος της ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας υποβάλλεται σε σειρά ιατρικών εξετάσεων.

Λίγη ώρα αργότερα η Αρχιεπισκοπή εξέδωσε ανακοίνωση για την πορεία του Αρχιεπισκόπου σημειώνοντας:

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, για καθαρά προληπτικούς λόγους»