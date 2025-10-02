Μία ημέρα μετά το ισραηλινό ρεσάλτο στον στολίσκο Global Sumud Flotilla (GSF), χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν πορεία διαμαρτυρίας προς την ισραηλινή πρεσβεία.
Η κινητοποίηση είναι δυναμική, με παλμό και πολλά ηχηρά συνθήματα, με κυρίαρχο το «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Από τα συνθήματα και τα πανό δεν απουσιάζουν οι βολές κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη και η ξεκάθαρη δήλωση για «καμιά συμμετοχή στη γενοκτονία» που λαμβάνει χώρα στη Λωρίδα της Γάζας.
Χαρακτηριστικά συνθήματα είναι τα ακόλουθα:
- «Στη Γάζα χτυπάει του κόσμου η καρδιά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά»
- «Δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη, αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη»
- «Οι λαοί νικούν με το όπλο στο χέρι, κι αυτό η Παλαιστίνη πολύ καλά το ξέρει»
- «Ερχόμαστε από αέρα, θάλασσα στεριά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά»
- «Τρομοκράτες είναι οι σιωνιστές, και όχι του στόλου οι αγωνιστές»
- «Καμία συμμετοχή στην γενοκτονία, κάτω η Νέα Δημοκρατία»
- «Η Ελλάδα δεν είναι προτεκτοράτο, καμία συνεργασία με Ισραήλ και ΝΑΤΟ»
- «Η μόνη γιάφκα των τρομοκρατών, είναι η πρεσβεία των Αμερικάνων»
- «Βάλτε στο ΝΑΤΟ δυναμίτη, κόκκινη Ιντιφάντα σε όλο τον πλανήτη»
- «Τη Σουδα κλείστε, τα σύνορα ανοίξτε»
- «Death death to the IDF»
Στην κινητοποίηση λαμβάνουν μέρος κόμματα, κινημάτων, οργανώσεις, φοιτητικοί σύλλογοι και πλήθος κόσμου. Μεταξύ όσων συμμετέχουν είναι οι Νέα Αριστερά, ΜέΡΑ25, ΔΕΑ, ΚΚΕ (μ-λ), Μετάβαση, Κομμουνιστική απελευθέρωση, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, March to Gaza Greece, Συμμαχία σταματήστε τον πόλεμο, ΕΕΚ, Παλαιστινιακή Παροικιά Ελλάδας κ.ά.
Ισχυρή είναι η παρουσία της αστυνομίας.
Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί η μεγαλειώδης χθεσινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εξωτερικών και ακολούθησε νέα δυναμική κινητοποίηση, πάλι έξω από το ΥΠ.ΕΞ., σήμερα το πρωί.
Περισσότερα σε λίγο...
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας