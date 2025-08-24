Εγκλωβισμός 38 επιβατών

Χωρίς τέλος τα προβλήματα στις μετακινήσεις με τον ελληνικό σιδηρόδρομο, με 38 επιβάτες του «Οδοντωτού» και του δρομολογίου Διακοπτό - Καλάβρυτα να εγκλωβίζονται την Κυριακή το απόγευμα στην αμαξοστοιχία που ακινητοποιήθηκε σε δύσβατο σημείο και να μεταφέρονται εν τέλει στον προορισμό τους έπειτα από κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος κοντά στην περιοχή Τρικλιά, λίγο πριν από τις 15.30. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιβάτες κάλεσαν το 112 και λίγο αργότερα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας προκειμένου να τους απομακρύνουν από το σημείο. Η σιδηροδρομική εταιρία έστειλε εφεδρικό συρμό, οι επιβάτες επέστρεψαν στο Διακοπτό και από εκεί μεταφέρθηκαν στα Καλάβρυτα -που ήταν ο αρχικός τους προορισμός- με λεωφορεία της Hellenic Train. Η διαδικασία για τον απεγκλωβισμό τους ολοκληρώθηκε ώρες αργότερα, καθώς η ενημέρωση της Hellenic Train για την ολοκλήρωση της επιχείρησης δημοσιοποιήθηκε λίγο μετά τις 19.30 την Κυριακή.