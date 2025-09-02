Αθήνα, 27°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
27°C
28.4° 25.8°
3 BF
40%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
26°C
26.6° 24.8°
1 BF
50%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
23°C
22.7° 22.7°
0 BF
61%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
20°C
19.9° 19.9°
1 BF
73%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 24.9°
2 BF
57%
Βέροια
Αίθριος καιρός
25°C
24.8° 24.8°
2 BF
50%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
19°C
19.4° 19.4°
2 BF
49%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
25°C
24.8° 24.8°
1 BF
59%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.1° 25.8°
4 BF
61%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
27°C
26.6° 25.9°
3 BF
57%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
4 BF
44%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
28°C
28.2° 28.2°
3 BF
51%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
24°C
23.9° 23.9°
1 BF
60%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 24.9°
1 BF
57%
Λαμία
Αίθριος καιρός
26°C
26.2° 26.2°
1 BF
53%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
28.2° 27.8°
4 BF
67%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
24°C
23.8° 23.8°
2 BF
37%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
27°C
26.6° 21.3°
1 BF
64%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
23°C
23.1° 23.1°
1 BF
95%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
22°C
21.9° 21.9°
1 BF
53%
ΜΕΝΟΥ
Τετάρτη, 03 Σεπτεμβρίου, 2025
marchtogaza
March to Gaza Greece

Το ελληνικό καράβι του Global Sumud Flotilla ανοίγει πανιά από την Σύρο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Την ερχόμενη Δευτέρα.

Από τη Σύρο θα αποπλεύσει το ελληνικό καράβι του Global Sumud Flotilla τη Δευτέρα για να συναντήσει δεκάδες αλλά και πληρώματα από 44 χώρες για να σπάσει τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας και να φέρει ξανά στο προσκήνιο τη φωνή του παλαιστινιακού λαού.

Μαζί του θα κουβαλάει ανθρωπιστική βοήθεια για την Λωρίδα της Γάζας, την βοήθεια που πρόσφεραν εκατοντάδες πολίτες στη συναυλία στα Προπύλαια στις 31 Αυγούστου.

Το March to Gaza Greece απευθύνει κάλεσμα στη Συριανή κοινωνία να εξασφαλίσει την ασφαλή και ανεμπόδιστη απόπλου της ελληνικής αποστολής.

Η ανακοίνωση αναφέρει πως η Σύρος επιλέχθηκε «γιατί εδώ γεννήθηκε ένα κύμα αντίστασης και αλληλεγγύης που εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα.... οι κάτοικοι φώναξαν "όχι στη συνενοχή" και έδειξε ότι οι κοινωνίες μπορούν να υψώνουν το ανάστημά τους στον “τουρισμό της γενοκτονίας”».

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση και μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης στο νησί της Σύρου ενώ την Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί μαζική κινητοποίηση στο λιμάνι την ώρα που το καράβι θα σηκώσει άγκυρα για τη Γάζα.

 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Το ελληνικό καράβι του Global Sumud Flotilla ανοίγει πανιά από την Σύρο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual