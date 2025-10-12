Ξανά βλάβη στον Οδοντωτό - Ακινητοποιήθηκε το τρενάκι, εγκλωβισμένοι επιβάτες

Πήγε δεύτερο τρένο να το ρυμουλκήσει και ακινητοποιήθηκε και εκείνο • Στο σημείο σπεύδει η ΕΜΑΚ.

Η εγκατάλειψη και τα σοβαρά προβλήματα συντήρησης σε μια από τις πιο όμορφες και ιστορικές σιδηροδρομικές διαδρομές στη χώρα αναδεικνύονται για ακόμη μια φορά.

Το τρενάκι του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου ακινητοποιήθηκε ξανά λίγα χιλιόμετρα έξω από το Διακοπτό σε ένα εξαιρετικά δύσβατο σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εστάλη δεύτερο βαγόνι για να απεγκλωβίσει τους επιβάτες, όμως παρουσίασε και εκείνο βλάβη και ακινητοποιήθηκε.

Στην περιοχή που είναι απόκρημνη και βραχώδης σπεύδει κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ

Αυτή είναι η δεύτερη περίπτωση βλάβης στον Οδοντωτό μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στα τέλη Αυγούστου 38 επιβάτες πέρασαν πολύωρη ταλαιπωρία μέχρι να απεγκλωβιστούν και να μεταφερθούν με ασφάλεια στα Καλάβρυτα.