Μία ημέρα μετά το ισραηλινό ρεσάλτο στον στολίσκο Global Sumud Flotilla (GSF), χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν πορεία διαμαρτυρίας προς την ισραηλινή πρεσβεία.

Η κινητοποίηση είναι δυναμική, με παλμό και πολλά ηχηρά συνθήματα, με κυρίαρχο το «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Από τα συνθήματα και τα πανό δεν απουσιάζουν οι βολές κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη και η ξεκάθαρη δήλωση για «καμιά συμμετοχή στη γενοκτονία» που λαμβάνει χώρα στη Λωρίδα της Γάζας.

Η πορεία σε αλληλεγγύη με την αποστολή #GlobalSumudFlotilla και την #Παλαιστίνη έχει ξεκινήσει με κατεύθυνση προς την πρεσβεία του Ισραήλ.



Χαρακτηριστικά συνθήματα είναι τα ακόλουθα:

«Στη Γάζα χτυπάει του κόσμου η καρδιά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά»

«Δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη, αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη»

«Οι λαοί νικούν με το όπλο στο χέρι, κι αυτό η Παλαιστίνη πολύ καλά το ξέρει»

«Ερχόμαστε από αέρα, θάλασσα στεριά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά»

«Τρομοκράτες είναι οι σιωνιστές, και όχι του στόλου οι αγωνιστές»

«Καμία συμμετοχή στην γενοκτονία, κάτω η Νέα Δημοκρατία»

«Η Ελλάδα δεν είναι προτεκτοράτο, καμία συνεργασία με Ισραήλ και ΝΑΤΟ»

«Η μόνη γιάφκα των τρομοκρατών, είναι η πρεσβεία των Αμερικάνων»

«Βάλτε στο ΝΑΤΟ δυναμίτη, κόκκινη Ιντιφάντα σε όλο τον πλανήτη»

«Τη Σουδα κλείστε, τα σύνορα ανοίξτε»

«Death death to the IDF»

Στην κινητοποίηση λαμβάνουν μέρος κόμματα, κινημάτων, οργανώσεις, φοιτητικοί σύλλογοι και πλήθος κόσμου. Μεταξύ όσων συμμετέχουν είναι οι Νέα Αριστερά, ΜέΡΑ25, ΔΕΑ, ΚΚΕ (μ-λ), Μετάβαση, Κομμουνιστική απελευθέρωση, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, March to Gaza Greece, Συμμαχία σταματήστε τον πόλεμο, ΕΕΚ, Παλαιστινιακή Παροικιά Ελλάδας κ.ά.

Ισχυρή είναι η παρουσία της αστυνομίας.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί η μεγαλειώδης χθεσινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εξωτερικών και ακολούθησε νέα δυναμική κινητοποίηση, πάλι έξω από το ΥΠ.ΕΞ., σήμερα το πρωί.



