Τέμπη: Στο νοσοκομείο με αδιαθεσία ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος

Σε ελεγχόμενη κατάσταση ο άνθρωπος που συμπαραστέκεται στον Πάνο Ρούτσι.

Στο Λαϊκό νοσοκομείο διακομίστηκε το βράδυ της Παρασκευής ο Δημήτρης Οικονομόπουλος, ο απεργός πείνας που συμπαραστέκεται στον Πάνο Ρούτσι στην πλατεία Συντάγματος.

Ο άνδρας βρίσκεται στην 8η ημέρα απεργίας πείνας και αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο, με την κατάστασή του να θεωρείται ελεγχόμενη.