Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου, 2025
routsi
eurokinissi

Σοβαρή καταγγελία Ρούτσι: «Μην τολμήσουν να πειράξουν τον τάφο του παιδιού μου»

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn. gr
«Οι εισαγγελείς απουσιάζουν από τα πόστα τους, δε μας δίνουν πρόσβαση στη δικογραφία και δεν μας ενημερώνουν»

Σε μία εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία - προειδοποίηση προχώρησε ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι, ο οποίος βρίσκεται στο Σύνταγμα για 15η ημέρα και ζητά το αυτονόητο: να μάθει όλη την αλήθεια για τον θάνατο του γιου του στο σιδηροδρομικό έγκλημα των Τεμπών. 

Ο πατέρας του Ντένις εξέφρασε την ανησυχία της οικογένειάς του ότι θα επιχειρηθεί παραβίαση του τάφου του γιου τους.  

«Φοβόμαστε ότι θα πειράξουν τον τάφο του παιδιού. Μην τολμήσουν να πειράξουν τον τάφο χωρίς να ενημερωθούμε», ήταν το μήνυμα του απεργού πείνας, ο οποίος ξεκαθάρισε πως δεν έχει εικόνα για την πορεία της δικογραφίας. «Δεν μας ενημερώνουν για τη δικογραφία. Όσον αφορά την υπόθεση, δεν έχουμε καμιά ενημέρωση. Οι εισαγγελείς απουσιάζουν από τα πόστα τους, δε μας δίνουν πρόσβαση στη δικογραφία και δεν μας ενημερώνουν. Οι δικηγόροι μας είναι στη Λάρισα αυτή στιγμή και όλοι λείπουν». 

Ανάλογη ανησυχία για τις εξελίξεις και την πιθανή παρέμβαση και αλλοίωση του τάφου του Ντένις εξέφρασε χθες, κατά τη διάρκεια της μεγαλειώδους συγκέντρωσης στο Σύνταγμα και η μητέρα του αδικοχαμένου αγοριού. 

Παρότι σήμερα η μέρα ξεκίνησε με βροχές, ο πατέρας-απεργός πείνας παραμένει στο σημείο. Δίπλα του δεκάδες άνθρωποι που στέκονται αλληλέγγυοι και τον βοηθούν όπως μπορούν.

Σοβαρή καταγγελία Ρούτσι: «Μην τολμήσουν να πειράξουν τον τάφο του παιδιού μου»

