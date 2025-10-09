Απολογούνται την Παρασκευή οι «18» μετά το όργιο αστυνομικής βίας

Το πρωί της Παρασκευής πρόκειται να απολογηθούν οι 18 συλληφθέντες από το απίστευτο κρεσέντο αστυνομικής βίας εναντίον των διαδηλωτών, μετά τη πορεία της Τρίτης υπέρ του παλαιστινιακού λαού και κατά της γενοκτονίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων το μεσημέρι της Τετάρτης, έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή – και μέχρι τότε κρατούνται. Σημειώνεται ότι μέσα στους συλληφθέντες υπάρχουν ένας δικηγόρος και ένας ανήλικος που αφέθηκαν ελεύθεροι.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση 12 αδικήματα (κακουργήματα και πλημμελήματα): του εμπρησμού από πρόθεση με κίνδυνο για άνθρωπο, της έκρηξης, της κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών, της διατάραξης κοινής ειρήνης, της διακεκριμένη φθοράς ξένης περιουσίας, της βίας κατά υπαλλήλων, της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά αστυνομικών, της απείθειας, της παράνομης οπλοφορίας, της εξύβρισης, της παράνομης κατοχής κροτίδων και της άρνησης δακτυλοσκόπησης.

Οι περισσότεροι είναι βαριά τραυματισμένοι με ραγίσματα στους καρπούς, κακώσεις σε χέρια και πόδια, ράμματα στο κεφάλι και εκχυμώσεις. Αξίζει να αναφερθεί ότι από τους 16 που βρίσκονται αυτή τη στιγμή κρατούμενοι έχουν δοθεί εννέα ιατροδικαστικές παραγγελίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι άντρες του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη δεν έμειναν στους ξυλοδαρμούς στον δρόμο, αλλά, σύμφωνα με καταγγελίες, προέβησαν και σε κακουργηματικού χαρακτήρα βασανιστήριο Παλαιστίνιου κρατούμενου μέσα στο ασανσέρ της ΓΑΔΑ, τον οποίο εξευτέλισαν και ξυλοκόπησαν άγρια με αποτέλεσμα να σπάσει το δεξί του πόδι μετά από κλοτσιά, πράγμα για το οποίο δεν έλαβε ιατρική περίθαλψη για πάνω από 8 ώρες, παρότι είχε ήδη εμφανίσει οίδημα.

Το ξημέρωμα της Τετάρτης μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού για ράμματα στο κεφάλι και περίθαλψη καταγμάτων τουλάχιστον τέσσερις από τους κρατούμενους.

Νέες αντιδράσεις

Οι συλλήψεις προκάλεσαν την αντίδραση της Λαϊκής Ενότητας, η οποία σε ανακοίνωσή της κατήγγειλε τις ενέργειες των ανδρών του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη το βράδυ της Τρίτης, κάνοντας λόγο για μήνυμα τρομοκρατίας εναντίον του λαού που διαδήλωνε με συνείδηση ενάντια στη γενοκτονία.

«Οι σοβαροί τραυματισμοί από το κατασταλτικό κρεσέντο των ΜΑΤ του Χρυσοχοΐδη, καθώς και οι καταγγελίες για βασανισμούς μέσα στη ΓΑΔΑ δείχνουν ότι η κυβέρνηση προσπάθησε να πάρει ρεβάνς απέναντι στο κίνημα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό.

Οι χιλιάδες που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα τους προηγούμενους μήνες βροντοφώναξαν ότι η πλήρης σύμπλευση του Μητσοτάκη με τον εγκληματία Νετανιάχου και το ισραηλινό γενοκτονικό καθεστώς δεν γίνεται στο όνομα του ελληνικού λαού και θα συνεχίσουν τον αγώνα για τον τερματισμό της συνενοχής της χώρας στα εγκλήματα κατά του Παλαιστινιακού λαού», αναφέρει χαρακτηριστικά η Λαϊκή Ενότητα, η οποία απαιτεί την απελευθέρωση όλων των συλληφθέντων και καταγγέλλει την αστυνομική βία.