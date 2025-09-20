Αντώνης κερνά και Αντώνης πίνει

Καμία ελπίδα να ξεχωρίσει (τουλάχιστον εγκαίρως) η ήρα από το στάρι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αφήνει η κατάσταση που συντηρεί η κυβέρνηση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στο κρίσιμο κομμάτι των ελέγχων των παράνομων επιδοτήσεων. Μπορεί σε πολιτικό επίπεδο το θέμα να έχει ώς έναν βαθμό «χαμηλώσει», μετά τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις του καλοκαιριού, και το ενδιαφέρον να εστιάζει τώρα στη μάχη της Εξεταστικής, ωστόσο εκείνοι που αγωνιούν περισσότερο είναι οι παραγωγοί, που κάθε χρόνο τέτοια εποχή περιμένουν τις πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων.

Πάνδημο αίτημα του αγροτικού κόσμου είναι «να ξεχωρίσουν οι απατεώνες από τους πραγματικούς παραγωγούς», ωστόσο από την κυβέρνηση δεν φαίνεται να υπάρχει πρόθεση για άμεσες λύσεις. Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει, αφού τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαδικασία των ελέγχων δεν αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για απτά και κυρίως γρήγορα αποτελέσματα, ούτε και για την απόλυτη διαφάνεια της διαδικασίας.

Κώστας Τσιάρας | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Το πάρτι συνεχίζεται

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας στο κεντρικό κτίριο του υπουργείου στην οδό Αχαρνών, εκεί όπου από τις αρχές Αυγούστου εξελίσσεται η διαδικασία των ελέγχων στη βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία, από την περίφημη «Task Force» που συνέστησε ειδικά για αυτό τον σκοπό ο υπουργός Κώστας Τσιάρας. Ηδη από τη διαδικασία των δειγματοληπτικών ελέγχων έχουν προκύψει πράγματα και θάματα, αφού σε δείγμα 5% των αιτήσεων ενίσχυσης που εξετάστηκαν, φαίνεται πως τα αποτελέσματα είναι σοκαριστικά. Συγκεκριμένα, το 40% των υποθέσεων που εξετάστηκαν, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που έθετε ο αλγόριθμος για την τυχαιοποίηση του δειγματοληπτικού ελέγχου, βρέθηκαν προβληματικές, με σημαντικές παρατυπίες και σαφείς ενδείξεις απάτης. Με βάση τους κανόνες και τα μοντέλα risk analysis, το ποσοστό των ευρημάτων θα επέβαλλε αύξηση και του ποσοστού δειγματοληπτικών ελέγχων καθώς φαίνεται πως υπάρχουν εκτεταμένες παρανομίες. Ωστόσο, μέχρι σήμερα το δείγμα ελέγχων παραμένει χαμηλά, μόλις στο 5%.

Το ακόμα πιο ενδιαφέρον όμως είναι το ποιοι έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα των ελέγχων, και εκεί η έρευνα βγάζει… λαβράκια. Ενώ οι έλεγχοι γίνονται υπό καθεστώς εμπιστευτικότητας ώστε να προστατευθούν οι υπάλληλοι που δρουν στο πεδίο, πίσω στην υπηρεσία, εκεί όπου φτάνουν προς αξιολόγηση τα αποτελέσματα των ελέγχων, φαίνεται να υπάρχουν αρκετά τρωτά σημεία…

Συγκεκριμένα, προϊστάμενος στο Τμήμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας, που έχει πλήρη πρόσβαση στους ελέγχους, είναι ο Αντώνης Περδικάρης, στέλεχος του υπουργείου που όμως φέρεται να έχει σαφή σύγκρουση συμφερόντων αφού στενό συγγενικό του πρόσωπο ασκεί βιολογική κτηνοτροφία αλλά και ο ίδιος ασκεί βιολογική μελισσοκομία. Μάλιστα, στη λίστα των ελεγχόμενων ΑΦΜ, με βάση τον αλγόριθμο, περιλήφθηκε και το συγγενικό πρόσωπο του κ. Περδικάρη, γεγονός που κάνει ακόμα πιο «χτυπητή» τη σύγκρουση συμφερόντων, την οποία βέβαια και ο ίδιος έχει παραδεχτεί και μάλιστα εγγράφως σε υπόμνημα προς την υπηρεσία.

Πρόσβαση στα στοιχεία

Ακόμα πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Αντώνη Κοροβέση, του πρώην γενικού διευθυντή του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος έχει μεν απομακρυνθεί πλέον από τον Οργανισμό αλλά παραμένει στο Τμήμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας, έχοντας επίσης πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα των ελέγχων. Ο κ. Κοροβέσης είναι ο άνθρωπος που στις επισυνδέσεις της ΕΛ.ΑΣ. ακούγεται να μιλά με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, και μεταξύ τους να γίνεται ο ακόλουθος διάλογος:

Δημήτρης Μελάς: 750 λείπουν και δεν νομίζω ότι θα μπουν. Πού είναι τα υπόλοιπα 738 μέχρι τα 23.900;

Αντώνης Κοροβέσης: Μα προφανώς, αδερφέ, ο ΕΛΓΑ δεν σου έστειλε κράτηση;

Δημήτρης Μελάς: Κουτσουρεμένη πληρωμή, ρε πούστη.

Αντώνης Κοροβέσης: Ναι, ρε μαλάκα, σε χαλάσανε, σου πέσανε λίγα...

Δημήτρης Μελάς: Θα γίνω αγρότης και εγώ, ρε μαλάκα.

Αντώνης Κοροβέσης: Μαλάκα, σε χαλάσανε, σε λυπάμαι τώρα που σε ακούω. Κάθεσαι, να πούμε, τώρα εσύ στην καρέκλα και σου ήρθαν τριάντα χιλιάρικα;

Ενώ δηλαδή ο κ. Κοροβέσης είναι μεταξύ των ελεγχόμενων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και φαίνεται να ήξερε όσα συνέβαιναν με τις παράνομες επιδοτήσεις, σήμερα είναι ένας από τους λίγους ανθρώπους που έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα και γενικότερα στα στοιχεία των ελέγχων που πραγματοποιούνται με στόχο την… κάθαρση στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την ίδια στιγμή, φαίνεται να υπάρχουν αρκετά ακόμα πρόσωπα που βρίσκονται στους ψηλούς ορόφους του υπουργείου, κοντά στον κ. Τσιάρα, και στελεχώνουν ακόμα και την ίδια την Task Force ως μετακλητοί υπάλληλοι ή από θέσεις συμβούλων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σκιές όχι τόσο ως προς τη διενέργεια των ελέγχων αλλά ως προς τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των ελέγχων αυτών. Ενα καθεστώς δηλαδή που μοιάζει πολύ με αυτό το δίκτυο εσωτερικής πληροφόρησης που φαίνεται να δημιούργησε το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων.

Με αυτά τα δεδομένα, οι παραγωγοί αναμένουν την ολοκλήρωση των ελέγχων ώστε να δουν στους λογαριασμούς τους τα χρήματα των επιδοτήσεων. Μάλιστα, αν σε λίγες ημέρες (μέσα Οκτώβρη) δεν γίνουν οι πληρωμές, η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει απομείωση της κοινοτικής συμμετοχής στις ενισχύσεις, κάτι που θα οδηγήσει σε επιβάρυνση του Δημοσίου για να καλύψει το κενό που θα δημιουργηθεί. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, φαίνεται να είμαστε πολύ μακριά από το ξεκαθάρισμα της κατάστασης και το χώρισμα των έντιμων από τους απατεώνες, ειδικά αν υπάρχουν θολά σημεία στη διαδικασία των ελέγχων.