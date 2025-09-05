Βραδινά ρατσιστικά δρομολόγια σε συνεννόηση με την ΕΛ.ΑΣ.

Νέα αποκάλυψη στο θέμα που ανέδειξε χθες η «Εφ.Συν.» για τα νυχτερινά ταξίδια του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης μόνο για αλλοδαπούς με σκούρο δέρμα ● Ο πρόεδρος του Οργανισμού Στέφανος Τσώλης με έγγραφο προς τους υπαλλήλους των εκδοτηρίων δίνει εντολή να μην εκδίδουν εισιτήρια σε επιβάτες που... μυρίζουν δυσάρεστα και δεν διαθέτουν τεκμηριωμένα νόμιμα δικαιολογητικά παραμονής, απειλώντας τους με βαριές ποινές και τονίζοντας ότι η εταιρεία σε συνεννόηση με την αστυνομία έχει ορίσει ένα δρομολόγιο την ημέρα το οποίο ελέγχεται από τις κρατικές υπηρεσίες

Ρατσιστικά δρομολόγια του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης κατόπιν… «συνεννόησης με την αστυνομία»! Εγγραφη οδηγία του προέδρου του ΚΤΕΛ προς τους εκδότες εισιτηρίων είναι το τεκμήριο και η απόδειξη του θέματος που ανέδειξε χθες η «Εφ.Συν.» και το οποίο θα έρθει σύντομα στη Βουλή. Η επίκληση της αστυνομίας με το έγγραφο που αποκαλύπτουμε σήμερα, μαζί και η πιθανή ευθεία εμπλοκή ενός κρατικού θεσμού σε… κατάρτιση ρατσιστικών δρομολογίων, αναβαθμίζει όλη την υπόθεση.

Επισήμως τα ΚΤΕΛ δεν αντέδρασαν στη χθεσινή αποκάλυψη («Εφ.Συν.», 3.9.2025, «Ο ρατσισμός κόβει βόλτες στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης»), αλλά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού OPEN, ο πρόεδρος Στέφανος Τσώλης διέψευδε τη σχετική είδηση παρότι το ρεπορτάζ του ίδιου σταθμού επιβεβαίωνε τα… βραδινά δρομολόγια.

Επιπλέον, σε άλλο ρεπορτάζ της ιστοσελίδας thestival.gr, «πηγές των ΚΤΕΛ», απαντώντας στην ανάρτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Νάσου Ηλιόπουλου, από όπου και ξεκίνησε η αποκάλυψή μας, έλεγαν ότι «το λεωφορείο ξεκινούσε από Κηφισό και ήταν γεμάτο. Παρ’ όλα αυτά, ο επιβάτης απαίτησε να μπει στο δρομολόγιο των 13.30, ενώ δεν υπήρχε διαθέσιμη θέση. Ωστόσο, του προτάθηκε να φύγει με το δρομολόγιο των 15.00, όπως γίνεται καθημερνά σε πλήθος επιβατών. Εκείνη τη στιγμή ο “πρωταγωνιστής” άρχισε να βρίζει τους υπαλλήλους οι οποίοι κάλεσαν την αστυνομία. Οντως η αστυνομία διαπίστωσε ότι ήταν γεμάτο και δεν υπήρχε διαθέσιμη θέση, ενώ αργότερα το άτομο αποχώρησε. Κάποιοι προσπαθούν να στήσουν επεισόδια από τη φαντασία τους για να αποκτήσουν πολιτική υπόσταση»!

Προειδοποίηση

Ο πρόεδρος των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Στ. Τσώλης

Σήμερα όμως η «Εφ.Συν.» αποκαλύπτει μία από τις έγγραφες εντολές στους εκδότες εισιτηρίων για να μπορούν όλοι εύκολα να βγάλουν τα συμπεράσματά τους.

Στο έγγραφο που υπογράφεται από τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, Στέφανο Τσώλη, και απευθύνεται προς τους εκδότες εισιτηρίων, με ημερομηνία 12.3.2024 –υπάρχουν και παλαιότερα–, αφού αναφέρεται η εγκύκλιος (ΦΕΚ Β7483/29-12-2023) και ο Κανονισμός Επιβατών περί τήρησης των υγειονομικών διατάξεων (!!!) καταγράφονται τα ακόλουθα: «[…] Συνεπώς, για την προστασία των υπολοίπων επιβατών, εκ των οποίων έχουμε ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ έντονες διαμαρτυρίες, απαγορεύεται να εκδίδετε εισιτήρια σε άτομα που δεν τηρούν εμφανώς τους κανόνες υγιεινής (π.χ. αναδίδουν οσμή που καταφανέστατα δεν γίνεται αποδεκτή από τους υπόλοιπους συνεπιβαίνοντες […]) Ταυτόχρονα, επειδή γνωρίζετε τις εξαιρετικά βαριές ποινές για τη μεταφορά αλλοδαπών στερούμενων νόμιμων δικαιολογητικών παραμονής στην Ελλάδα, η εταιρεία σε συνεννόηση με την αστυνομία έχει ορίσει ένα δρομολόγιο την ημέρα το οποίο ελέγχεται από τις κρατικές υπηρεσίες. Σε αυτό μόνο θα εκδίδετε εισιτήρια για όσους έχετε αδυναμία να επιβεβαιώσετε ότι διαθέτουν νόμιμα δικαιολογητικά παραμονής. Τέλος, θυμίζουμε ότι οι υπηρεσίες μας παρέχονται χωρίς καμία άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω εθνικότητας του επιβάτη ή της μεταφοράς ατόμων με αναπηρία ή μειωμένης κινητικότητας σύμφωνα με τον ανωτέρω κανονισμό. Στόχος μας είναι να μετακινούνται ΙΣΟΤΙΜΑ όλοι οι επιβάτες, χωρίς να κινδυνεύει η υγεία τους από άτομα που δεν τηρούν τους κανόνες δημόσιας υγιεινής. Για τους παραβάτες εκδότες εισιτηρίων θα υπάρξουν ποινές, χωρίς άλλη προειδοποίηση».

Δεν χρειάζεται καν να εξηγηθεί ότι ο… έλεγχος οσμής από έναν εκδότη εισιτηρίων είναι φαρσικής επινόησης επίκληση, όσο για τον έλεγχο των δικαιολογητικών παραμονής, είναι τραγικό να μετατρέπονται οι εκδότες εισιτηρίων σε αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αλλοδαπών, οι οποίοι μάλιστα θα πρέπει διά γυμνού –διαπεραστικού προφανώς– οφθαλμού να γνωρίζουν ποιος έχει δικαιολογητικά ή όχι. Η επίκληση στο τέλος για παροχή υπηρεσιών χωρίς «άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω εθνικότητας του επιβάτη ή της μεταφοράς ατόμων με αναπηρία» γίνεται αποκλειστικά για να δικαιολογηθούν όλα τα υπόλοιπα. Οι… ποινές με τις οποίες απειλούνται οι εκδότες εισιτηρίων δεν αφήνουν περιθώρια για άλλες σκέψεις. Οσο για την επίκληση της «συνεννόησης με την αστυνομία», κάτι πρέπει και η αστυνομία να πει και να εξηγήσει, μάλλον…

Επιβεβαίωση

Πάντως, ο Θεμιστοκλής Αμπλάς, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας και μέλος της διοίκησης της ΓΣΕΕ, επιβεβαιώνει τις καταγγελίες λέγοντας επιπλέον στην «Εφ.Συν.» ότι «είχα καταγγελίες από εκδότες εισιτηρίων για το θέμα, με τους οποίους έχω μιλήσει, οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι είχαν γραπτές και προφορικές εντολές για εκτέλεση αυτών των συμπεριφορών συνοδεία “απειλών” για πειθαρχικές ποινές αν δεν εκτελέσουν τις εντολές αυτές. Οντως υπάρχουν αυτά τα “ειδικά δρομολόγια” και φεύγουν στις 11.30 το βράδυ από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η διάκριση είναι από κάθε πλευρά απαράδεκτη, πολύ περισσότερο από υπηρεσίες που ασκούν δημόσιο έργο το οποίο τους έχει ανατεθεί από την πολιτεία».

Σε χθεσινή ανάρτησή του ο κ. Ηλιόπουλος αναφέρει πως «η παραβίαση βασικών δικαιωμάτων και οι ακροδεξιές πρακτικές δεν θα μείνουν αναπάντητες. Το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και το υπουργείο Μεταφορών θα πρέπει να απολογηθούν για το ακραίο ρατσιστικό περιστατικό. Συγκεκριμένα, για την άρνηση έκδοσης εισιτηρίου σε επιβάτη αφρικανικής καταγωγής. Δεν θα επιτρέψουμε η χώρα να γίνει αμερικανικός νότος της δεκαετίας του 1950. Ακροδεξιές πρακτικές δεν θα μένουν αναπάντητες. Η Νέα Αριστερά θα φέρει το θέμα στη Βουλή, το υπουργείο θα αναγκαστεί να δώσει καθαρές απαντήσεις».

Αυτεπάγγελτη δίωξη

Σε ανάρτησή του για την υπόθεση ο Βασίλης Παπαδόπουλος, πρόεδρος του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, θυμίζει τον νόμο 4443-2016, άρθρο 11, ότι διώκονται αυτεπαγγέλτως υποθέσεις όταν κάποιος «κατά τη συναλλακτική διάθεση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών στο κοινό παραβιάζει την κατά τον παρόντα νόμο απαγόρευση της διακριτικής μεταχείρισης για λόγους φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου».

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν στην «Εφ.Συν.» ότι το τελευταίο διάστημα δεν έχουν καταγραφεί νέες καταγγελίες –υπήρξαν περιστατικά στα πρόσφατα δύο με τρία χρόνια– στην ΕΛ.ΑΣ. και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας για τέτοιου είδους πρακτικές από τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, έχουν υπάρξει καταγγελίες στο πρόσφατο παρελθόν και υπάρχει περίπτωση όπου έχει σχηματιστεί δικογραφία καθώς σημειώθηκε και διαπληκτισμός για τη συγκεκριμένη αιτία, της άρνησης δηλαδή επιβίβασης αλλοδαπού. Καλούν δε τους πολίτες που έχουν γίνει μάρτυρες ή θύματα τέτοιων πρακτικών να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι αρμόδιος να ελέγξει τις συγκεκριμένες καταγγελίες, πέρα από την ΕΛ.ΑΣ., είναι και ο Συνήγορος του Πολίτη, που μπορεί να παρέμβει και να επιβάλει κυρώσεις στην επιχείρηση.