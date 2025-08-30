Global Sumud Flotilla: στόλος ελπίδας για να σταματήσει η γενοκτονία

Aυτή την Κυριακή, ανοίγουν πανιά από όλη τη Μεσόγειο τα πρώτα πλοία του Global Sumud Flotilla, ενός στόλου δεκάδων σκαφών και πλοιαρίων με εκατοντάδες ανθρώπους από 44 χώρες, ο οποίος θα σαλπάρει για τη Γάζα για να σπάσει τον παράνομο αποκλεισμό και να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια. Να κάνει δηλαδή το αυτονόητο, αυτό που οι κυβερνήσεις και οι πολιτικές ηγεσίες έχουν αποτύχει παταγωδώς να κάνουν τους τελευταίους 23 μήνες.

«Ογδόντα χρόνια τώρα κύλησε πολύ αίμα στον ποταμό Ιορδάνη. Τώρα, οι πολίτες της Ελλάδας και όλου του κόσμου ενώνουμε τις φωνές μας και κάνουμε αυτό που δεν κάνουν οι περισσότερες δυτικές κυβερνήσεις. Σπάμε τη σιωπή απέναντι σε έναν δολοφονικό στρατό που δολοφονεί αθώα, πεινασμένα παιδιά και εφαρμόζει λιμό».

«Κάποιοι θα πουν ότι η δράση αυτή είναι εξτρεμισμός. Δεν είναι! Εξτρεμισμός είναι τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα. Εξτρεμισμός είναι η διεθνής σιωπή για αυτά τα εγκλήματα. Ενας ειρηνικός, ανθρωπιστικός θαλάσσιος διάδρομος δεν είναι εξτρεμισμός. Κάποιοι θα πουν ότι η δράση αυτή είναι αποτέλεσμα αντισημιτισμού. Δεν είναι. Το να ζητάμε λογοδοσία, δικαιοσύνη, σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου δεν είναι αντισημιτισμός».

«Τα σκάφη μεταφέρουν κάτι περισσότερο από βοήθεια. Μεταφέρουν το μήνυμα ότι πρέπει να σταματήσουμε την εξαφάνιση της Γάζας και τη γενοκτονία των Παλαιστινίων. Παρακολουθούμε σε ζωντανή μετάδοση τη δολοφονία παιδιών, αμάχων, δημοσιογράφων, εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, τους βομβαρδισμούς νοσοκομείων και σημείων ανθρωπιστικής βοήθειας. [...] Είναι στιγμή να πάρουμε θέση».

Λευτέρης Παπαγιαννάκης, πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν οι διοργανωτές, ακτιβιστές καθώς και προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών έχουν εκδηλώσει τη στήριξή τους στο Global Sumud Flotilla.

Αυτήν την Κυριακή και σε όλη τη διάρκεια της πορείας του στόλου προς τη Γάζα αναμένονται κινητοποιήσεις πανελλαδικά και παγκόσμια για την καταδίκη της συνεχιζόμενης γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού και την αύξηση της ορατότητας της αποστολής. Το κεντρικό σλόγκαν είναι «From Every River to Every Sea» («Από κάθε ποτάμι μέχρι κάθε θάλασσα»), με επικέντρωση σε δράσεις κοντά σε ποτάμια, θάλασσες και λίμνες. Ωστόσο, μαζικές δράσεις θα γίνονται και σε περιοχές που δεν βρίσκονται κοντά στο νερό.

Το κράτος του Ισραήλ έχει επιβάλει καθολικό αποκλεισμό ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα προκαλώντας λιμοκτονία στον πληθυσμό, όσο συνεχίζονται οι παράνομοι και βίαιοι εποικισμοί στη Δυτική Οχθη, εφαρμόζοντας απρόσκοπτα και με τις πλάτες της Δύσης το γενοκτονικό του σχέδιο.

«Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να σχηματιστεί ένας μεγάλος στόλος ελευθερίας και αξιοπρέπειας με στόχο την άμεση δημιουργία ενός λαϊκού ανθρωπιστικού διαδρόμου που θα ενώσει τη Γάζα με τον κόσμο. [...] Στόχος δεν είναι μια συμβολική πράξη. Αλλά να σπάσει ο αποκλεισμός της Γάζας, το τείχος της ένοχης σιωπής των κυρίαρχων ΜΜΕ και να σταματήσει η γενοκτονία».

Οπως αναφέρει το March to Gaza Greece, «η ορατότητα που θα προκαλέσουν οι δικές μας κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα είναι η βασική προστασία για τον στόλο μας». Το Global Sumud Flotilla τονίζει ότι «κάθε πλοιάριο αντιπροσωπεύει μια κοινότητα και μια άρνηση να παραμείνουμε σιωπηλοί μπροστά σε μια γενοκτονία», ενώ παράλληλα το κίνημα αυτό δεν έχει πολιτικές εξαρτήσεις, αλλά δεσμεύεται μόνο «στη δικαιοσύνη, στην ελευθερία και στην ιερότητα της ανθρώπινης ζωής».

Το Global Sumud Flotilla αποτελεί τη συνένωση του Freedom Flotilla Coalition, του Sumud από τις χώρες του Μαγκρέμπ (Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Λιβύη), του Sumud από τις χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας και του Global March to Gaza. «Sumud» στα αραβικά σημαίνει σταθερότητα, επιμονή και ακαμψία στην αντίσταση. Είναι μια κεντρική παλαιστινιακή έννοια και εκφράζει την ενεργητική αντίσταση ενάντια στην καταπίεση.

Τα πλοία θα ξεκινήσουν στις 31 Αυγούστου από λιμάνια της Ισπανίας και στις 4 Σεπτεμβρίου από την Τυνησία και τη Σικελία, σχηματίζοντας έναν πολυπληθέστατο στόλο, τη μεγαλύτερη αποστολή στη Γάζα. Το πλοίο της ελληνικής αποστολής θα ξεκινήσει από την Ελλάδα, ενώ μέλη από την Ελλάδα θα υπάρχουν και σε άλλα διεθνή καράβια. Οι διοργανωτές καλούν τον κόσμο της αλληλεγγύης να πιέσει την ελληνική κυβέρνηση να διασφαλίσει τον ανεμπόδιστο απόπλου και την ασφαλή διέλευση.

Εκατοντάδες άνθρωποι από τον χώρο του πολιτισμού ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του March to Gaza Greece, σπεύδοντας να βοηθήσουν την αποστολή του «Global Sumud Flotilla» και το ταξίδι μέχρι τη Γάζα, με όποιον τρόπο μπορεί καθένας τους

Με το αίσθημα του «πνιγμού» μπροστά σε ό,τι συμβαίνει, αλλά και με το πείσμα της επίγνωσης του δικαίου, καλλιτέχνες κι εργαζόμενοι στον χώρο του πολιτισμού σπεύδουν να προσφέρουν έστω το «ελάχιστο» που μπορούν ως ευχή για την αποστολή του «Global Sumud Flotilla».

Με πρωτοβουλία του March to Gaza Greece: α) συγκεντρώνονται καλλιτεχνικές υπογραφές (300 είχαν φτάσει μέχρι χθες το πρωί) κάτω από τη Δήλωση Στήριξης στο «Global Sumud Flotilla» και στην ελληνική αποστολή, β) καθημερινά στις σελίδες της πρωτοβουλίας στα κοινωνικά δίκτυα κοινοποιούνται βιντεάκια (και) με ανθρώπους από τον χώρο των τεχνών που στέλνουν το μήνυμά τους και γ) κοντά σ’ αυτά, αφιλοκερδώς εξυπακούεται, οι τραγουδοποιοί και τραγουδιστές Aggelina, Νένα Βενετσάνου, Πάνος Βλάχος, Σπύρος Γραμμένος, Εισβολέας, Αργυρώ Καπαρού, Τζώρτζια Κεφαλά (Μπλε), Αλεξάνδρα Μάγκου, Δημήτρης Μητσοτάκης, Νίκος Ξύδης, Κωνσταντίνος Πουλής, Sadahzinia, Σταύρος Σιόλας, Ελένη Τσαλιγοπούλου κ.ά., πέντε συγκροτήματα (Lost Bodies, Los Tres, Πύρινη Λαίλαπα, Rationalistas, Sourloulou) και μία ορχήστρα (Αντωνία Τσολάκη, Νίκος Ξυδης, Αλέξανδρος Κούρος, Ηρακλής Παχίδης) συμμετέχουν αύριο, στις 19.30, στην εκδήλωση παρουσίασης του εγχειρήματος και τη μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης που διοργανώνεται στα Προπύλαια.

Υπογραφές

Στη Δήλωση Στήριξης του Global Sumud Flotilla από Καλλιτέχνες και Ανθρώπους των Γραμμάτων, στις υπογραφές που μέρα-μέρα πολλαπλασιάζονται, συναντά κανείς δημιουργούς απ’ όλους τους τομείς της τέχνης, με κοινό «σύνθημα» «Η Γάζα δεν είναι μόνη. Η Παλαιστίνη θα νικήσει», κοινή προειδοποίηση «Δεν θα επιτρέψουμε να διαπράττονται αυτά τα εγκλήματα στο όνομά μας» και κοινό αίτημα να αρθεί αμέσως ο παράνομος αποκλεισμός και να ανοίξουν όλοι οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι, χερσαίοι και θαλάσσιοι, ώστε να εξασφαλιστεί το ασφαλές πέρασμα του «Global Sumud Flotilla» μέχρι τη Γάζα. Δεν παραθέτουμε ονόματα γιατί είναι δεκάδες οι αναγνωρίσιμοι και εξίσου αλληλέγγυοι και συγκινητικοί με τους νεότερους ή λιγότερο γνωστούς συναδέλφους τους.

Βιντεάκια

Στα βιντεάκια που ανεβαίνουν σε σταθερή ροή καθημερινά, περιλαμβάνοντας ως κάλεσμα να μη χάσουμε τη Γάζα και το «Global Sumud Flotilla» απ’ τα μάτια μας («Ολα τα μάτια στον στόλο, όλα τα μάτια στη Γάζα») είναι αντιστοίχως πολλοί οι άνθρωποι από τον χώρο των τεχνών που αφήνουν το δικό τους μήνυμα. Μέχρι την ώρα που γραφόταν αυτό το κομμάτι μηνύματα αλληλεγγύης είχαν απευθύνει οι:

● Κώστας Κεχαγιόγλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος: «Ο πολιτισμός δεν μπορεί να ανθίσει πάνω σε ερείπια και αίμα».

● Ο τραγουδοποιός Δημήτρης Μητσοτάκης: «Το τραγούδι γεννήθηκε για να σπάει τείχη και αποκλεισμούς»

● Η ηθοποιός Ελλη Τρίγγου: «Δεν υπάρχει τέχνη χωρίς ελευθερία. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς δικαιοσύνη».

● Η τραγουδίστρια Νατάσσα Μποφίλιου: «Η φωνή μας δεν αντέχει να σιωπά όταν πνίγεται η ελευθερία»

● Η ηθοποιός Τζωρτζίνα Λιώση: «Δεν υπάρχει ουδέτερη σιωπή μπροστά σε μια γενοκτονία».

● Η ηθοποιός Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Δεν μπορούμε να σιωπήσουμε άλλο. Η σιωπή είναι συνενοχή».

● Η ηθοποιός Μυρτω Αλικάκη: «Η τέχνη δεν σιωπά. Οι καλλιτέχνες δεν σιωπούν».

● Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Βασίλης Κουκαλάνι: «Δεκάδες πλοία θα διασχίσουν τη Μεσόγειο, ανοίγοντας έναν θαλάσσιο διάδρομο ελπίδας. Δεν μεταφέρουν μόνο βοήθεια – μεταφέρουν μια παγκόσμια φωνή αλληλεγγύης: Η πολιορκία πρέπει να τελειώσει».

● Ο ποιητής Κώστας Καναβούρης: «Eίμαι εδώ, επειδή η αλληλεγγύη γράφεται όπως τα ποιήματα: Χέρι με χέρι, ώμο με ώμο, πράξη με πράξη, πανί με πανί».

● Η ηθοποιός Νεφέλη Κουρή: «Ας ενώσουμε όλοι τις φωνές μας ώστε να μην τους αφήσουμε μόνους».

● Η δημοσιογράφος και στιχουργός Φωτεινή Λαμπρίδη: «Η δημοσιογραφία και η γραφή δεν μπορούν να κλείνουν τα μάτια».

Η αυριανή συναυλία

Η μεγάλη αυριανή εκδήλωση θα είναι μία από τις σημαντικότερες όψεις αυτής της κινητοποίησης των «από κάτω», όπως τόνισε η Μποφίλιου στο μήνυμά της. Η δράση βοηθάει στη διάδοση του μηνύματος, με δεδομένο ότι η δημοσιότητα, η διαμαρτυρία και η διεθνοποίηση είναι αυτή τη στιγμή «εργαλεία» ενάντια σε όσους επιχειρούν να ματαιώσουν αυτή τη μεγάλη ανθρωπιστική αποστολή. Ζητήσαμε από ορισμένους από τους συμμετέχοντες να μας πουν δυο λόγια.

►Η συλλογή υπογραφών ανθρώπων του πολιτισμού συνεχίζεται στο https://forms.gle/rr6HWvKYj3BQMo2V9

Πάνος Βλάχος, τραγουδοποιός, ηθοποιός

«Ενώ γνωρίζω ότι δεν πρόκειται να αλλάξω τον κόσμο, έχω αποφασίσει να συμμετέχω με πράξεις σε ό,τι θεωρώ δίκαιο. Οσα πρέπει ν’ αλλάξουν για να αλλάξει ο κόσμος θα έπρεπε να είναι η ουσία της πολιτικής κι εγώ, όσο μάταιο κι αν μοιάζει, δεν θέλω ν’ αφήσω τέτοια ζητήματα σε όσους σιωπούν. Κάνω λοιπόν ό,τι ξέρω να κάνω καλύτερα από το να πολεμάω ή να ψηφίζω: ανεβαίνω σε μία σκηνή και λέω στίχους ή κείμενα. Ναι, αυτή είναι μια μάχη για το αυτονόητο ενάντια σε δυνάστες. Με το “Free Palestine” δεν εναντιώνομαι στον λαό του Ισραήλ. Εναντιώνομαι στην κυβέρνηση Νετανιάχου και σε όσους πιστεύουν ότι τα εθνικά συμφέροντα της χώρας μου πρέπει να περάσουν μέσα από μια γενοκτονία. Αρνούμαι να είμαι μέρος αυτής της ιστορίας».

Σπύρος Γραμμένος, τραγουδοποιός

«Δεν γίνεται σ’ αυτό τον κόσμο της αδιαφορίας που ζούμε να μένουμε ανενεργοί. Και όσοι δεν έχουμε τα κότσια να μπούμε στο καράβι, ας στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία – με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας μας».

Sadahzinia, τραγουδοποιός, τραγουδίστρια, dj

«Είμαι σε διακοπές, άρα με τύψεις για ό,τι συμβαίνει. Αγκάλιασα τα παιδιά μου, με τύψεις για ό,τι συμβαίνει. Είναι υπέροχη η πρωτοβουλία του March to Gaza και θέλει τεράστιες δυνάμεις, προετοιμασία, αγωνία και ρίσκο γιατί κανείς μας δεν ξέρει τι θα πει να επιχειρείς να πλησιάσεις τώρα προς εκείνες τις ακτές. Είναι υπέροχη και κάθε πρωτοβουλία σε κάθε σημείο της Ελλάδας. Αλλά εγώ έχω τύψεις. Διότι όσο και να μιλάω γι’ αυτό κάθε φορά που παίζω, σε όλα τα live, τα dj sets, δεν γίνεται τίποτα. Δεν ξέρω πόσο έχουμε συνηθίσει το τέρας και αισθανόμαστε ok με το ότι κάνουμε συναυλίες, share βιντεάκια και λέμε μια κουβέντα για Παλαιστίνη. Δίνω συναυλίες, μιλώ, έγραψα ένα τραγούδι μ’ έναν Παλαιστίνιο ποιητή. Αλλά όλα αυτά συντρίβονται μπροστά στις ειδήσεις απ’ τη Γάζα.

»Είμαι θλιμμένη αυτή τη στιγμή γιατί αισθάνομαι ανίσχυρη. Ναι, θα πάω να τραγουδήσω την Κυριακή, αλλά φοβάμαι μήπως και πάλι ματαιωθώ, γιατί είναι τεράστια ματαίωση να χάνεται ένας λαός. Σκέφτομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι που χάνουν τα πάντα είναι σαν κι εμάς, μανάδες πατεράδες αδέλφια, γιατροί, δικηγόροι, δάσκαλοι, άνθρωποι που τους αρέσει να περνούν καλά με τα απλά πράγματα, να κάνουν βουτιές στη θάλασσα, να μαζεύουν τις ελιές τους, να καλλιεργούν τη γη τους και να πίνουν νερό απ’ τις πηγές τους.

»Τα παιδιά τους να γελούν, να ραπάρουν, να παίζουν, να τραγουδούν, να πηγαίνουν σχολείο. Και ξαφνικά, βλέπουν νεκρούς μπροστά τους και σκέφτονται “τι μπλούζα φόραγε ο πατέρας το πρωί;” μήπως αναγνωρίσουν μέσα στον σωρό της φρίκης τον δικό τους. Αισθάνομαι τόσο ελάχιστη μπροστά σ’ αυτό. Και μετά αντιδρώ και λέω, ας αγαπάμε ο ένας τον άλλο εδώ που είμαστε κι ας στείλουμε δυνατά το μήνυμά μας όλοι μαζί σε όσους στηρίζουν αυτή την κατάσταση και σε όσους μας κυβερνούν».