Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, 2025
Routsi_1020
EUROKINISSI

Το Σύνταγμα πλημμυρίζει κάθε μέρα από αλληλεγγύη για τον Πάνο Ρούτσι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Για 10η μέρα ο Πάνος Ρούτσι κάνει απεργία πείνας, έχοντας στο πλάι του την αγάπη των πολιτών.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για ακόμη μια μέρα στην Πλατεία Συντάγματος να συμπαρασταθεί στον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι, ο οποίος δίνει για 10η συνεχόμενη μέρα αγώνα για να του επιτραπεί η εκταφή του γιού του.

Οι πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Επιτροπής Αλληλεγγύης και απέδειξαν περίτρανα πως «είναι υπόθεση όλων μας» η απεργία του κ. Ρούτσι, αλλά και των δύο ακόμη ανθρώπων που έχουν ξεκινήσει επίσης απεργία πείνας σε ένδειξη συμπαράστασης.

EUROKINISSI
EUROKINISSI

 

EUROKINISSI

Νέο ραντεβού αύριο

Σε μια κίνηση αλληλεγγύης προχωρούν οι οδηγοί ταξί, στηρίζοντας τον Πάνο Ρούτσι, αλλά και τους δύο ακόμη απεργούς πείνας.

Συγκεκριμένα, αύριο (25/09) στις 12:00 το μεσημέρι, οι οδηγοί ταξί θα πραγματοποιήσουν αυτοκινητοπομπή από τα γραφεία του ΣΑΤΑ προς το κέντρο της Αθήνας.

Όπως σημειώνουν σε σχετική ανάρτηση, θα πραγμαοποιήσουν αυτοκινητοπομπή «στο πλευρό και προς υποστήριξη των τριών γονέων που δίνουν την πιο δύσκολη μάχη της ζωής τους, κάνοντας απεργία πείνας στο Σύνταγμα μπροστά στη Βουλή».

 

