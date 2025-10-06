Δικαστικές πηγές: Δεκτά όλα τα αιτήματα για τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα των Τεμπών

Αναφέρουν επίσης ότι οι συνήγοροι συγγενών των θυμάτων ενημερώθηκαν πως μπορούν να υποβάλλουν, όσοι επιθυμούν, αιτήματα για εκταφή και για τοξικολογικές εξετάσεις.

Δικαστικές πηγές της Εισαγγελίας της Λάρισας επιβεβαιώνουν ότι έγινε δεκτό το αίτημα της οικογένειας του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, δηλαδή να γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του παιδιού του, Ντένις, που σκοτώθηκε στο έγκλημα των Τεμπών.

Υπενθυμίζεται ότι η Δικαιοσύνη ήδη έχει αποφασίσει εκταφή για ταυτοποίηση μέσω γενετικού υλικού.

Παράλληλα έγινε γνωστό, ότι εκτός από το αίτημα Ρούτσι, η Εισαγγελία της Λάρισας προέβη σε ικανοποίηση όλων των αιτημάτων, όσα έχουν υποβληθεί για εκταφές (από τις οικογένειες Ασλανίδη, τη Μαρία Καρυστιανού, την οικογένεια Κωνσταντινίδη) και για τοξικολογικές εξετάσεις. Επίσης, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, ενημέρωσε συνηγόρους συγγενών των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος, ότι μπορούν να υποβάλλουν, όσοι επιθυμούν, αιτήματα για εκταφή και για τοξικολογικές, εκτός από ταυτοποίηση μέσω γενετικού υλικού.

Σημειώνεται πάντως ότι λίγο νωρίτερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος του απεργού πείνας, δήλωνε ότι «μέχρι αυτή τη στιγμή και η ώρα είναι 14:50 δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση για τίποτα και μάλιστα η μόνη επίσημη ενημέρωση που έχουμε από την Εισαγγελία της Λάρισας, είναι ότι υπάρχει εισαγγελική πρόταση να απορριφθεί το αίτημα της οικογένειας για ακυρότητα της προδικασίας και να συνεχιστεί η ανάκριση με νέες ανακριτικές πράξεις».

Με βάση παλιά δικογραφία

Η νομική λύση που βρέθηκε από τις εισαγγελικές αρχές της Λάρισας προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι και άλλων συγγενών και για τοξικολογικές εξετάσεις, βασίστηκε –σύμφωνα με πληροφορίες– σε ανάσυρση παλιάς δικογραφίας που είχε αρχειοθετηθεί. Πρόκειται για δικογραφία μετά από μηνύσεις συγγενών θυμάτων κατά ιατροδικαστών που είχε μπει στο αρχείο και υπό τα νέα δεδομένα ανασύρθηκε και άνοιξε ο δρόμος για την ικανοποίηση του αιτήματος Ρούτσι και άλλων και για τοξικολογικές εξετάσεις.

Η λύση που δόθηκε σύμφωνα με δικαστικές πηγές με την ανάσυρση της παλιάς δικογραφίας, έχει ως αποτέλεσμα και το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις να ικανοποιηθεί και η ανάκριση για την τραγωδία των Τεμπών να μην ανοίξει πάλι, άλλωστε καθώς η δικαστική διαδικασία έχει προχωρήσει και πλέον αναμένεται η δίκη.

Η δικογραφία που θα σχηματιστεί με αφορμή τις εκταφές και τις εξετάσεις (ταυτοποίησης η τοξικολογικές) θα είναι χωριστή και όταν αρχίσει η δίκη τα συμπεράσματα και τα ευρήματα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν κατά την ακροαματική διαδικασία. Αν όμως προκύψουν ποινικές ευθύνες –για παράδειγμα για ιατροδικαστές ή άλλους– τότε η δικογραφία αυτή (η δεύτερη που τώρα ανασύρθηκε) θα ακολουθήσει τον δικό της δρόμο σε ό,τι αφορά ενδεχόμενους κατηγορούμενους.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Περιμένω να δω την απόφαση και τη νέα δικογραφία

Σε δηλώσεις της στην Πλατεία Συντάγματος η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι οι εξετάσεις τις οποίες ζητούσε στην σχετική αίτηση, ήταν:

Τοξικολογικές

Βιοχημικές

Ιατροδικαστικές

Επιστημονικές

Εργαστηριακες

Είπε επίσης ότι πριν απαντήσει αν αυτή η συνολική αίτηση έγινε ή όχι δεκτή, αναμένει να δει την απόφαση και συνολικά τη νέα δικογραφία: