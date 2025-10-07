Μπαλκόνι κατέρρευσε στο Λαύριο [εικόνες]

Μπαλκόνι κτηρίου κατέρρευσε την Τρίτη το μεσημέρι στο Λαύριο, στη συμβολή των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής. Από την πτώση σύμφωνα με την ΕΡΤ, τραυματίστηκε μία διερχόμενη γυναίκα. Όπως έγινε γνωστό από το Πυροσβεστικό Σώμα, από την πτώση του μπαλκονιού προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ στο σημείο μετέβησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, χωρίς ωστόσο να προχωρήσουν σε κάποια ενέργεια.
Το μπαλκόνι αποκολλήθηκε ξαφνικά και έπεσε με πάταγο, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν ακριβώς από κάτω. Στο ισόγειο του κτιρίου στεγάζεται φαρμακείο. Τα πληρώματα της Πυροσβεστικήςέκαναν προληπτικούς ελέγχους στα υπόλοιπα μπαλκόνια του κτιρίου και να εξασφαλίσουν τη στατικότητα της κατασκευής. Παράλληλα, ο χώρος αποκλείστηκε προσωρινά για λόγους ασφάλειας.
Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων ειδοποιήθηκαν και μετέβησαν στο σημείο. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της κατάρρευσης, εξετάζοντας το ενδεχόμενο φθοράς υλικών ή κακοτεχνίας. Μηχανικοί του δήμου αναμένεται να προχωρήσουν σε αυτοψία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν κίνδυνοι και για τα υπόλοιπα σημεία του κτιρίου.
