Δευτέρα, 06 Οκτωβρίου, 2025
Greta_Tunberg_Venizelos_1020_1
Eurokinissi

Τούνμπεργκ στο Ελ. Βενιζέλος: Οι κυβερνήσεις μας είναι συνένοχες στη γενοκτονία [βίντεο]

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
«Κανένας δεν έχει το προνόμιο να πει "δεν ξέρω τι συμβαίνει", κανείς δεν θα μπορεί στο μέλλον να πει "δεν ξέραμε"»

Στο αεροδρόμιο της Αθήνας έφτασε το απόγευμα της Κυριακής η Σουηδή ακρτιβίστρια για την κλιματική κρίση Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία συμμετείχε στη νηοπομπή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα Global Sumud Flotilla, συνελήφθη κατά την κατάληψη του σκάφους στο οποίο επέβαινε από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, απήχθη, φυλακίστηκε παράνομα και εντέλει απελάθηκε μέσω αρχικής μετάβασής της στην Ελλάδα. Η ακτιβίστρια, η οποία έχει ήδη μιλήσει για τη φρίκη που βίωσε ως αιχμάλωτη στη φυλακή, κατήγγειλε τη γενοκτονία που συμβαίνει αυτήν τη στιγμή στη Γάζα. Δήλωσε, επίσης, ότι οι Ισραηλινοί τη βασάνισαν.

«Το λέω ξεκάθαρα, στη Γάζα διαπράττεται γενοκτονία μπροστά στα μάτια μας, και μεταδίδεται ζωντανά από τα κινητά μας. Κανένας δεν έχει το προνόμιο να πει "δεν ξέρω τι συμβαίνει", κανείς δεν θα μπορεί στο μέλλον να πει "δεν ξέραμε"». Συνέχισε: «Κατά το Διεθνές Δίκαιο, τα κράτη έχουν τη νομική υποχρέωση να δρουν για να προλαμβάνουν και να σταματούν κάθε γενοκτονία. Αυτό σημαίνει την παράλειψη της συνενοχής, την άσκηση πραγματικής πίεσης και την παύση μεταφορών όπλων. Δεν βλέπουμε τίποτα τέτοιο, δεν βλέπουμε καν το ελάχιστο από τις κυβερνήσεις μας. Οι διεθνείς θεσμοί μας προδίδουν τους Παλαιστίνιους, δεν μπορούν καν να σταματήσουν το χείριστο έγκλημα πολέμου από το να συνεχίζεται. Δεν θα καταλάβω ποτέ πως γίνεται κάποιοι άνθρωποι να είναι τόσο σατανικοί, ώστε να λιμοκτονούν εσκεμμένα άλλους ανθρώπους και να συνεχίζουν μία παράνομη κατοχή, δεκαετίες επί δεκαετιών ασφυκτικής καταπίεσης».

Τούνμπεργκ στο Ελ. Βενιζέλος: Οι κυβερνήσεις μας είναι συνένοχες στη γενοκτονία [βίντεο]

