Ε, όχι τραπεζίτες και στον αγιασμό σχολείων

Ανήκουστες συμπεριφορές στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες περιοχές μία μέρα πριν από το επίσημο άνοιγμα των σχολείων, από τράπεζες που θέλουν να μετατρέψουν σχολικές μονάδες δήμων σε… διαφημιστική πασαρέλα, παρότι κάποια είναι ακόμη γιαπιά!!! Με αιχμηρές ανακοινώσεις τους οι δήμαρχοι Καλαμαριάς, Νεάπολης-Συκεών και Πατρέων καταγγέλλουν ότι τραπεζικά στελέχη αυτοπροσκαλούνται στους σημερινούς αγιασμούς. Σφοδρές αντιδράσεις από ΕΛΜΕ και συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, ενώ αφωνία υπάρχει για το θέμα από τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες διευθύνσεις όσο και την Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας.

Ανακοίνωση

Η πρώτη καταγγελία έγινε χθες το πρωί από τον Δήμο Καλαμαριάς, ο οποίος σε ανακοίνωσή του κατήγγειλε την «απόπειρα εμπλοκής τραπεζών σε αγιασμούς σχολείων», αναφέροντας πως «ενημερωθήκαμε ότι στελέχη τραπεζών τηλεφώνησαν σε σχολικές μονάδες της Καλαμαριάς προκειμένου να δηλώσουν την παρουσία τους στον αγιασμό και να δεχθούν δημόσια συγχαρητήρια για τη χορηγία του προγράμματος “Μαριέττα Γιαννάκου”». Μάλιστα, «η διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, κ. Ζωή Βαζούρα, προέβη σε ανάλογη σύσταση προς τους διευθυντές σχολείων της Καλαμαριάς»! Ο δήμος στην ανακοίνωσή του καταγγέλλει «την απαράδεκτη αυτή ενέργεια ως απόλυτα αντιθεσμική και πλήρως αντιεκπαιδευτική κίνηση», τονίζοντας πως «ο αγιασμός αποτελεί μια καθιερωμένη εκπαιδευτική διαδικασία με σαφή παιδαγωγικό και κοινωνικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εργαλείο εμπορικής ή επικοινωνιακής προβολής εταιρειών και τραπεζών. Η εκπαίδευση ανήκει στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και την κοινωνία – όχι σε τράπεζες και χορηγούς».

Με δήλωσή της στην «Εφ.Συν.» η Ελένη Μαυροπούλου, πρόεδρος Ενωσης Γονέων Καλαμαριάς και υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και ΜΜΕ Ομοσπονδίας Γονέων Κ. Μακεδονίας, σημειώνει πως «η ιδέα να τους υποδεχθούμε με τιμές την πρώτη μέρα του σχολείου φαίνεται παράλογη, καθώς αυτές οι ίδιες τράπεζες προκαλούν καθημερινά δυσκολίες στις φτωχές οικογένειες και τους εργαζόμενους», τη στιγμή που «το σχέδιο για το “νέο” σχολείο, που χρηματοδοτείται από ΣΔΙΤ και άλλες ιδιωτικές επενδύσεις, υπονομεύει τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση, κάνοντάς την επιχειρηματική και ταξική. Οι γονείς πρέπει να αντισταθούν σε αυτήν την εμπορευματοποίηση και να αγωνιστούν για ένα σχολείο που θα εξυπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών, μακριά από συμφέροντα κερδοσκόπων».

Πρόγραμμα

Αν αυτά λέγονταν το πρωί, το απόγευμα υπήρξε και άλλη καταγγελία για «αυτοπροσκεκλημένους τραπεζικούς», από τον Σίμο Δανιηλίδη, δήμαρχο Νεάπολης-Συκεών, ο οποίος, όπως αναφέρει σε δήλωση, αναζητά «μαζί με τους συναδέλφους μου αυτοδιοικητικούς που δέχτηκαν ανάλογες οχλήσεις ποιος είναι ο εγκέφαλος αυτής της απαράδεκτης ενέργειας που προσβάλλει τον ευαίσθητο τομέα της δημόσιας παιδείας». Σχολιάζει, δε, πως «ήδη ως δήμος είχαμε εναντιωθεί στον τρόπο που επέλεξε η κυβέρνηση να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα για την αναβάθμιση των σχολείων, στο οποίο έδωσε μάλιστα το όνομα της αείμνηστης Μαριέττας. Ενα πρόγραμμα που δείχνει τον απόλυτα κρατικίστικο τρόπο που επιλέγει να λειτουργεί, αποκλείοντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση –καταλύοντας τη συνταγματικά κατοχυρωμένη διοικητική της αυτοτέλεια– από θέματα όπως η σχολική στέγη».

Ο δήμαρχος προχωρά όμως και παρακάτω, βάλλοντας κατά της κυβέρνησης και λέγοντας πως «αυτή η κυβέρνηση επέλεξε, αντί να τηρήσει την υποχρέωσή της που προβλέπει γενναία χρηματοδότηση των δήμων μέσω ειδικού κωδικού για τη συντήρηση και αναβάθμιση των σχολείων, να φτιάξει ένα πρόγραμμα στα μέτρα της. Είχαμε αναρωτηθεί μάλιστα τότε πώς οι “μανδαρίνοι” των υπουργείων από την Αθήνα θα επιλέξουν ποια αίθουσα χρειάζεται ανακαίνιση στο Καστελόριζο; Τώρα μαθαίνουμε ότι ακόμη μία αιτία αυτού του άκρατου συγκεντρωτισμού και του αποκλεισμού των ΟΤΑ ήταν η εμπλοκή των τραπεζών που “χορήγησαν” στο κράτος τα κονδύλια για να ανταποκριθεί στις δικές του συμβατικές υποχρεώσεις». Και καταλήγει τονίζοντας: «Ας ευχαριστήσει, λοιπόν, η κυβέρνηση τις τράπεζες, γιατί οι δήμοι δεν θα το κάνουν. Τουλάχιστον όχι ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών, που γνωρίζει ότι είναι οι ίδιες τράπεζες που οφείλουν δισεκατομμύρια στο κράτος και στην κοινωνία, οι ίδιες τράπεζες που με τοκογλυφικά επιτόκια και άδικες χρεώσεις επιμένουν να απομυζούν ιδιώτες και επαγγελματίες, να πλειστηριάζουν και να εκποιούν σπίτια φτωχών πολιτών, ακόμη και πολύτεκνων οικογενειών».

Παρεμβάσεις

Ολα αυτά κι ενώ δεν είχε στεγνώσει το μελάνι της ανακοίνωσης που είχε βγάλει η Γ΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, με την οποία κατήγγειλε ότι «οι δευτερεύουσες και ανεπαρκείς» παρεμβάσεις, τα «μερεμέτια των σχολείων» τα μετέτρεπαν σε «βιτρίνες προβολής τραπεζών και ιδιωτικών κεφαλαίων». Χαρακτηρίζοντας το πρόγραμμα «ξέπλυμα για τις τράπεζες», σημείωνε πως «το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ελληνική Ενωση Τραπεζών, ως εντολοδόχο των τεσσάρων μεγάλων συστημικών τραπεζών (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha), την “Κτιριακές Υποδομές ΑΕ” με ποσό που φτάνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ». Κι αυτό αντί «η κυβέρνηση να χρηματοδοτεί απευθείας τα σχολεία από το ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) ή τον κρατικό προϋπολογισμό». Θυμίζει ακόμα η ΕΛΜΕ πως «οι τράπεζες που συμμετέχουν: απολαμβάνουν φοροαπαλλαγές για τα ποσά που “δωρίζουν”, εμφανίζονται ως “ευεργέτες” της δημόσιας εκπαίδευσης […]».

Στον ίδιο τόνο, η δημοτική αρχή Κ. Πελετίδη ανέφερε για τις τράπεζες ότι «είναι απαράδεκτο να θέλουν να μπουν στα σχολεία των παιδιών μας για να διαφημιστούν και να διαφημίσουν τη λογική των σχολείων με χορηγούς, που προωθεί η κυβέρνηση», θυμίζοντας ότι η τελευταία τούς «δώρισε» 12,1 δισ. αναβαλλόμενων φόρων έως το τέλος του 2024.