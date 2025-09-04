Ο ρατσισμός κόβει βόλτες στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης

Αδιανόητες πρακτικές ρατσισμού που λαμβάνουν χώρα εδώ και τουλάχιστον μία επταετία ήρθαν στο φως έπειτα από καταγγελία του βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Νάσου Ηλιόπουλου για ένα περιστατικό ● Αρνήθηκαν σε επιβάτη αφρικανικής καταγωγής έκδοση εισιτηρίου για δρομολόγιο με κενές θέσεις από Κηφισό προς Θεσσαλονίκη, παραπέμποντάς τον στο «νυχτερινό δρομολόγιο μόνο για σκουρόχρωμους»

Ρατσισμός: πολυετής, ωμός, κυνικός, με χαρακτηριστικά «κανονικότητας», κάτω (;) από τη μύτη θεσμών αλλά και της κοινωνίας ολόκληρης. Βραδινό δρομολόγιο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης γίνεται με τουριστικό λεωφορείο –όχι τα οχήματα του ΚΤΕΛ– και επιβάτες μόνο Αφρικανούς, Πακιστανούς, γενικά σκουρόχρωμους, πρόσφυγες και μετανάστες ή όσους αγωνιούν για τη νομιμότητα των χαρτιών που κατέχουν. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε, έπειτα από καταγγελία ενός περιστατικού, από τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Νάσο Ηλιόπουλο.

Η αποκάλυψη έγινε διότι προφανώς κάποιος πολίτης που ήταν παρών σε περιστατικό άρνησης έκδοσης εισιτηρίου από τον Κηφισό προς Θεσσαλονίκη, στα κανονικά δρομολόγια του ΚΤΕΛ, επικοινώνησε με τον κ. Ηλιόπουλο, αφού, όταν ρώτησε γιατί δεν εκδίδουν εισιτήριο σε Αφρικανό πολίτη, έλαβε την... αποστομωτική απάντηση «για την ασφάλειά σας οι αλλοδαποί ταξιδεύουν βράδυ»! Οπως λέει ο κ. Ηλιόπουλος, «αυτή ήταν η απάντηση που έδωσαν από το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης για να δικαιολογήσουν την άρνηση έκδοσης εισιτηρίου σε έναν πολίτη αφρικανικής καταγωγής. Αυτή η απάντηση δόθηκε σε επιβάτες που αντέδρασαν όταν ανέφεραν ότι στο δρομολόγιο υπήρχαν πολλές κενές θέσεις».

Αμερικανικός Νότος

Ο κ. Ηλιόπουλος σχολιάζει πως «μάλλον κάποιοι νομίζουν ότι βρίσκονται στον αμερικανικό Νότο στα μέσα του προηγούμενου αιώνα. Ευτυχώς όμως υπάρχουν ακόμη πολίτες που δεν ανέχονται τον ρατσισμό και υπήρξε η δημόσια καταγγελία του περιστατικού». Οπότε λέει ότι «το θέμα θα έρθει στη Βουλή και το υπουργείο Μεταφορών θα πρέπει να τοποθετηθεί ξεκάθαρα. Το ίδιο αφορά και τη στάση της αστυνομίας που, ενώ ήταν στο περιστατικό, δεν έκανε καμία παρέμβαση».

Σύμφωνα με πληροφορίες όμως της «Εφ.Συν.», τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από το περιστατικό που έφτασε σε γνώση του κ. Ηλιόπουλου, καθώς η απάντηση που έλαβαν όσοι διαμαρτυρήθηκαν για τη μη έκδοση εισιτηρίου και την παραπομπή του Αφρικανού πολίτη στο «νυχτερινό δρομολόγιο μόνο για σκουρόχρωμους» ήταν η... φυσιολογική για τον υπάλληλο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης!

Στις 11 το βράδυ

Κι αυτό γιατί τα τελευταία τουλάχιστον 7 χρόνια –σύμφωνα με τις πληροφορίες μας πάντα, τίποτα δεν αποκλείει να είναι και περισσότερα– το ΚΤΕΛ έχει δρομολογήσει ειδικό δρομολόγιο που ξεκινά στις 11 το βράδυ από τη Θεσσαλονίκη και με το οποίο κινούνται αποκλειστικά άνθρωποι αφρικανικής, πακιστανικής καταγωγής, γενικά... σκουρόχρωμης επιδερμίδας, άνθρωποι που πιθανόν κινούνται στο ημίφως παρανομίας και... νομιμότητας, όπως αυτές οι έννοιες καθορίζονται από την εκάστοτε κρατική πολιτική. Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν το όχημα που τους μεταφέρει να μην έχει τα κλασικά χαρακτηριστικά των λεωφορείων του ΚΤΕΛ και να προσομοιάζει με απλό τουριστικό λεωφορείο. Κι όλα αυτά τα απίστευτα και ντροπιαστικά πράγματα γίνονται για... την ασφάλεια, λένε, των άλλων επιβατών! Είναι προφανές ότι κάποιοι ανησυχούν μήπως... μυρίζουν οι μασχάλες των ταλαιπωρημένων ανθρώπων. Οι κρατικές αρχές μάλλον γνωρίζουν τα γενόμενα διότι το συγκεκριμένο δρομολόγιο το έχει σταματήσει αρκετές φορές η αστυνομία των εθνικών οδών στη Λάρισα για να εξετάσει τα χαρτιά των προσφύγων και μεταναστών και έχουν κοπεί και κάποιες κλήσεις. Το χέρι της νομιμότητας όμως φτάνει μέχρι εκεί...

Ο κ. Ηλιόπουλος κάνει και «μια μικρή υπενθύμιση: το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης είναι το ίδιο που πριν λίγο καιρό είχε προσπαθήσει να διαλύσει το σωματείο εργαζομένων, απολύοντας μέλη της διοίκησης. Ευτυχώς μετά τον αγώνα της ομοσπονδίας των εργαζομένων στις μεταφορές και από δικαστικές αποφάσεις όλοι επέστρεψαν κανονικά. Ο ρατσισμός και το μίσος για τα εργασιακά δικαιώματα πηγαίνουν χέρι χέρι». Αυτό που δεν γνωρίζει ο κ. Ηλιόπουλος είναι ότι, αφού τα ΚΤΕΛ απέτυχαν να διαλύσουν το σωματείο, προχώρησαν στο δεύτερο μέρος του σχεδίου τους και έχουν στήσει δικό τους σωματείο, εργοδοτικό καλούμενο, το οποίο μάλιστα ίσως κάνει την εμφάνισή του και επισήμως από μέρα σε μέρα...