Ακραία βία της ΕΛ.ΑΣ. κατά πολιτών «για τα μάτια του Νετανιάχου» [βίντεο]

Ξύλο, ψεκασμοί και 19 προσαγωγές από τα ΜΑΤ του Χρυσοχοΐδη μετά την πορεία προς την Ισραηλινή Πρεσβεία στην Αθήνα • «Κάντε συλλήψεις, πιάστε τους όλους», ακούγεται να φωνάζει επικεφαλής δυνάμεων των ΜΑΤ σε υφιστάμενούς του, δείχνοντας διαδηλωτές οι οποίοι εμφανώς στη διάρκεια του βίντεο δεν είχαν τελέσει καμία παράνομη πράξη • Οι υφιστάμενοι ήδη εκείνη τη στιγμή είχαν περικυκλώσει τους πολίτες και τους χτυπούσαν όλοι μαζί με γκλομπ

Έντονη αστυνομική βία ασκήθηκε, όπως προκύπτει από τις μαρτυρίες των συμμετεχόντων αλλά και από τα παρακάτω βίντεο τα οποία κάνουν το γύρο του διαδικτύου, κατά την ολοκλήρωση, διαδήλωσης στα Ιλίσια (Πάρκο Ελευθερίας) και πορείας επί της λεωφόρου Κηφισίας προς την Ισραηλινή Πρεσβεία στο Ψυχικό, κινητοποιησης την οποία πραγματοποίησαν πολίτες και συλλογικότητες την Τρίτη το απόγευμα. Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονταν ενάντια στην εν εξελίξει διαπραττόμενη γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα, την παράνομη ισραηλινή έφοδο και κατάληψη, απαγωγή πληρωμάτων και αποκοπή επικοινωνιών στη νηοπομπή ανθρωπιστικής βοήθειας «Global Sumud Flotilla», και τη στενή συμμαχία και συνεργασία της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με την υπαίτια για τη γενοκτονία, ισραηλινή κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η αστυνομία εμφανίζεται στα βίντεο επανειλημμένα να κυνηγά διαδηλωτές που υποχωρούσαν χωρίς να ασκούν βία, να τους χτυπά με γκλομπ, να τους ψεκάζει με χημικά, να εκτοξεύει εναντίον τους χειροβομβίδα κρότου-λάμψης και να περικυκλώνει διαρκώς κάποια μέρη των μπλοκ με στόχο να τα απομονώσει. Ιδιαίτερα σκληρά φέρεται να έχει χτυπηθεί το μπλοκ της πολιτικής οργάνωσης «Κομμουνιστική Απελευθέρωση». Σε καταγγελία του ΚΚΕ (μ-λ) αναφέρεται ότι ένας διαδηλωτής έχει τραυματιστεί από τα ΜΑΤ με χτύπημα από γκλομπ στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή του κεφαλιού.

ΚΚΕ (μ-λ)

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ένα βίντεο ακούγεται να φωνάζει επικεφαλής δυνάμεων των ΜΑΤ σε υφιστάμενούς του «Κάντε συλλήψεις, πιάστε τους όλους», δείχνοντας διαδηλωτές οι οποίοι εμφανώς στη διάρκεια του βίντεο δεν είχαν τελέσει καμία παράνομη πράξη. Και πράγματι, έγινε κατόπιν γνωστό ότι 19 από τους διαμαρτυρόμενους προσήχθησαν και μετήχθησαν για κράτηση στη ΓΑΔΑ στους Αμπελοκήπους.

Η ένταση της επίθεσης δείχνει σαφή πολιτική επιλογή της ηγεσίας του υπουργείου Προστασίας Πολίτη υπό τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και της κυβέρνησης συνολικά, να περάσουν το μήνυμα ότι όλες οι μικρές και μεγάλες διαμαρτυρίες που θα απειλήσουν να θέσουν υπό αμφισβήτηση την εικόνα στήριξης της Ελλάδας προς την ισραηλινή κυβέρνηση, θα καταστέλλονται σκληρά. Αντιδράσεις για το όργιο αστυνομικής βίας, εκφράστηκαν με ανακοινώσεις από πολιτικά κόμματα της Αριστεράς.

Νέα Αριστερά:

«Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει την αιφνιδιαστική και αδικαιολόγητη αστυνομική επιχείρηση στο μπλοκ της Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης, μετά τη λήξη της διαδήλωσης αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό. Τέτοιες επιχειρήσεις συνιστούν απαράδεκτη απόπειρα τρομοκράτησης του κινήματος αλληλεγγύης και των πολιτών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη φέρουν ακέραιη την ευθύνη για την κλιμάκωση της καταστολής και οφείλουν να δώσουν άμεσα εξηγήσεις. Η Νέα Αριστερά ζητά την άμεση απελευθέρωση όλων των προσθαχθέντων και τη λήξη της αστυνομικής επιχείρησης».

ΜέΡΑ25:

«Η σημερινή μαζική διαδήλωση για λευτεριά και αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό —την επομένη της επιστροφής των 27 Ελλήνων απ' τις φυλακές του Ισραήλ, στην επέτειο των δύο ετών από τη γενοκτονία που διαπράττει το κράτος-τρομοκράτης— στιγματίστηκε από εκτεταμένα επεισόδια που προκάλεσε η Ελληνική Αστυνομία. Πληροφορούμαστε ότι υπάρχουν δεκάδες προσαγωγές απλών ανθρώπων που συμμετείχαν σε μια ειρηνική και μαζική συγκέντρωση. Η ΕΛ.ΑΣ., για ακόμη μια φορά, αντιμετώπισε μια δημοκρατική διαδήλωση ως εσωτερικό εχθρό και εξαπέλυσε απρόκλητα ανεξέλεγκτη βία στο κέντρο της πόλης εναντίον πολιτών, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και τη σωματική τους ακεραιότητα. Καταδικάζουμε αυτήν την πρακτική και θεωρούμε την κυβέρνηση άμεσα υπεύθυνη για το κρεσέντο αυταρχισμού και καταστολής. Καλούμε τον υπουργό να λογοδοτήσει για την απρόκλητη μαζική εγκληματική επίθεση των αστυνομικών του υπαλλήλων. Ζητάμε εδώ και τώρα, την άμεση απελευθέρωση όλων των προσαχθέντων και τη μεταφορά των τραυματιών σε νοσοκομείο. Κλιμάκιο της ενωτικής πρωτοβουλίας ΜέΡΑ25 | Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά ήδη προχωρά σε παράσταση διαμαρτυρίας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση».

ΚΚΕ (μ-λ):

«Καταγγέλλουμε το χτύπημα απ' τις δυνάμεις καταστολής της διαδήλωσης αλληλεγγύης στον ηρωικό Παλαιστινιακό λαό, για τη 2η επέτειο της 7ης του Οκτώβρη, στην Αθήνα. Επίθεση με χημικά μέσα στο σώμα των διαδηλωτών, ανοιγμένα κεφάλια απ' τα κλομπ των ΜΑΤ, νοσοκομεία που γέμισαν τραυματίες, διαδηλωτές που ποδοπατήθηκαν απ' τις αστυνομικές δυνάμεις, δεκάδες τρομοκρατικές προσαγωγές και συλλήψεις διαδηλωτών, ήταν ο απολογισμός της πολιτικής απόφασης της κυβέρνησης να χτυπήσει τη διαδήλωση αυτή. Δεν αποτελεί καθόλου "τυχαίο" γεγονός το ότι η κυβέρνηση επέλεξε να χτυπήσει διαδήλωση αυτής της ημέρας, επέτειο της μαχητικής έκφρασης της Παλαιστινιακής Αντίστασης και της απαρχής της νέας γενοκτονίας απ΄ τους σιωνιστές δολοφόνους. Αποτελεί μια ακόμα κίνηση στήριξης του κράτους-δολοφόνου, του "συμμάχου Ισραήλ", ένα ακόμα μήνυμα υπέρ του και ενάντια στον λαό μας και στη νεολαία. Ικανοποιώντας ταυτόχρονα τα μεγάλα ιμπεριαλιστικά αφεντικά των ΗΠΑ και της ΕΕ και τα εφιαλτικά τους σχέδια. Κι αυτό, την ίδια στιγμή που το Ισραήλ συνεχίζει την καθημερινή γενοκτονία στη μαρτυρική Γάζα, που συλλαμβάνει αλληλέγγυους, τους φυλακίζει σε άθλιες συνθήκες, τους κακομεταχειρίζεται, τους απελαύνει… Ταυτόχρονα, όμως, το σημερινό χτύπημα δείχνει πόσο φοβούνται η ντόπια άρχουσα και η κυβέρνησή της την οργή, την αγωνιστική διάθεση και έκφραση του λαού μας και ειδικά της νεολαίας, που αναζητούν διέξοδο πάλης και αγώνα ενάντια σε όλα αυτά που του επιβάλλουν -φτώχεια, καταπίεση, πόλεμο- και που βγαίνουν μαζικά στους δρόμους για την Παλαιστίνη, για το έγκλημα των Τεμπών, για την αντεργατική επέλαση. Παρά την ένταση της κατασταλτικής επίθεσης, η διαδήλωση δεν διαλύθηκε, αλλά συνέχισε, καταγγέλλοντας την επίθεση και εκφράζοντας ξανά και μαχητικά την αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΑΦΕΘΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ! Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ – ΤΟΥ ΛΑΟΥ Η ΠΑΛΗ ΘΑ ΤΗΝ ΣΠΑΣΕΙ! ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΡΔΑΝΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ»!

Κομμουνιστική Απελευθέρωση:

«Η κυβέρνηση ως δεξί χέρι του Νετανιάχου, διέταξε τα ΜΑΤ να χτυπήσουν την σημερινή πορεία στην ισραηλινή πρεσβεία για τη συμπλήρωση δύο ετών πολέμου και γενοκτονίας κατά του παλαιστινιακού λαού! Στην πορεία συμμετείχε η παλαιστινιακή κοινότητα, παλαιστινιακές οργανώσεις, πλήθος πολιτικών οργανώσεων και τα 27 μέλη της ελληνικής αποστολής του διεθνούς στόλου για τη Γάζα που επέστρεψαν χθες από τις ισραηλινές φυλακές. Το μήνυμα της κυβέρνησης ήταν σαφές. Με το Ισραήλ μέχρι τέλους! Με ιδιαίτερο μένος επιτέθηκαν τα ΜΑΤ στο μπλοκ της Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης, το οποίο χτύπησαν αναίτια από δύο πλευρές και ενώ επέστρεφε από την πρεσβεία προς το μετρό Πανόρμου. Φαίνεται ότι έπιασαν τόπο οι έμμεσες παραινέσεις του Άδωνι Γεωργιάδη και του Γιάννη Πρετεντέρη που στοχοποίησαν την οργάνωσή μας. Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση όλων των προσαχθέντων»!