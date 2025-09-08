H «σφαγή» των νηπίων!

Aντιδράσεις από τον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκαλεί η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων χορήγησης δωρεάν επιταγών εισόδου (vouchers) για τη φοίτηση παιδιών σε δομές προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Aυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), μένουν χωρίς voucher σχεδόν ένα στα δύο παιδιά που ζήτησαν να φοιτήσουν σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ).

Ειδικότερα, όσον αφορά τα ΚΔΑΠ, οι αιτήσεις ανήλθαν σε 104.087. Ωστόσο, τα χορηγούμενα vouchers αντιστοιχούν σε 53.530 παιδιά. Χαρακτηριστική είναι η αντίδραση του δημάρχου Νεάπολης-Συκεών, Σίμου Δανιηλίδη, ο οποίος μιλά για «σφαγή» δεκάδων χιλιάδων παιδιών από το πρόγραμμα της δωρεάν φιλοξενίας στις κοινωνικοπρονοιακές και εκπαιδευτικές δομές. Μάλιστα σύμφωνα με όσα περιγράφει, 49.935 παιδιά αποκλείστηκαν παρότι «διέθεταν πλήρη φάκελο αίτησης».

Eισοδηματικά κριτήρια

Ο δήμαρχος, που έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο δίκτυο δημοτικών δομών παιδικής φροντίδας στην πόλη του, αποδίδει το πρόβλημα στον «χαμηλότατο προϋπολογισμό» του προγράμματος (πρώην πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»/ΕΣΠΑ). Επιπλέον θίγει το ζήτημα των εισοδηματικών κριτηρίων, λέγοντας ότι από τις 18.977 αιτήσεις που «κόπηκαν», οι 15.000 απορρίφθηκαν ακριβώς για εισοδηματικούς λόγους. Παρότι έχουν δοθεί αυξήσεις στους μισθούς των εργαζόμενων γονέων, δεν έχουν αναπροσαρμοστεί τα κριτήρια, με αποτέλεσμα να «κόβονται» περισσότεροι γονείς που θα μπορούσαν να είναι δικαιούχοι. Το αποτέλεσμα των παραπάνω είναι, σύμφωνα με τον κ. Δανιηλίδη, ο τελικός αριθμός των «κομμένων» παιδιών «να ανέρχεται πάνω από τις 68.000». Ο ίδιος κάνει λόγο για «τραγικό απολογισμό» που «πλήττει κυρίως τις δημοτικές δομές», στρέφοντας τους γονείς σε ιδιωτικά ΚΔΑΠ.

Η αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων, με επόμενη, δεύτερη πρόσκληση για τα vouchers σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, έχει προαναγγελθεί από την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, χωρίς όμως να καθησυχάζει αυτοδιοικητικά στελέχη που θέτουν το θέμα πολύ ψηλά στην ατζέντα και επισημαίνοντας ειδικά τις μεγάλες ανάγκες στην περίπτωση των ΚΔΑΠ. Επιπλέον, άμεση αναθεώρηση των εισοδηματικών κριτηρίων έχουν ζητήσει με ανακοίνωσή τους οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ.