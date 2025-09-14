Δεν σταματούν να μας εκπλήσσουν δυσάρεστα οι κρατικοί διαχειριστές των υποθέσεων που σχετίζονται με το Μετρό Θεσσαλονίκης και δυστυχώς, όπως πολλές φορές έχουμε σημειώσει σε αυτή την εφημερίδα, τίποτα δεν φαίνεται ικανό να τους σταματήσει να συνεχίσουν να το κάνουν και μάλιστα σε βάρος της τσέπης όλων των Ελλήνων πολιτών. Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του ΚΚΕ, οι εργολάβοι του Μετρό επανήλθαν, ζητώντας νέες αποζημιώσεις ύψους 128,4 εκατ. ευρώ! Αν τα πράγματα είναι έτσι, κι αν δικαιωθούν, η Ν.Δ. κατάφερε μέσα σε έξι χρόνια να κάνει πλουσιότερες τις εργοληπτικές εταιρείες κατά μισό δισεκατομμύριο ευρώ!

Ηταν μόλις 4 Απριλίου τρέχοντος έτους όταν σε απολογιστικό δημοσίευμα («Εφ.Συν.», «Πέφτουν οι αποζημιώσεις στο Μετρό… σαν το χαλάζι) γράφαμε -ζαλισμένοι, είναι η αλήθεια, από τα ποσά- ότι οι αποζημιώσεις είχαν φτάσει περίπου τα 350 εκατομμύρια -χώρια τα 185 εκατομμύρια του 2016 που δόθηκαν για να ξαναρχίσει το σταματημένο έργο- και αναρωτιόμασταν, όχι γιατί είμαστε μάντεις, αν αυτά είναι τα τελευταία ή αν ακολουθούν κι άλλα. Και ιδού! Σαν αστραπή πέρασε το καλοκαίρι για να μάθουμε από την ανακοίνωση του ΚΚΕ -που κι αυτοί έχουν ζαλιστεί όπως κι εμείς από τα ποσά- τα κάτωθι: «Βαρέλι δίχως πάτο αποδεικνύεται η οικονομική επιβάρυνση του ελληνικού λαού για την ολοκλήρωση του Μετρό Θεσσαλονίκης. Με το κόστος κατασκευής του να προσεγγίζει ήδη τα 3 δισ. ευρώ (βασική γραμμή και επέκταση προς Καλαμαριά μαζί με αποζημιώσεις κ.λπ.).

Μετά τα 151 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις προς την κοινοπραξία κατασκευής την άνοιξη του 2025 (σημ.: εδώ το ΚΚΕ αθροίζει ποσά που μπορείτε εύκολα να βρείτε στα δημοσιεύματα της «Εφ.Συν.»), προκύπτουν τώρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, και νέες απαιτήσεις για νέες αποζημιώσεις προς τους επιχειρηματικούς ομίλους, ύψους 128,4 εκατομμυρίων ευρώ».

Δυστυχώς η ανακοίνωση δεν μεταφέρει σε ποια δημοσιεύματα αναφέρεται. Γνωρίζουμε πάντως πως το ΚΚΕ δεν αναφέρεται σε στοιχεία ελαφρά τη καρδία. Οπότε, μόνο μετρημένο μπορεί να κριθεί το σχόλιό του στη συνέχεια, αφού σημειώνει πως «αντί λοιπόν ύστερα από τόσα χρόνια να λειτουργεί κανονικά το Μετρό σε όλη την πόλη, συνεχίζονται η ταλαιπωρία και η οικονομική επιβάρυνση του λαού, μαζί με τα γνωστά προβλήματα στη λειτουργία της βασικής γραμμής και την αναβολή της απαραίτητης επέκτασης στη δυτική Θεσσαλονίκη στη «Δευτέρα Παρουσία». Οι μόνοι που κερδίζουν σταθερά τόσα χρόνια είναι οι όμιλοι που ανέλαβαν την κατασκευή και τη λειτουργία του Μετρό». Δυστυχώς για όλους μας, το ΚΚΕ δεν υπερβάλλει και απλώς περιγράφει την κατάσταση όπως αυτή είναι. Αυτό πια το καταλαβαίνουν και όσοι δεν ήταν ποτέ ΚΚΕ.

Το κόμμα ζητά -από τον λαό της Θεσσαλονίκης προφανώς- να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε δυναμικά: 1) να μην υπάρξει καμία εκ νέου καθυστέρηση στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του έργου προς Καλαμαριά. Μέτρα για την ορθή και ασφαλή λειτουργία όλης της γραμμής, 2) να μην πληρωθούν επιπλέον αποζημιώσεις. Εχουμε πληρώσει πολλά, να μην πληρώσουμε ξανά, 3) συγκεκριμένο και σφιχτό χρονοδιάγραμμα για την επέκταση προς τη δυτική Θεσσαλονίκη, 4) γρήγορη ολοκλήρωση των έργων του Προαστιακού που ανακοινώθηκαν (ακόμα μία χρονιά) και σοβαρή αναβάθμιση του μεταφορικού έργου του ΟΑΣΘ, 5) για όλα τα παραπάνω να γίνουν όλες οι απαραίτητες προσλήψεις προσωπικού με μόνιμη και σταθερή εργασία, ανθρώπινα ωράρια, μισθούς και δικαιώματα που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες τους.

Η «Εφ.Συν.» ως εισαγωγή και βοήθεια στο θέμα για αναγνώστριες/ες επαναλαμβάνει ότι το ζήτημα των -εξωφρενικών από κάθε άποψη- αποζημιώσεων μόνο την πρώτη τετραετία της Ν.Δ. το έχει καλύψει από την πρώτη στιγμή και με διαδοχικά αποκαλυπτικά δημοσιεύματα (4.12.2021 «Δεκάδες εκατομμύρια στην “Ακτωρ” για τις καθυστερήσεις στο Μετρό Θεσσαλονίκης», 18.12.2022 «Πόσο μας κόστισε το... μάρμαρο», 10.1.2023 «Η φθήνια τρώει τον παρά στο Μετρό Θεσσαλονίκης» και 11.1.2023 «Αποζημιώσεις-ρεκόρ και για τη γραμμή Μετρό της Καλαμαριάς»).