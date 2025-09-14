Ακινητοποιήθηκε τρένο της Hellenic Train λόγω βλάβης στο σύστημα τηλεδιοίκησης

Ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία 521 στην Τιθορέα στις 7 το πρωί της Κυριακής, που εκτελούσε το δρομολόγιο Λειανοκλάδι - Αθήνα, λόγω βλάβης στο σύστημα της τηλεδιοίκησης στο τμήμα Δαύλεια - Σφίγγα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, τεχνικό προσωπικό του Διαχειριστή Υποδομής (κλειδούχος) μετέβη στο σημείο για την αποκατάσταση του προβλήματος. Μετά την επιδιόρθωση της βλάβης, η αμαξοστοιχία, με 34 επιβάτες, αναχώρησε για τον τελικό της προορισμό με καθυστέρηση 95 λεπτών.

Η Hellenic Train ενημερώνει επίσης ότι σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας μπορούν να αποζημιωθούν με το 25% της αξίας του εισιτηρίου τους, με τους παρακάτω τρόπους:

Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά, αποζημιώνονται μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια.

Οι κάτοχοι των εισιτηρίων, τα οποία έχουν αγοραστεί με κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) μπορούν: