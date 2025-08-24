Αθήνα, 26°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.8° 23.6°
2 BF
45%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
24°C
25.0° 21.6°
2 BF
59%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 24.0°
0 BF
67%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
19°C
18.9° 18.9°
1 BF
72%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
2 BF
49%
Βέροια
Αίθριος καιρός
23°C
23.2° 23.2°
1 BF
42%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
17.4° 17.4°
2 BF
39%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
24°C
24.1° 24.1°
1 BF
68%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
26°C
25.8° 25.5°
3 BF
69%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
25°C
25.0° 24.9°
3 BF
48%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 26.4°
4 BF
38%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
24°C
24.3° 24.3°
2 BF
54%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 24.9°
3 BF
78%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
1 BF
68%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
26°C
26.2° 26.0°
1 BF
48%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
28.2° 26.8°
3 BF
63%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
22.7° 20.8°
0 BF
56%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.3° 21.3°
2 BF
78%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
21°C
21.4° 21.4°
2 BF
70%
Καστοριά
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
20.2° 20.2°
0 BF
49%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 25 Αυγούστου, 2025

Εγκλωβισμός 38 επιβατών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στέργιος Ζιαμπάκας
Περιπέτεια στον «οδοντωτό».

Χωρίς τέλος τα προβλήματα στις μετακινήσεις με τον ελληνικό σιδηρόδρομο, με 38 επιβάτες του «Οδοντωτού» και του δρομολογίου Διακοπτό - Καλάβρυτα να εγκλωβίζονται την Κυριακή το απόγευμα στην αμαξοστοιχία που ακινητοποιήθηκε σε δύσβατο σημείο και να μεταφέρονται εν τέλει στον προορισμό τους έπειτα από κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος κοντά στην περιοχή Τρικλιά, λίγο πριν από τις 15.30. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιβάτες κάλεσαν το 112 και λίγο αργότερα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας προκειμένου να τους απομακρύνουν από το σημείο. Η σιδηροδρομική εταιρία έστειλε εφεδρικό συρμό, οι επιβάτες επέστρεψαν στο Διακοπτό και από εκεί μεταφέρθηκαν στα Καλάβρυτα -που ήταν ο αρχικός τους προορισμός- με λεωφορεία της Hellenic Train. Η διαδικασία για τον απεγκλωβισμό τους ολοκληρώθηκε ώρες αργότερα, καθώς η ενημέρωση της Hellenic Train για την ολοκλήρωση της επιχείρησης δημοσιοποιήθηκε λίγο μετά τις 19.30 την Κυριακή.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Εγκλωβισμός 38 επιβατών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual