Το ελληνικό καράβι του Global Sumud Flotilla ανοίγει πανιά από την Σύρο

Από τη Σύρο θα αποπλεύσει το ελληνικό καράβι του Global Sumud Flotilla τη Δευτέρα για να συναντήσει δεκάδες αλλά και πληρώματα από 44 χώρες για να σπάσει τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας και να φέρει ξανά στο προσκήνιο τη φωνή του παλαιστινιακού λαού.
Μαζί του θα κουβαλάει ανθρωπιστική βοήθεια για την Λωρίδα της Γάζας, την βοήθεια που πρόσφεραν εκατοντάδες πολίτες στη συναυλία στα Προπύλαια στις 31 Αυγούστου.
Το March to Gaza Greece απευθύνει κάλεσμα στη Συριανή κοινωνία να εξασφαλίσει την ασφαλή και ανεμπόδιστη απόπλου της ελληνικής αποστολής.
Η ανακοίνωση αναφέρει πως η Σύρος επιλέχθηκε «γιατί εδώ γεννήθηκε ένα κύμα αντίστασης και αλληλεγγύης που εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα.... οι κάτοικοι φώναξαν "όχι στη συνενοχή" και έδειξε ότι οι κοινωνίες μπορούν να υψώνουν το ανάστημά τους στον “τουρισμό της γενοκτονίας”».
Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση και μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης στο νησί της Σύρου ενώ την Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί μαζική κινητοποίηση στο λιμάνι την ώρα που το καράβι θα σηκώσει άγκυρα για τη Γάζα.
