Δεν τον πτοεί η βροχή, συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι

Π. ΡΟΥΤΣΙ: ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ – ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 1/10, 10:30: πλ. Κλαυθμώνος και πορεία στο Σύνταγμα

Από τις 14 Σεπτεμβρίου, ο Πάνος Ρούτσι παραμένει στο Σύνταγμα και συνεχίζει ανυποχώρητα την απεργία πείνας, έχοντας στο πλευρό του κι άλλους απεργούς πείνας, αλληλέγγυους και χιλιάδες ανθρώπους που δείχνουν καθημερινά την υποστήριξή τους. Το αίτημα του Πάνου και των άλλων συγγενών είναι νόμιμο, ηθικό και δίκαιο, ζητούν να εξετάσουν από τι πέθαναν τα παιδιά τους, τα πτώματα των οποίων τα πήραν σε κλειστά φέρετρα που απαγορεύονταν να ανοίξουν.

Η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από την δικαιοσύνη για να συγκαλύψει τα αίτια του εγκλήματος. Ενώ αρνιόταν με αυταρχικό τρόπο οποιαδήποτε συζήτηση για την εκταφή, αναγκάστηκε να προβεί σε μια πρώτη υποχώρηση όταν η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την εκταφή του γιου του Πάνου και άλλων συγγενών των θυμάτων.

Ο εισαγγελέας με υπόδειξη του Υπουργού Δικαιοσύνης εμπαίζει τον απεργό πείνας και τους συγγενείς των θυμάτων. Η προανάκριση θα είναι χρονοβόρα χωρίς να είναι ξεκάθαρο τελικά αν απαντηθεί θετικά ή αρνητικά το αίτημα για εκταφή. Κι αν εντέλει το αίτημα γίνει δεκτό, θα αφορά μόνο την ταυτοποίηση DNA και όχι τοξικολογικές εξετάσεις, ώστε να αποδειχθούν τα πραγματικά αίτια του θανάτου του Ντένις. Η συγκάλυψη δεν κρύβεται ούτε για τα προσχήματα πλέον! Ξέρουν ότι οι πλήρεις εξετάσεις των θυμάτων θα άλλαζε αναγκαστικά το πόρισμα της ντροπής που βγήκε με fast track διαδικασίες, βγάζοντας «λάδι» όλη την κυβέρνηση και τους ενόχους και αποκρύπτοντας βασικά στοιχεία της υπόθεσης.

Είναι εξοργιστικό ότι μιλάμε για αυτονόητα δικαιώματα, όπως αυτό της εκταφής, που αντιμετωπίζουν αρχικά την αλαζονική άρνηση και έπειτα τα διάφορα νομικίστικα τερτίπια της κυβέρνησης και της «ανεξάρτητης δικαιοσύνης». Οι Μητσοτάκης-Φλωρίδης πετάνε το μπαλάκι στη δικαιοσύνη για να θολώσουν και να ολοκληρώσουν στο τέλος το έργο της συγκάλυψης. Όμως δεν θα τους περάσει!

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΝΙΚΗ!

ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Η ΑΠΕΡΓΙΑ (1/10)

Το κύμα συμπαράστασης στους απεργούς πείνας μεγαλώνει! Εργαζόμενοι και νεολαία που στάθηκαν δίπλα τους από την πρώτη στιγμή, συμμετέχουν πανελλαδικά σε μαζικές κινητοποιήσεις. Το ποτάμι οργής ξεχειλίζει, από μια κοινωνία που ψάχνει να βρει Οξυγόνο: αυτό είναι που φοβίζει την κυβέρνηση, γιατί δεν μπορεί να το ελέγξει!

Μπορούμε και πρέπει να τιμωρήσουμε πραγματικά τους ενόχους των Τεμπών και της Συγκάλυψης, αλλά και της ακρίβειας, της φτώχειας, των σκανδάλων. Να κλείσουν τα πάντα στην απεργία την Τετάρτη 1/10! Να συμμετέχουμε μαζικά και να κάνουμε την αλληλεγγύη στην απεργία πείνας αγώνα για την αξιοπρέπειά μας! Την Τετάρτη να φωνάξουμε: «ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ»!

Να στηρίξουμε έμπρακτα τον Π. Ρούτσι, κάνοντας την απεργία πείνας ένα κέντρο αγώνα και συντονισμού.

Με διαδηλώσεις, απεργίες και αγώνα διαρκείας: Να μην είμαστε θεατές στο έγκλημα – Να συμμετέχουμε ενεργά ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ στην δίκαιη υπόθεση του Πάνου!

ΠΑΛΕΨΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

[email protected]