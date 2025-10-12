Αθήνα, 22°C
Κυριακή, 12 Οκτωβρίου, 2025

Χρειάστηκαν τρία τρένα για να απεγκλωβιστούν οι επιβάτες από τον Οδοντωτό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρονται με ασφάλεια στο Διακοπτό. Δύο τρένα χάλασαν την ίδια ημέρα στην ιστορική σιδηροδρομική γραμμή.

Τέλος στην ταλαιπωρία επιβατών του ιστορικού Οδοντωτού που κάνει το δρομολόγιο Διακοπτό - Καλάβρυτα, καθώς όλοι τους απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια και μεταφέρονται πίσω στο Διακοπτό.

Χρειάστηκε η συνδρομή τρίτης αμαξοστοιχίας για να επιστρέψουν με ασφάλεια οι επιβάτες, καθώς το τρενάκι χάλασε για ακόμη μια φορά σήμερα το πρωί, ενώ βλάβη έπαθε και το δεύτερο τρένο που πήγε στο δύσβατο σημείο για να τους απεγκλωβίσει.

Το νέο περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τα τεράστια προβλήματα συντήρησης στην πανέμορφη και ιστορική αυτή σιδηροδρομική διαδρομή.

Αυτή είναι η δεύτερη περίπτωση βλάβης στον Οδοντωτό μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στα τέλη Αυγούστου 38 επιβάτες πέρασαν πολύωρη ταλαιπωρία μέχρι να απεγκλωβιστούν και να μεταφερθούν με ασφάλεια στα Καλάβρυτα.

TAGS
Χρειάστηκαν τρία τρένα για να απεγκλωβιστούν οι επιβάτες από τον Οδοντωτό

