Ο Αλβέρτος B' σώζει φώκιες στην Αλόννησο με καταμαράν

Φολκλορική υποδοχή επιφύλαξαν οι Αρχές στον πρίγκιπα του Μονακό, ο οποίος έφτασε στο νησί με ηλιακό, σούπερ οικολογικό και πανάκριβο (άνω των 5,5 εκατ. ευρώ) σκάφος ● Οι κάτοικοι, ωστόσο, του έδειξαν με εύγλωττο πανό τη δυσαρέσκειά τους για την αστυνόμευση του Θαλάσσιου Πάρκου

Περίπου 50 αστυνομικοί, που μεταφέρθηκαν και από τα γειτονικά νησιά των Βορείων Σποράδων, επιστρατεύτηκαν για την ασφάλεια του υψηλού προσκεκλημένου της ΜΚΟ Thalassa Foundation και του δημάρχου Αλοννήσου, του πρίγκιπα Αλβέρτου ΙΙ, που πάτησε το πόδι του χθες στο Πατητήρι, λιμάνι του νησιού, έχοντας διασχίσει περίπου 1.700 ναυτικά μίλια από την ελάχιστη πλην ζάπλουτη χώρα του, το Μονακό, με το σούπερ οικολογικό, 100% ηλεκτρικό, μηδενικών εκπομπών ρύπων MODX 70 καταμαράν, το οποίο είναι εξοπλισμένο με δύο αυτοματοποιημένες, αναδιπλούμενες πτέρυγες Aeroforce (στη μία φωτ. τις βλέπετε αναπεπταμένες).

Το μοναδικό αυτό καταμαράν, που στην απλή έκδοσή του έχει μόλις 5,5 εκατ. ευρώ, είναι εξοπλισμένο με πλήθος επιπλέον επιστημονικών οργάνων για έρευνα του βυθού και της βιοποικιλότητας της Μεσογείου, άρα θα έχει κοστίσει πολύ περισσότερο, αλλά η προστασία του περιβάλλοντος απαιτεί θυσίες. Και η Αλόννησος (όπου βλέπουμε το καταμαράν διακριτικά αραγμένο 200 μέτρα από το λιμάνι) είναι ο πρώτος σταθμός της «Ελληνικής Αποστολής» («Mission Greece») της Monaco Explorations, μιας από τις θυγατρικές του «Ιδρύματος Αλβέρτος του Μονακό». Η αποστολή φιλοδοξεί, με επόμενους σταθμούς τον Βόλο, τη Σύρο αλλά και την Αθήνα (υποθέτουμε σε κάποια μαρίνα του Σαρωνικού), να εξετάσει τις απειλές στις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές και να σώσει, μεταξύ άλλων, τα λιβάδια Ποσειδωνίας, αλλά πριν απ’ όλα τις φώκιες της Μεσογείου. Και ειδικά αυτές στο σπουδαιότερο ενδιαίτημά τους, το Εθνικό Πάρκο Αλοννήσου - Βορείων Σποράδων.

Για τις σχέσεις του πρίγκιπα του Μονακό με τις ανάλογης ευαισθησίας ΜΚΟ Thalassa (του εφοπλιστή Κ. Απόδιακου) και Sea Shepherd, που το υπουργείο Περιβάλλοντος και ο ΟΦΥΠΕΚΑ τούς έχει δώσει υπερεξουσίες αστυνόμευσης του Θαλάσσιου Πάρκου και αποκλεισμού των φυσικών προστατών του, των κατοίκων και αλιέων του νησιού, γράψαμε στο φύλλο της «Εφ.Συν.» την Τετάρτη («Μια... πριγκιπική οικολογική φιέστα στην Αλόννησο», 8/10/2025).

Δεν ξέρουμε αν ο πρίγκιπας του Μονακό (του αρχαιοελληνικού «Ηράκλειου Μόνοικου», που έχει μια συμπτωματική ετυμολογική συγγένεια με τη «φώκια τη μοναχή» ή monachus monachus), πλοήγησε ο ίδιος το ταπεινό σκαρί του μέχρι την Αλόννησο. Ούτε αν οι λιμενικοί και αστυνομικοί που είχαν ακροβολιστεί χθες στο Πατητήρι για να κρατήσουν μακριά τον «εσωτερικό εχθρό», τον Σύλλογο Κατοίκων που αγανακτούν με την κηδεμονία των συγκεκριμένων ΜΚΟ στο νησί, έλεγξαν τα χαρτιά και την άδεια ναυσιπλοΐας του υψηλού προσκεκλημένου.

Στο λιμάνι ο Αλβέρτος είχε την αναμενόμενη φολκλορική υποδοχή από πολιτιστικό σύλλογο που χόρεψε 2-3 παραδοσιακούς χορούς, τον δήμαρχο που είπε τα απαραίτητα θερμά λόγια. Κι ύστερα, όλη η ομήγυρη από ξένους και ντόπιους φιλοξενούμενους κάθισε στο εστιατόριο για το γεύμα προς τιμήν του πρίγκιπα, που άνοιξε με μερικές στομφώδεις περιβαλλοντικές διακηρύξεις για την προστασία της φώκιας, τις οποίες υποθέτουμε πως του τις μετέφραζαν στα γαλλικά. Αραγε, έκανε κανείς από τους οικοδεσπότες τον κόπο να του μεταφράσει και το πανό που έστησαν μέλη του Συλλόγου Κατοίκων, στην αρχή στο λιμάνι κι ύστερα λίγο ψηλότερα, για να είναι ορατό από τους πάντες στο Πατητήρι; Αλλά ο σπουδασμένος στη Μασαχουσέτη και στο Μπρίστολ πρίγκιπας, που ξέρει τα αγγλικά (κι όχι μόνο) σαν τη μητρική του, προφανώς δεν χρειαζόταν μεταφραστή για να καταλάβει το λιτό σύνθημα του πανό: «Εξω οι ΜΚΟ, εμείς οι ντόπιοι μπορούμε να προστατεύσουμε μόνοι τις περιοχές και τις θάλασσές μας!». Ισως όμως να απαίτησε κάποια εξήγηση από τους οικοδεσπότες του γι’ αυτή τη σιωπηρή, αλλά διόλου φιλική υποδοχή.