Ακτιβιστές του Flotilla καταγγέλλουν κακοποίηση και βασανιστήρια

«Κακοποίησαν την Γκρέτα, ένα μικρό παιδί. Την έσυραν στο έδαφος από τα μαλλιά, τη χτύπησαν...»

Σαφείς κατηγορίες κατά των ισραηλινών αρχών για τη «φιλοξενία» τους, διατυπώνουν ακτιβιστές του στολίσκου για την ελευθερία στη Γάζα (Global Sumud Flotilla), τον οποίο αναχαίτισε το Τελ Αβίβ την περασμένη Τετάρτη.

Σήμερα, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε την απέλαση στην Τουρκία 137 ακτιβιστών, αναφέροντας: «Άλλοι 137 προβοκάτορες του στολίσκου Χαμάς-Sumud απελάθηκαν σήμερα προς την Τουρκία... Το Ισραήλ επιδιώκει να επιταχύνει την απέλαση όλων των προβοκατόρων... ορισμένοι εξ αυτών εμποδίζουν εσκεμμένα τη νομική διαδικασία της απέλασης».

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ακτιβιστές, οι ισραηλινές αρχές προέβησαν σε κακοποίηση και βασανιστήρια εναντίον τους, όπως καταγράφει το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

#BREAKING “They dragged little Greta (Thunberg) by her hair before our eyes, beat her, and forced her to kiss the Israeli flag. They did everything imaginable to her, as a warning to others,” says Turkish activist and Sumud Flotilla participant Ersin Celik pic.twitter.com/43CYfbXzI3 — Anadolu English (@anadoluagency) October 4, 2025

Μεταξύ άλλων, ο Τούρκος δημοσιογράφος και ακτιβιστής ακτιβιστής Ερσίν Τσελίκ κατήγγειλε πως οι Ισραηλινοί βασάνισαν πολύ σκληρά τη γνωστή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ «μπροστά στα μάτια μας. Κακοποίησαν την Γκρέτα, ένα μικρό παιδί. Την έσυραν στο έδαφος από τα μαλλιά, τη χτύπησαν, την ανάγκασαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία. Έκαναν ακριβώς ό,τι έκαναν οι Ναζί», τονίζοντας ότι αυτό το έκαναν για να προειδοποιήσουν τους υπόλοιπους ακτιβιστές.

Turkish journalist and Sumud Flotilla activist Ersin Celik:



The Israelis tormented Greta Thunberg, dragged her on the ground, and made her kiss the Israeli flag. Greta is just a small child. pic.twitter.com/YLuBwohZEo — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumud) October 4, 2025

Ο Τσελίκ κατήγγειλε επίσης ότι υπέστησαν σωματική και ψυχολογική βία: «Τραυμάτισαν φίλους μας, δεν τους έδωσαν φαγητό, δεν τους έδωσαν νερό, και μας έδωσαν τα υπολείμματα από τα φαγητά τους, αλλά δεν το δεχτήκαμε».

Επίσης, ο Γάλλος ακτιβιστής Yasin Benjelloyn κατήγγειλε τη σκληρή και εξευτελιστική μεταχείριση από το Ισραήλ, λέγοντας: «Μας εμπόδισαν να έχουμε φάρμακα, για όσους χρειάζονταν φάρμακα. Μας έδωσαν νερό μόνο μετά από 32 ώρες. Πόσιμο νερό...

Και πρόσθεσε, μιλώντας στο Anadolu: «Δεν είχαμε σχεδόν καθόλου φαγητό. Μας ξύπνησαν στις 3 το πρωί με σκύλους και ελεύθερους σκοπευτές να μπαίνουν στα δωμάτιά μας, ξυπνώντας μας κάθε δύο ώρες για να μας εμποδίσουν να κοιμηθούμε... Το κάνουν αυτό σε εμάς –αθώους πολίτες– και αυτό μας άφηνε μόνο να φανταστούμε τι κάνουν στους Παλαιστίνιους».

Η Μαλαισιανή Χαζουάνι Χέλμι και ο Αμερικανός Γουίντφιλντ Μπίβερ επιβεβαίωσαν στο πρακτορείο Reuters ότι υπήρξαν μάρτυρες της κακομεταχείρισης που υπέστη η Τούνμπεργκ, λέγοντας ότι την έσπρωξαν και την ανάγκασαν να ενδυθεί μια ισραηλινή σημαία.

«Ήταν καταστροφικό. Μας συμπεριφέρθηκαν σαν να ήμασταν ζώα» είπε η 28χρονη Χέλμι, υποστηρίζοντας ότι δεν τους δόθηκε καθαρό φαγητό ή νερό και ότι κατασχέθηκαν τα φάρμακα και τα υπάρχοντά τους.

Ο Μπίβερ, 43 ετών, είπε ότι η συμπεριφορά απέναντι την Τούνμπεργκ ήταν «φρικτή» και ότι την χρησιμοποίησαν «για προπαγάνδα», περιγράφοντας ότι την έσπρωξαν σε ένα δωμάτιο όταν έφτασε ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιτάμαρ Μπεν-Γκβιρ.

Σύμφωνα με την Adalah, μια ισραηλινή ομάδα που παρέχει νομική βοήθεια στα μέλη του στολίσκου, σε ορισμένους κρατούμενους αρνήθηκαν την πρόσβαση σε δικηγόρο, νερό, φάρμακα και τουαλέτα. Υποχρεώθηκαν επίσης να παραμείνουν γονατιστοί «με τα χέρια τους δεμένα επί τουλάχιστον πέντε ώρες, αφού κάποιοι από του συμμετέχοντες φώναξαν "Ελευθερία στην Παλαιστίνη"», ανέφερε αυτή η ομάδα.

Όσο για το Ισραήλ, αρνείται τις κατηγορίες. «Όλοι οι ισχυρισμοί της Adalah είναι παντελώς ψευδείς. Φυσικά, όλοι οι κρατούμενοι (…) είχαν πρόσβαση σε νερό, φαγητό και τουαλέτα. Δεν τους αρνήθηκαν την πρόσβαση σε νομικό σύμβουλο και όλα τα νόμιμα δικαιώματα τους τηρήθηκαν πλήρως» είπε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών στο πρακτορείο Reuters.

⇒ «Σύμφωνα με καταγγελία του March to Gaza Greece, οι ισραηλινές Αρχές αρνούνται να χορηγήσουν τη φαρμακευτική αγωγή στον σύντροφό μας και μέλος στην Κομμουνιστική Απελευθέρωση, Παντελή Λούβρο!», καταγγέλλει η Κομμουνιστική Απελευθέρωση, που απαιτεί την άμεση απελευθέρωσή των 27 Ελλήνων πολιτών. Παράλληλα, απαιτεί τη διασφάλιση της κανονικής λήψης των φαρμακευτικών αγωγών τους, της σίτισης και της επικοινωνίας με τους δικηγόρους τους, και τονίζει: «Καθιστούμε την ελληνική κυβέρνηση υπεύθυνη για το αν πάθει κάτι ο σύντροφός μας, Παντελής Λούβρος ή οποιοδήποτε άλλο μέλος της αποστολής».

