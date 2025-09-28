Ποτάμι ανθρωπιάς και οργής για τα Τέμπη [εικόνες+βίντεο]

Μεγάλη η συμμετοχή του κόσμου στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης προς τον απεργό πείνας που παλεύει για διαλεύκανση του θανάτου του γιου του ● Πολίτες, συλλογικότητες και οργανώσεις ενώνουν τη φωνή τους, απαιτώντας σεβασμό στα αιτήματα του πατέρα ● Μαζικές διαματυρίες και σε πολλές άλλες πόλεις

Νέα συγκέντρωση αλληλεγγύης με τεράστια συμμετοχή, ξεκίνησε το απόγευμα της Κυριακής και συνεχίζεται στην Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα για τον Πάνο Ρούτσι. Το κύμα συμπαράστασης γιγαντώνεται. Συλλογικότητες, οργανώσεις και πολίτες ενώνουν τη φωνή τους, απαιτώντας σεβασμό στα αιτήματα του πατέρα που έχει μετατρέψει τον προσωπικό του αγώνα σε σύμβολο κοινωνικής αντίστασης. Η πλατεία Συντάγματος και το προαύλιο της Βουλής κατακλύστηκαν από κόσμο ο οποίος ζητά δικαιοσύνη για τα θύματα και τους συγγενείς τους, αλλά και ασφάλεια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Αποφασισμένος να φτάσει μέχρι τέλους δήλωσε ο κ. Ρούτσι. Αν δεν ικανοποιηθεί το αίτημα του για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του δεν θα σταματήσει, όπως είπε. «Η αγάπη του κόσμου από τη πρώτη μέρα που ήρθα εδώ με μια βαλίτσα έχει γίνει τεράστια και συνεχίζω τον αγώνα μου δεν κουράζομαι, μέχρι τέλους» δήλωσε.

Δίπλα στο απεργό πείνας βρέθηκε για ακόμη μία φορά η Μαρία Καρυστιανού. Οι διαδηλωτές άναψαν 57 φαναράκια, ένα για κάθε ψυχή που χάθηκε στα Τέμπη. Το σύνθημα που κυριάρχησε ήταν «Και σήμερα και αύριο και όσο χρειαστεί, ο Πάνος Ρούτσι θα δικαιωθεί», ενώ σε πανό είχε αναγραφεί το σύνθημα «Οι ζωές τους κινδυνεύουν και η εγκληματική αδιαφορία της κυβέρνησης τους σκοτώνει».

Ξεχωριστή στιγμή ήταν η απεύθυνση ομιλίας από τη Μιρέλα Ρούτσι, η οποία τόνισε: «Οι εκταφές θα γίνουν αλλά όχι όπως βολεύει τους ίδιους».

Μετά τη λήξη των ομιλιών έγινε έκκληση από τον κ. Ρούτσι να παραμείνει ο κόσμος στο Σύνταγμα, τουλάχιστον μέχρι τις 23.18, οπότε και θα πραγματοποιηθεί προσκλητήριο νεκρών στη μνήμη των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών.

Η Τροχαία έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γύρω περιοχή. Η Βασιλίσσης Αμαλίας θα παραμείνει κλειστή μέχρι να ολοκληρωθεί η συγκέντρωση.

Δείτε το συγκινητικό βιντεοληπτικό υλικό που εξασφάλισαν ο Μιχαήλ-Άγγελος Κωνσταντόπουλος και το efsyn.gr από το Σύνταγμα:

Πλήθος κόσμου στη συγκέντρωση

Ομάδα «Μέχρι τέλους»

Λευτέρης Παπαγιαννάκης

Μαρία Καρυστιανού

Συνθήματα από τους συγκεντρωμένους πολίτες

Μιρέλα Ρούτσι

Πάνος Ρουτσι

Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις έδωσαν το «παρών»

Παρά τη βροχή, πλήθος κόσμου μαζεύτηκε και στη Θεσσαλονίκη, στο «Δέντρο της Μνήμης», το μνημείο για τα 57 θύματα που βρίσκεται στη Νέα Παραλία, πραγματοποιώντας συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στα Τέμπη.