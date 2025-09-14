Αθήνα, 28°C
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου, 2025
TRENO

Ακινητοποιήθηκε τρένο της Hellenic Train λόγω βλάβης στο σύστημα τηλεδιοίκησης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Για μιάμιση ώρα σταμάτησε το δρομολόγιο Λειανοκλάδι - Αθήνα, ταλαιπωρία για 34 επιβάτες.

Ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία 521 στην Τιθορέα στις 7 το πρωί της Κυριακής, που εκτελούσε το δρομολόγιο Λειανοκλάδι - Αθήνα, λόγω βλάβης στο σύστημα της τηλεδιοίκησης στο τμήμα Δαύλεια - Σφίγγα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, τεχνικό προσωπικό του Διαχειριστή Υποδομής (κλειδούχος) μετέβη στο σημείο για την αποκατάσταση του προβλήματος. Μετά την επιδιόρθωση της βλάβης, η αμαξοστοιχία, με 34 επιβάτες, αναχώρησε για τον τελικό της προορισμό με καθυστέρηση 95 λεπτών.

Η Hellenic Train ενημερώνει επίσης ότι σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας μπορούν να αποζημιωθούν με το 25% της αξίας του εισιτηρίου τους, με τους παρακάτω τρόπους:

  • Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά, αποζημιώνονται μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια.
  • Οι κάτοχοι των εισιτηρίων, τα οποία έχουν αγοραστεί με κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) μπορούν:
  1. είτε να απευθυνθούν σε κάποιο εκδοτήριο Σταθμού για την αποζημίωση του εισιτηρίου.
  2. είτε να στείλουν γραπτό αίτημα στην εταιρεία μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων με τον αριθμό του εισιτηρίου, αν είναι ηλεκτρονικό, ή να επισυνάψουν το pdf του εισιτηρίου ή ευκρινή φωτογραφία αν είναι εκδοτηρίου, ζητώντας το αναλογούν αντίτιμο, το οποίο θα επιστραφεί στην κάρτα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του εισιτηρίου.
Ακινητοποιήθηκε τρένο της Hellenic Train λόγω βλάβης στο σύστημα τηλεδιοίκησης

