Καρυστιανού: Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στις ελληνικές αρχές

Πυρά κατά της δικαστικής εξουσίας σχετικά με το αίτημα των συγγενών για τοξικολογικές εξετάσεις • Απαισιοδοξία για την έκβαση της δίκης.

Την δυσπιστία της προς τις ελληνικές αρχές εξέφρασε για ακόμη μια φορά η Μαρία Καρυστιανού σε νέα της παρέμβαση στον τηλεοπτικό σταθμό του Alpha, με αφορμή την έγκριση από τις δικαστικές αρχές του αιτήματος για εκταφή της κόρης της, όπως και του παιδιού του Πάνου Ρούτσι και άλλων συγγενών θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, προκειμένου να διερευνηθεί η ακριβής αιτία θανάτου των ανθρώπων.

Η κ. Καρυστιανού τόνισε πως το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις έπρεπε να είχε ικανοποιηθεί από την πρώτη στιγμή, ενώ δεν έκρυψε τη ματαιοδοξία της για το αποτέλεσμα των εξετάσεων, καθώς έχουν περάσει 2,5 χρόνια από το έγκλημα.

«Αφού μετά από 23 μέρες δόθηκε το πράσινο φως για να γίνει αυτό που έπρεπε από την αρχή, στόχος μας είναι να μπορέσουν να βρουν εξειδικευμένα εργαστήρια και ιατροδικαστές για να γίνουν οι έλεγχοι που θα μας δώσουν τις απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουμε. Είναι πιο δύσκολη τώρα η διαδικασία, έχουν περάσει και δυόμισι χρόνια από τότε. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στις ελληνικές αρχές. Θα μας αδικήσει κάποιος για αυτό; Θέλουμε να βάλουμε δικούς μας επιστήμονες από το εξωτερικό ενώ και τα αποτελέσματα θα σταλούν σε εργαστήρια του εξωτερικού. Έχουμε ζητήσει πολλές φορές εκταφή γιατί είχαμε αναπάντητα ερωτήματα. Οι ιατροδικαστές έπρεπε να μας πουν και τις συνθήκες θανάτου και την αιτία. Εμείς αυτά δεν τα γνωρίζαμε. Μέχρι να βγουν τα ηχητικά, μας έλεγαν ότι όλοι πέθαναν ακαριαία, και μετά μάθαμε ότι πολλοί ζούσαν και πέθαναν από τη φωτιά. Ωστόσο, συνέχισαν να αρχειοθετούν τις μηνύσεις που κάναμε για τους ιατροδικαστές και να απορρίπτουν τα αιτήματά μας για εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις. Δικαίως δεν έχουμε καθόλου εμπιστοσύνη, και είναι σημαντικό να πω ότι δεν θα ήμασταν στην κατάσταση τη σημερινή αν είχαμε τα δείγματα του βιολογικού υλικού, τα οποία κατέστρεψε παράνομα ο επιλεγμένος ανακριτής Μπακαΐμης, στις 40 ημέρες, χωρίς να έχουν βγει οι ιατροδικαστικές εκθέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Καρυστιανού.

«Δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν»

Αναφερόμενη στην ελλιπή έρευνα που ακολούθησε την τραγωδία, η Καρυστιανού ανέδειξε το γεγονός πως άνθρωποι πέθαναν μετά την σύγκρουση, μεταξύ αυτών και η κόρη της κ. Καρυστιανού, ανασύροντας στη μνήμη την ανατριχιαστική συνομιλία που είδε το φως της δημοσίοτητας και ανατρίχιασε το πανελλήνιο.

«Δεν πέθαναν από τη σύγκρουση, αλλά επειδή δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι εκείνη την ώρα ο κόσμος δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Ανέπνεαν και καίγονταν εσωτερικά. Έχουμε χημικά εγκαύματα ακόμα και στους διασώστες, ιατροδικαστές που αναφέρουν εγκαύματα από έλαιο σιλικόνης. Έχουμε ενδείξεις ότι υπήρχαν χημικά», τόνισε η Μαρία Καρυστιανού.

«Παρ’ όλο που ο αέρας έκαιγε, αποφάσισαν ότι δεν πρέπει να γίνει αυτοψία ή τοξικολογικός έλεγχος. Δεν έγινε τίποτα. Δεν διαπίστωσαν το αν οι άνθρωποι πέθαναν από τη σύγκρουση ή μετά από αυτήν», κατήγγειλε, τονίζοντας ότι υπήρχαν ενδείξεις για απανθρακωμένους.

«Δίκη χωρίς ενόχους»

«Ετοιμαζόμαστε να πάμε σε δίκη χωρίς να υπάρχει ένοχος ή έρευνα για την έκρηξη. Εμείς, που οι άνθρωποί μας κάηκαν ζωντανοί, τι έχουμε να περιμένουμε; Τον Καραμανλή που τον άφησαν εκτός κάδρου; Τους υπουργούς, για να μας πουν για πλημμελήματα; Εμείς έχουμε χαμηλές προσδοκίες», υπογράμμισε η Μαρία Καρυστιανού.

Η μητέρα της Μάρθης κατηγόρησε τις δικαστικές αρχές και την κυβέρνηση για «κουτσουρεμένη ανάκριση» και για προσπάθεια «μπαζώματος» της έρευνας. Μάλιστα, άφησε σαφείς αιχμές για τον Χρήστο Τριαντόπουλο.

«Αν δεν είχαν γίνει εξαρχής τα μπαζώματα από τον κ. Τριαντόπουλο, θα είχαμε ήδη τα στοιχεία και θα είχε ξεκινήσει η δίκη», υπογράμμισε η Μαρία Καρυστιανού.

«Δεν θα είναι δίκη, αλλά παρωδία», κατέληξε.