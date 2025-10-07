Οι αγωνιστές επέστρεψαν, ο αγώνας συνεχίζεται

«Η είδηση δεν είμαστε εμείς, είναι η κλιμακούμενη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα». Αυτή ήταν η φράση που έβγαινε σχεδόν πανομοιότυπα από τα χείλη των 27 Ελλήνων και των 134 ξένων (από 22 χώρες) απαχθέντων ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla, που έφτασαν χθες στις 5 το απόγευμα με ειδική πτήση από το Ισραήλ στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το οποίο θύμιζε Πλατεία Συντάγματος από τον όγκο των διαδηλωτών. Χαμόγελα περηφάνιας, κλάματα συγκίνησης, υψωμένες γροθιές από αλληλέγγυους, συγγενείς και μέλη της αποστολής εναλλάσσονταν επί τουλάχιστον τρεις ώρες με συνθήματα στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα ιταλικά και στα αραβικά υπέρ της Παλαιστίνης, σε μια μέρα αδιαμφισβήτητης χαράς. Μετά την άφιξη της πτήσης, για αρκετή ώρα οι ακτιβιστές δεν εμφανίζονταν καθώς προηγήθηκαν ιατρικές εξετάσεις αλλά και διοικητικές διαδικασίες.

EUROKINISSI

Λίγο μετά τις 19.00 εν μέσω ασταμάτητων χειροκροτημάτων εμφανίστηκαν οι πρώτοι ξένοι ακτιβιστές, έχοντας σχεδόν όλοι προλάβει να φορέσουν παλαιστινιακές μαντίλες. Οι πρώην κρατούμενοι ήταν όλοι πανομοιότυπα ντυμένοι: γκρι φόρμες, λευκές μπλούζες και σαγιονάρες. Το γεγονός μεταδιδόταν σε ζωντανή μετάδοση από τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία του κόσμου, ενώ την ίδια ώρα η ΕΡΤ είχε ρεπορτάζ για τους Ισραηλινούς ομήρους και καμία αναφορά στους Ελληνες απαχθέντες!

Γκρέτα Τούνμπεργκ

Στην πρώτη γραμμή, το κορίτσι που έχει δεχτεί τελευταία τα περισσότερα «πυρά» από το σιωνιστικό καθεστώς και τους υποστηρικτές του, η Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία έφτασε στην Ελλάδα με την ίδια πτήση. Με δυνατή φωνή στάθηκε μπροστά στα μικρόφωνα σχεδόν φωνάζοντας για να υπερκαλύψει τα συνθήματα («Ερχόμαστε από αέρα, θάλασσα, στεριά, με την Παλαιστίνη ώς τη λευτεριά»):

«Θα μπορούσα να μιλάω για πολύ καιρό για την κακομεταχείριση και την κακοποίηση κατά τη διάρκεια της φυλάκισής μας. Πιστέψτε με, αυτή δεν είναι η ιστορία. Είναι ντροπή που έπρεπε να υπάρξει αυτός ο Στόλος. Επιτρέψτε μου να είμαι πολύ σαφής: μια γενοκτονία συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας, μια γενοκτονία που μεταδίδεται ζωντανά σε όλα τα τηλέφωνά μας. Και όλοι κάνουν λες και είναι business as usual. Κανείς δεν έχει το προνόμιο να λέει ότι δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Κανείς στο μέλλον δεν θα μπορεί να πει ότι δεν γνωρίζαμε. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα κράτη έχουν νομική υποχρέωση να αποτρέψουν και να σταματήσουν μια γενοκτονία. Αυτό σημαίνει τερματισμό της συνενοχής, άσκηση πραγματικής πίεσης και τερματισμό των μεταφορών όπλων. Δεν το βλέπουμε αυτό, δεν βλέπουμε ούτε το ελάχιστο από τις κυβερνήσεις μας».

Κάποιοι της φωνάζουν «είστε ήρωες» κι αντιδρά αμέσως: «Οχι, όχι, δεν είμαστε ήρωες. Δεν θα καταλάβω ποτέ πώς οι άνθρωποι μπορούν να είναι τόσο “κακοί” ώστε να επιβάλλουν λιμοκτονία στον λαό της Γάζας».

Πανδαιμόνιο επικράτησε όταν εισήλθαν στην αίθουσα αναμονής οι 27 Ελληνες και Ελληνίδες της αποστολής, που έπεσαν στις αγκαλιές των οικογενειών και των συντρόφων τους. «Τα όσα περάσαμε είναι το 1% από όσα περνάνε στις ίδιες ακριβώς φυλακές οι περίπου δέκα χιλιάδες Παλαιστίνιοι και Παλαιστίνιες όμηροι, μεταξύ αυτών και περίπου 400 παιδιά», σημείωσε ο Πάρις Λαυτσής. Την πίκρα τους για το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να παραδώσουν την ανθρωπιστική βοήθεια παρότι έφτασαν τόσο κοντά (40 μίλια) στη Γάζα όπου τους περίμεναν οικογένειες και παιδιά εξέφρασαν άλλα μέλη της αποστολής, με την Κλεονίκη Αλεξοπούλου να υπογραμμίζει ότι «φτάσαμε τόσο κοντά που ακούγαμε τους βομβαρδισμούς».

Ιάσονας Αποστολόπουλος

Ο ακτιβιστής Ιάσονας Αποστολόπουλος είπε: «Εξι ώρες ήμασταν δεμένοι πισθάγκωνα, όποιος κουνιόταν τον κλοτσούσαν», ενώ κατήγγειλε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «τους έδεσαν τα μάτια» κατά τη μεταγωγή τους και τους άφησαν «24 ώρες χωρίς νερό». Πολλοί ανέφεραν πως «θα επιστρέψουμε στη Γάζα μέχρι να τελειώσει η γενοκτονία». To «παρών» στο αεροδρόμιο έδωσε πλήθος πολιτικών προσώπων (Αλ. Χαρίτσης, Ευκλ. Τσακαλώτος, Ν. Φίλης, Γ. Σακελλαρίδης, Ευάγγ. Αποστολάκης -είχε τον γιο του στην αποστολή-, Ζ. Κωνσταντοπούλου κ.ά.).

«Συγκίνηση και περηφάνια! Στα πρόσωπα των αγωνιστών και αγωνιστριών που επέστρεψαν από τις ισραηλινές φυλακές βλέπουμε το συλλογικό μέλλον που θέλουμε: της αλληλεγγύης, του αγώνα, της αξιοπρέπειας. Εδωσαν μια μεγάλη μάχη. Εσπασαν το τείχος της συναίνεσης στη γενοκτονία και το φράγμα του παράνομου αποκλεισμού της Γάζας. Και έσωσαν την τιμή της χώρας μας. Μιας χώρας που την εκθέτει καθημερινά η στρατηγική συμμαχία του πρωθυπουργού της με έναν εγκληματία πολέμου» σχολίασε ο Αλ. Χαρίτσης.

■ Σύμφωνα με ανάρτηση του Global Sumud Flotilla, αγνοείται η 67χρονη Βρετανίδα δημοσιογράφος και ακτιβίστρια Ιβόν Ρίντλεϊ, που συμμετείχε στην τελευταία αποστολή και είχε ξεκινήσει απεργία πείνας.

■ Σε συγκέντρωση στο Πάρκο Ελευθερίας (σήμερα στις 18.30) και διαδήλωση στην αμερικανική και την ισραηλινή πρεσβεία καλεί η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Εργατικών Σωματείων και Συλλογικοτήτων, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων γενοκτονίας.

■ Eύλογο (!) χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το αδιανόητο ερώτημα δημοσιογράφου της ΕΡΤ αν θα κληθούν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Ελληνες ακτιβιστές για την πτήση επιστροφής. Ο Π. Μαρινάκης δεν απάντησε επίσης στο ερώτημα αν η χώρα μας θα επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ για τις απαγωγές των Ελλήνων, για τη μεταχείρισή τους ως αιχμαλώτων πολέμου, αλλά και για την απάνθρωπη συμπεριφορά απέναντι στον συνταξιούχο ακτιβιστή Παντελή Λούβρο, ο οποίος στερήθηκε φαρμακευτική αγωγή μέσα στη φυλακή.