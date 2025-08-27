Φωνή λαού για την προστασία της Παπούρας

Ηχηρή απάντηση στα σχέδια της κυβέρνησης για τοποθέτηση των ραντάρ του νέου αεροδρομίου Καστελλίου στον λόφο Παπούρα έδωσαν χιλιάδες πολίτες της Κρήτης από το κατάμεστο κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου το βράδυ της Δευτέρας.

Από το βήμα της εκδήλωσης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, που διεξήχθη με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, έκαναν αναλυτική ενημέρωση στο κοινό οι αρχαιολόγοι, που εξήγησαν τη σημασία και τη σπουδαιότητα του μνημείου και την αδιανόητη πρόθεση της κυβέρνησης να τοποθετήσει στο ίδιο σημείο τα ραντάρ. Ο επίτιμος έφορος αρχαιοτήτων Ηρακλείου Αντώνης Βασιλάκης, ως εκπρόσωπος της ομάδας στήριξης των επίτιμων αρχαιολόγων, αναφέρθηκε στη σημασία της γνώσης της ιστορικότητας ενός τόπου, αποκήρυξε τις θεωρίες που αγνοούν τα ανασκαφικά δεδομένα, ενώ κατηγόρησε το υπουργείο Πολιτισμού και το ΚΑΣ ότι υπονομεύουν το μνημείο. Ο κ. Βασιλάκης εξήρε τα χαρακτηριστικά του μνημείου, τη μοναδικότητά, το σχήμα του και τη σπουδαιότητά του, ενώ έδωσε εύσημα στην αρχαιολογική ομάδα της ανασκαφής. «Θα πρέπει να ξαναγράψουμε την ιστορία της αρχιτεκτονικής στην Κρήτη» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν επίσης η ομιλία της αρχαιολόγου Μαρίας Μαρή, προέδρου του τοπικού παραρτήματος Κρήτης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, η οποία περιέγραψε το δέος που προκαλεί το μνημείο σε όποιον το επισκέπτεται, ενώ τόνισε πως με βάση τα μέχρι τώρα ευρήματα το μνημείο με κυκλική διατομή και λαβυρινθοειδή διάταξη φαίνεται να έχει χρήση από το 3200 έως το 1700 π.Χ. Η ίδια τόνισε ότι η τοποθέτηση ραντάρ συνεπάγεται κατασκευή συνοδών έργων που θα υποβαθμίσουν το μνημείο, καθιστώντας το μη επισκέψιμο. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος του παραρτήματος του ΣΕΚΑ (Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων), Γιώργος Χαρίτος, είπε πως η κινητοποίηση των πολιτών, η διάδοση της γνώσης και του αγώνα που δίνουν οι αρχαιολόγοι είναι αυτή που μπορεί πλέον να προστατέψει το μνημείο.

Ενδιαφέρον επίσης είχε η τοποθέτηση του προέδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου Αερολιμενικών της ΥΠΑ, Μανόλη Καμηλάκη, ο οποίος εγκάλεσε το ΚΑΣ για τη θετική του γνωμοδότηση, ενώ κάλεσε τους αρμόδιους να βρουν διαφορετική θέση στην πληθώρα των υψωμάτων που βρίσκονται στην περιοχή, ανατρέποντας στην ουσία το επιχείρημα της μη ύπαρξης εναλλακτικής θέσης για τα ραντάρ.

Ο δήμαρχος

Ιδιαίτερα επικριτική ήταν η μακροσκελής τοποθέτηση του δημάρχου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, Βασίλη Κεγκέρογλου, ο οποίος αν και είναι από τους θερμότερους υποστηρικτές του νέου αεροδρομίου, εντούτοις για το θέμα του Λόφου Παπούρα στέκεται στη σωστή πλευρά στηρίζοντας τον αγώνα των κατοίκων και των αρχαιολόγων.

Ο δήμαρχος επισήμανε τις λαθροχειρίες του υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο κατηγόρησε για αδιαφορία, ενώ εγκάλεσε τον υφυπουργό Υποδομών, Ν. Ταχιάο, ότι προσπαθεί συστηματικά να υποβαθμίσει την ιστορική και αρχαιολογική αξία του μνημείου στο όνομα διάφορων σκοπιμοτήτων. Ο δήμαρχος αναφέρθηκε και στις ευθύνες των αρχαιολόγων που συμμετέχουν στο ΚΑΣ, κάποιοι εκ των οποίων με βαριά ονόματα για την επιστήμη τους, οι οποίοι όμως, όπως είπε, αρνήθηκαν να πραγματοποιήσουν αυτοψία στην περιοχή πριν πάρουν την καταστροφική απόφαση για τοποθέτηση των ραντάρ.

«Αυτό έγινε ακριβώς για να μπορούν μετά να επικαλεστούν ότι δεν ήξεραν τι ακριβώς τους έδωσαν να αποφασίσουν» εκτίμησε ο δήμαρχος, προαναγγέλλοντας την πραγματοποίηση επόμενης εκδήλωσης στην Αθήνα αλλά και την προσφυγή στο ΣτΕ εναντίον της τοποθέτησης των ραντάρ στο συγκεκριμένο σημείο. Πάντως ο κ. Κεγκέρογλου έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως δεν είναι από αυτούς που λένε συνολικά όχι στο νέο αεροδρόμιο, αν και εκείνη την ώρα από την πλατεία του Κηποθέατρου Καζαντζάκη ακούστηκαν αρκετές φωνές πολιτών που έλεγαν «εμείς λέμε όχι και στο αεροδρόμιο» (σ.σ. όχι μόνο στα ραντάρ).

Ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Νίκος Συριγωνάκης, και ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Ευάγγελος Ζάχαρης, αναφέρθηκαν στο ομόφωνο ψήφισμα της 25ης Ιουλίου, που προβλέπει απαγόρευση ανέγερσης οποιασδήποτε σύγχρονης κατασκευής στην περιοχή του μνημείου και κήρυξη αυτού ως χώρου μείζονος αρχαιολογικής σημασίας, ενώ ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Η Κρήτης μας αλλιώς», Σπύρος Δανέλλης, πρότεινε για άλλη μία φορά τη συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης στην προσφυγή στο ΣτΕ που έχει προαναγγείλει ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας.